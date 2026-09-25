CONTROL Resonant llega con path tracing y todas las mejoras de DLSS 4.5

¡Atención! Sobre todo si eres de los que estaba esperando para disfrutar de Control Resonant de Remedy Entertainment, pues ya está disponible con trazado de rayos completo (path tracing) y mejoras de DLSS 4.5.

Por si fuera poco, el nuevo controlador GeForce Game Ready incluye optimizaciones y mejoras para cuatro juegos nuevos y muy esperados: AION 2, CONTROL Resonant, Gears of War: E-Day y The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered.

Por otro lado, el torneo VCT Champs comienza el 24 de septiembre, y NRG —los campeones vigentes de 2025— se ha asociado con GeForce para actualizar sus PC de competición con GPU GeForce RTX 5080, brindando a los jugadores las altas tasas de fotogramas y el rendimiento fluido y constante necesarios para competir al más alto nivel. Gracias a que NVIDIA Reflex ayuda a reducir la latencia del PC, los jugadores de NRG pueden entrenar y competir en sistemas diseñados para ofrecer una experiencia de juego más rápida y con mayor capacidad de respuesta. La GeForce RTX 5080 es la GPU preferida por los jugadores profesionales de VALORANT. Según ProSettings.net, la GeForce RTX 5080 es la GPU más popular entre los profesionales de VALORANT analizados , y las tarjetas GeForce RTX dominan las listas de equipamiento del ámbito profesional. La GeForce RTX 5080 ofrece a los competidores una ventaja definitiva, con la capacidad de superar los 1000 FPS a 1080p con la configuración máxima, manteniendo la latencia del PC por debajo de los 3 ms mediante NVIDIA Reflex. Descubre más sobre la búsqueda de un nuevo campeonato por parte de Ethan, de NRG, en este vídeo.

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A continuación, analizamos más de cerca los nuevos juegos con tecnología RTX:

CONTROL Resonant : La secuela de CONTROL, desarrollada por Remedy Entertainment, incorpora iluminación directa e indirecta mediante trazado de rayos (path-tracing), reflejos, sombras en exteriores y más a los PC y laptops con GeForce RTX. Las tecnologías DLSS 4.5 Ray Reconstruction y Dynamic Multi Frame Generation permitirán ofrecer una alta calidad de imagen y elevadas tasas de fotogramas; la RTX 5090 alcanzará hasta 320 FPS en 4K y hasta 480 FPS en 1080p. Asegúrate de descargar e instalar el controlador GeForce Game Ready para CONTROL Resonant desde nuestro sitio web o a través de la aplicación NVIDIA. Si estás lejos de casa y de tu PC o portátil GeForce RTX, o simplemente no dispones de un sistema GeForce RTX, aún puedes jugar a CONTROL Resonant mediante streaming en la nube en diversos dispositivos gracias a la suscripción Ultimate de GeForce NOW. Y no olvides que también puedes conseguir la mejora definitiva con nuestro paquete de CONTROL Resonant para la serie GeForce RTX 50.

La secuela de CONTROL, desarrollada por Remedy Entertainment, incorpora iluminación directa e indirecta mediante trazado de rayos (path-tracing), reflejos, sombras en exteriores y más a los PC y laptops con GeForce RTX. Las tecnologías DLSS 4.5 Ray Reconstruction y Dynamic Multi Frame Generation permitirán ofrecer una alta calidad de imagen y elevadas tasas de fotogramas; la RTX 5090 alcanzará hasta 320 FPS en 4K y hasta 480 FPS en 1080p. Asegúrate de descargar e instalar el controlador GeForce Game Ready para CONTROL Resonant desde nuestro sitio web o a través de la aplicación NVIDIA. Si estás lejos de casa y de tu PC o portátil GeForce RTX, o simplemente no dispones de un sistema GeForce RTX, aún puedes jugar a CONTROL Resonant mediante streaming en la nube en diversos dispositivos gracias a la suscripción Ultimate de GeForce NOW. Y no olvides que también puedes conseguir la mejora definitiva con nuestro paquete de CONTROL Resonant para la serie GeForce RTX 50. AION 2 : El MMORPG de nueva generación de NC se lanza en Occidente el 30 de septiembre para los compradores del "Founder’s Pack", seguido de un lanzamiento completo bajo el modelo *free-to-play* el 5 de octubre. Desarrollado con Unreal Engine 5, AION 2 introduce nuevas mecánicas de movimiento y combate, incluidas las de planeo y vuelo, y se lanzará con compatibilidad para DLSS 4.5 Super Resolution y Multi Frame Generation en GPU GeForce RTX.

