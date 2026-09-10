NVIDIA lleva DLSS 4.5 a nuevos juegos: Honeycomb ya está disponible y 007 First Light prepara una actualización
¡Atención gamer! Te tenemos buenas noticias, sobre todo si quieres disfrutar de "Honeycomb: The World Beyond" con tecnología DLSS 4.5, trazado de rayos e iluminación directa de RTX de NVIDIA, pues ya está disponible.
WARDOGS entrará en acceso anticipado el 10 de septiembre con DLSS 4.5 y «Dynamic Multi Frame Generation», mientras que PUBG: BATTLEGROUNDS sumará la compatibilidad con DLSS Super Resolution.
La próxima semana, 007 First Light recibirá su actualización de trazado de trayectorias y reconstrucción de rayos con DLSS 4.5, junto con los lanzamientos de Active Matter y Aniimo.
También lanzamos un nuevo controlador GeForce Game Ready que optimiza tu sistema para la mejora de trazado de trayectorias de 007 First Light, compatibilidad para adds con la próxima actualización de DLSS Super Resolution de PUBG y te prepara para Active Matter, Aniimo y WARDOGS, tres nuevos juegos con DLSS que saldrán al mercado en próximamente.
A continuación, te ofrecemos un análisis detallado de los nuevos y próximos juegos para RTX:
- Honeycomb: The World Beyond: Frozen Way, el juego de supervivencia tipo sandbox de Snail Games USA, ya está disponible en el planeta alienígena de Sota7. Los jugadores con GeForce RTX pueden mejorar los gráficos y acelerar el rendimiento con DLSS 4.5 Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation, mientras que los efectos de trazado de rayos se potencian con NVIDIA RTX Direct Illumination y DLSS 4.5 Ray Reconstruction.
- WARDOGS: BULKHEAD, el FPS de guerra total a gran escala de Team17, entrará en acceso anticipado el 10 de septiembre, tras superar 1,5 millones en la wishlist y contar con más de 500 000 jugadores en su versión beta de agosto. Los jugadores con GeForce RTX tendrán acceso desde el primer día a la Superresolución DLSS 4.5 y a la Generación Dinámica de Multifotogramas, mientras que NVIDIA Reflex optimiza la latencia del PC.
- PUBG: BATTLEGROUNDS: El 10 de septiembre, el popular juego battle royale gratuito incorporará compatibilidad con DLSS Super Resolution. Los jugadores con tarjetas GeForce RTX podrán utilizar las opciones de configuración de DLSS de la aplicación de NVIDIA para actualizar a los últimos modelos de DLSS 4.5, lo que mejorará la calidad de la imagen y acelerará el rendimiento en todas las partidas y modos de juego.
- 007 First Light: El 15 de septiembre, la aventura de James Bond de IO Interactive recibirá una importante actualización visual que añadirá el trazado de trayectorias y la reconstrucción de rayos de DLSS 4.5. En combinación con la compatibilidad ya existente con la superresolución DLSS 4.5 y la generación dinámica de fotogramas múltiples, la actualización ofrecerá una iluminación, sombras y reflejos más inmersivos. Los jugadores que no dispongan de un PC con GeForce RTX compatible también podrán jugar en streaming con una suscripción Ultimate a GeForce NOW.
- NBA 2K27: NVIDIA DLSS 5 con «3D-Guided Neural Rendering» ya está disponible en NBA 2K27, lo que supone el debut de esta tecnología. Disponible en las GPU y portátiles de la serie GeForce RTX 50, así como en GeForce NOW, DLSS 5 utiliza la IA para mejorar la fidelidad visual al tiempo que ofrece a los artistas del juego un control preciso sobre el aspecto final.
- The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered: el aclamado juego de rol de CD PROJEKT RED regresa el 29 de septiembre con una actualización gratuita que incluye trazado de trayectorias, reconstrucción de rayos DLSS 4.5 y generación dinámica de fotogramas múltiples. La superresolución DLSS también se actualiza a la versión 4.5. Los jugadores también pueden esperar The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past, una nueva expansión que llegará en 2027.
- Active Matter: el shooter militar «hardcore» de Gaijin Entertainment, con modos PvPvE, PvE y PvP, se lanzará el 15 de septiembre con DLSS 4.5 Super Resolution, Ray Reconstruction y Dynamic Multi Frame Generation. Estas tecnologías aceleran el rendimiento y mejoran la calidad de la imagen, lo que proporciona a los jugadores con tarjetas GeForce RTX un margen de rendimiento adicional para los reflejos y las sombras con trazado de rayos del juego.
- Aniimo: El RPG de mundo abierto gratuito de Pawprint Studios, en el que hay que capturar criaturas, se estrena el 16 de septiembre con Superresolución DLSS 4.5 y Generación Dinámica de Multifotogramas. A principios de 2027, Aniimo también incorporará NVIDIA ACE, lo que permitirá a los jugadores interactuar con sus criaturas mediante lenguaje natural y comandos de voz gracias a un modelo de lenguaje pequeño Nemotron alojado localmente y que se ejecuta en su GPU.
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