Se han filtrado logros de Steam de varios juegos que están por salir y otros aún no anunciados, y la situación es complicada para Valve

Se han filtrado los logros de Steam de juegos que están por salir y que aún no se han anunciado

Los logros incluyen spoilers de juegos como Control Resonant, Kingdom Hearts y Persona 6

Valve no ha hecho comentarios sobre los logros ni sobre la reciente filtración de prototipos en Steam

Es posible que Valve haya filtrado los logros de Steam de juegos tanto próximos como aún no anunciados, y que estos hayan sido detectados en el sitio externo Exophase.

Según informa PC Gamer, la filtración incluye casi 90 juegos, entre ellos Control Resonant, Kingdom Hearts 4, Gears of War E-Day, Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Persona 6.

Los logros filtrados aparecen listados para cada título en Exophase, incluyendo spoilers de puntos clave de la trama, revelaciones de personajes e incluso desbloqueos de armas (en particular para Kingdom Hearts 4), a pesar de que faltan las descripciones completas. Esto ha creado, en la práctica, un campo minado de spoilers que hay que evitar, lo cual se agrava aún más ya que la lista incluye juegos que ni siquiera tienen fecha de lanzamiento.

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No está del todo claro cómo ocurrió esta filtración por parte de Valve, pero no parece tratarse de una brecha de seguridad en la plataforma Steam. En cambio, bien podría tratarse de un problema con la exposición de la API de Valve, al menos según el propietario de Exophase, Mike Bendel, quien afirma que se trata de un «posible error por parte de Valve», lo que convierte a este en el segundo desliz en apenas unas semanas.

Recientemente, se filtraron de Steam entre 12 TB y 13 TB de prototipos iniciales, títulos inéditos y versiones descartadas de juegos entre 2003 y 2013, incluyendo juegos como GTA 5, The Binding of Isaac e incluso algunos de los propios juegos de Valve, como Left 4 Dead.

(Image credit: T. Schneider / Shutterstock)

Posiblemente sea la peor racha de filtraciones de juegos para los editores que lanzan títulos en plataformas de PC como Steam, especialmente con la filtración de versiones preliminares de juegos como Death Stranding 2: On the Beach y Forza Horizon 6 antes de su lanzamiento.

Es evidente que existe un problema de seguridad importante en Steam y, hasta que se resuelva, las filtraciones de juegos parecen inevitables. Los logros de los juegos, aunque pueden contener spoilers, son insignificantes en comparación con la filtración muy reciente del prototipo del juego.

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Valve no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la filtración del prototipo de Steam ni sobre la de los logros, pero dado su impacto tanto en los editores como en los consumidores, no sería sorprendente que ambos casos se abordaran pronto.

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