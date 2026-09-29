Los días en que Discord consumía tantos recursos del sistema en la PC están contados: se avecina un nuevo "Modo de juego" que reducirá el uso de la CPU y la GPU mientras juegas

Discord está trabajando en una nueva función llamada "Modo de juego" para reducir el uso de la CPU y la GPU mientras se juega

La nueva función parece ser una activación automática de la función "Movimiento reducido" en la aplicación de escritorio cuando se está ejecutando un juego

Aún no está claro si se realizarán mejoras en el consumo de recursos durante el uso compartido de pantalla

Discord es conocido por su elevado consumo de RAM, CPU y GPU durante los juegos, y por fin se están abordando algunos de esos aspectos.

Según informa VideoCardz, Discord está trabajando en el «Modo de juego», una nueva función para el cliente de Discord que libera recursos de la CPU y la GPU mientras se ejecuta un juego, desactivando efectos y animaciones para lograr una experiencia de juego más fluida.

Discord ya ofrece opciones para reducir el uso de recursos del sistema, en particular "Reduced Motion", que disminuye la intensidad de las animaciones y los efectos al pasar el cursor al navegar por el cliente. Los usuarios también pueden desactivar la aceleración de hardware, lo que impide que la aplicación utilice la GPU para mejorar su propio rendimiento; al desactivarla, deberían desaparecer "fallas visuales como caídas de fotogramas en los juegos o problemas de rendimiento".

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El "Modo de juego" se parece mucho a "Movimiento reducido"; DiscordPreviews (en X) describe cómo reduce automáticamente las animaciones y los efectos una vez que se detecta un juego. Teniendo esto en cuenta, es posible que el «Modo de juego» no sea la mejor solución para resolver los problemas de recursos del sistema de Discord, especialmente porque no se menciona la reducción del uso de la memoria RAM.

También vale la pena señalar que Discord es una aplicación basada en Electron (un marco de trabajo para aplicaciones de escritorio que utiliza tecnología web), lo que significa que la aplicación web de Discord se ejecuta esencialmente en un motor de navegador integrado conocido como Chromium -el mismo motor en el que se basa Google Chrome, otra aplicación que consume muchos recursos del sistema-.

Discord is working on Game Mode. Once activated, Discord's client will automatically reduce animations and disable effects when it detects a game being played, freeing up CPU and GPU resources that might help your game run smoother. pic.twitter.com/Ul9v9qQqnxSeptember 26, 2026

¿Y qué hay de compartir la pantalla?

(Image credit: Getty Images)

No está claro si el Modo de juego aportará algo nuevo, más allá de servir como un activador automático de la función «Movimiento reducido» mientras se juega. En ese caso, a Discord aún le queda un largo camino por recorrer para garantizar que la aplicación de escritorio no siga convirtiéndose en un problema de recursos del sistema para los jugadores.

Al menos, el hecho de que los desarrolladores de Discord estén abordando estos problemas es un gran comienzo, pero aún queda por ver si el Modo Juego también ayudará a mantener el uso de la CPU y la GPU lo más bajo posible durante el uso compartido de pantalla.

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Como era de esperarse, esta última función consume grandes cantidades de recursos del sistema, especialmente al transmitir en resoluciones más altas, pero es más razonable en comparación con un simple chat de voz o con tener la aplicación abierta en segundo plano y que siga acaparando memoria.

Aun así, la tasa de fotogramas en el juego puede verse afectada al usar el uso compartido de pantalla, incluso si la resolución es inferior a 1080p, y esto es mucho más problemático en sistemas de gama baja con menos RAM. Soluciones como una tarjeta de captura en un sistema independiente (o específicamente en una computadora portátil) pueden ayudar a resolver por completo los problemas de rendimiento del juego, pero no es precisamente una opción asequible.

Si Discord pudiera optimizar la aplicación de escritorio o alejarse de su naturaleza basada en Electron, podría contribuir en gran medida a eliminar todos los principales puntos débiles.

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