AMD podría estar trabajando en un competidor del DLSS 5 de Nvidia, pero será para las GPU RDNA 5 de próxima generación - y tengo la sensación de que tal vez sea demasiado tarde
¿O acaso un plazo de desarrollo prolongado podría ayudar a AMD en este caso?
- Se rumorea que AMD está trabajando en su propia versión de DLSS 5
- Un filtrador afirma que la tecnología de renderizado neuronal se lanzará junto con las GPU RDNA 5 de próxima generación
- Eso significa que podríamos tener que esperar hasta finales de 2027 o 2028 para ver su debut, lo que podría dejar a AMD considerablemente rezagada respecto a Nvidia
AMD podría estar trabajando en su propia versión del DLSS 5 de Nvidia, y al parecer este intento alternativo de renderización neuronal estará destinado a sus tarjetas gráficas RDNA 5 de próxima generación.
VideoCardz notó que un conocido filtrador en el ámbito de las GPU, Kepler L2, publicó en el foro de Anandtech, en una discusión sobre especulaciones relacionadas con RDNA 5, lo siguiente: «AMD tendrá su propia versión de ‘Neural Lighting’, similar al DLSS 5 de próxima generación».
Kepler aclaró luego que no se refería a una versión de Ray Reconstruction, sino a una versión del DLSS 5 (renderizado neuronal), y que se necesitarían GPU RDNA 5 de próxima generación porque «esto es bastante pesado» (en el sentido de que consume muchos recursos).
En otra publicación, Kepler explicó con más detalle: «Hay muchos problemas con el enfoque de Nvidia [con DLSS 5], pero es posible tener una versión de esto con un mínimo de alucinaciones y ese aspecto de “descuido de la IA”».
Luego sugiere una forma en que AMD podría desarrollar su propia versión para mejorar el DLSS 5, lo que incluiría darle a la IA "acceso directo a los datos 3D del juego, como geometría, datos de rayos, búferes de profundidad, materiales, etc., para que no tenga que adivinar y pueda saber con precisión cómo cada objeto en una escena debe interactuar con la luz".
El esquema que Kepler propone como alternativa para AMD contaría con un modelo independiente (IA) para mejorar la iluminación y otro modelo distinto dedicado exclusivamente al sombreado de superficies complejas. DLSS 5 combina ambos con su sistema de renderizado neuronal y añade además un proceso de corrección de color —para adoptar lo que la IA considera colores más naturales—, algo de lo que Kepler aconseja a AMD que prescinda por completo.
¿Una carrera contra el tiempo… o una oportunidad para hacerlo bien?
No voy a fingir que puedo criticar lo que Kepler está sugiriendo como alternativa para AMD ni los matices técnicos que implica, salvo para decir que la idea claramente es conseguir un resultado que parezca menos “alterado” por la IA y reduzca al mínimo cualquier “slopification” derivada de ello, preservando una mayor parte de la intención artística original.
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Y, por supuesto, ese parece un objetivo digno de reconocimiento. También pone de manifiesto que AMD se encuentra en una posición interesante al estar rezagada frente a Nvidia en cuanto a su tecnología gráfica (algo que, por supuesto, ha ocurrido desde el principio, con FSR siguiendo los pasos de DLSS; de hecho, la versión 2.0 de la tecnología de reescalado de Nvidia ya estaba en funcionamiento cuando llegó FSR 1.0). Por ahora, Team Red puede esperar y observar cómo funciona DLSS 5 a medida que aparezcan más juegos que lo utilicen, analizar la reacción de los jugadores y desarrollar su propia tecnología de renderizado neuronal para abordar cualquier debilidad percibida.
El impacto en el rendimiento será un área evidente en la que centrarse y, si AMD consigue reducirlo —tal como están las cosas actualmente, es considerable con DLSS 5—, obviamente sería una gran ventaja. Dicho esto, espero que Nvidia trabaje con cierta rapidez para hacer que DLSS 5 tenga un mejor rendimiento y, al igual que ocurrió con DLSS 1, la tecnología habrá mejorado considerablemente para cuando Team Red tenga lista su propia versión.
Este es el otro lado de la ecuación, donde Nvidia podría terminar beneficiándose. Como no se espera que las GPU RDNA 5 lleguen hasta dentro de al menos un año, y posiblemente incluso más tiempo (la crisis de RAM no ayuda), existe un periodo bastante largo antes de que llegue cualquier rival de AMD para DLSS 5. Para cuando eso ocurra, quizá DLSS 5.5 ya esté disponible con mejoras considerables. De hecho, ya se ha producido un cambio notable en la percepción de DLSS 5 tras su lanzamiento oficial, en comparación con el adelanto que Nvidia mostró a principios de este año.
Por supuesto, todo esto parte del supuesto de que AMD realmente está trabajando en su propia tecnología de renderizado neuronal, pero me sorprendería que no fuera así. Por ahora, sin embargo, hay que tomar con mucha cautela las palabras de un solo filtrador, como siempre, aunque resulta suficientemente creíble que Team Red tenga la intención de utilizar esta tecnología en las tarjetas gráficas RDNA 5.
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