El MMORPG de nueva generación de NC se lanza en Occidente el 30 de septiembre para los compradores del "Founder’s Pack", seguido de un lanzamiento completo bajo el modelo *free-to-play* el 5 de octubre. Desarrollado con Unreal Engine 5, AION 2 introduce nuevas mecánicas de movimiento y combate, incluidas las de planeo y vuelo, y se lanzará con compatibilidad para DLSS 4.5 Super Resolution y Multi Frame Generation en GPU GeForce RTX. Gears of War: E-Day : La precuela del Gears of War original, desarrollada por The Coalition, se lanza con DLSS Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation y NVIDIA Reflex, además de iluminación global Lumen y sombras MegaLights mediante trazado de rayos. El juego también cuenta con NVIDIA RTX Mega Geometry, lo que permite un trazado de rayos de mayor detalle sobre la geometría Nanite de Unreal Engine 5. El acceso anticipado comienza el 1 de octubre, previo al lanzamiento completo el 6 de octubre.

La precuela del Gears of War original, desarrollada por The Coalition, se lanza con DLSS Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation y NVIDIA Reflex, además de iluminación global Lumen y sombras MegaLights mediante trazado de rayos. El juego también cuenta con NVIDIA RTX Mega Geometry, lo que permite un trazado de rayos de mayor detalle sobre la geometría Nanite de Unreal Engine 5. El acceso anticipado comienza el 1 de octubre, previo al lanzamiento completo el 6 de octubre. The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered: La remasterización gratuita de CD PROJEKT RED llega el 29 de septiembre con un sistema de habilidades rediseñado, animaciones y combate actualizados, compatibilidad con mods multiplataforma, nuevas opciones de meditación y un modo foto ampliado. En las GeForce RTX, la actualización añade path tracing, Ray Reconstruction y Super Resolution de DLSS 4.5, Frame Generation más rápido y con menor latencia, y Dynamic Multi Frame Generation de hasta 6X en las GPU de la serie RTX 50.

En cuanto a los desarrolladores, NVIDIA ha presentado diversas actualizaciones. A continuación, analizamos en detalle las nuevas herramientas:

NVIDIA ACE amplía la compatibilidad con modelos y plataformas, ofreciendo modelos de IA y herramientas listos para integrar, destinados a crear personajes de videojuegos interactivos, conversacionales y dotados de conocimientos. Las actualizaciones más recientes amplían el flujo de procesamiento de voz y el marco de trabajo de inferencia, facilitando a los desarrolladores la implementación de IA en sus juegos. Estos son algunos de los aspectos más destacados:

NVIDIA Nemotron Speech 3.5 Streaming: Un modelo de reconocimiento automático del habla (ASR) de 600 millones de parámetros que transcribe la voz del jugador mediante una arquitectura de transmisión continua (streaming) diseñada para minimizar la latencia sin sacrificar la precisión.

Un modelo de reconocimiento automático del habla (ASR) de 600 millones de parámetros que transcribe la voz del jugador mediante una arquitectura de transmisión continua (streaming) diseñada para minimizar la latencia sin sacrificar la precisión. Qwen3 TTS : Un modelo de conversión de texto a voz (TTS) de 600 millones de parámetros que genera audio de alta calidad y admite un fine-tuning personalizado.

Un modelo de conversión de texto a voz (TTS) de 600 millones de parámetros que genera audio de alta calidad y admite un fine-tuning personalizado. Las últimas actualizaciones del SDK de NVIDIA RTX Kit amplían la compatibilidad con geometría de alta densidad, flujos de trabajo de texturas neuronales, iluminación y filtrado de texturas.

amplían la compatibilidad con geometría de alta densidad, flujos de trabajo de texturas neuronales, iluminación y filtrado de texturas. El SDK RTX Mega Geometry se ha actualizado a la versión 2.0, añadiendo compatibilidad con la transmisión continua de clústeres de nivel de detalle para mallas de alta densidad.