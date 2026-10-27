La disponibilidad de la RTX 5090 de Nvidia empeora día a día: nuevos rumores apuntan a una escasez extrema y a un aumento de precio

XMG advierte que los «aumentos sustanciales en los precios de los próximos envíos de GPU» implican que subirá los precios de las laptops RTX 5090

Un modelo ya es más caro y es posible que pronto se produzcan aumentos aún mayores en el resto de las laptops de XMG

Al mismo tiempo, nos llegan más noticias sobre las dificultades que enfrentan los socios de Nvidia para obtener el suministro de componentes para la RTX 5090 de escritorio

La posición de la Nvidia RTX 5090 parece cada vez más incierta, pues siguen surgiendo rumores que sugieren que esta GPU está prácticamente relegada, aunque todavía no se haya descontinuado oficialmente.

Quizá hayas leído los rumores recientes que afirman que Nvidia descontinuó la RTX 5090. Cabe aclarar que se trata de especulaciones que Team Green ha negado rotundamente.

Las nuevas noticias negativas que circulan provienen, en primer lugar, del fabricante de laptops XMG, que compartió en Reddit más información desfavorable sobre la crisis de la RAM y su impacto en los precios, específicamente en los equipos con la RTX 5090.

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XMG afirma: «Esperamos que las laptops con la RTX 5090 vuelvan a encarecerse considerablemente durante las próximas semanas». (Si lo recuerdas, XMG ya aumentó sus precios el mes pasado).

La compañía explica los motivos: «Las condiciones de adquisición de la GPU RTX 5090 para laptops se han deteriorado considerablemente en un periodo breve. Hemos recibido nueva información que indica aumentos sustanciales de precios para los próximos envíos de GPU.

»Al mismo tiempo, la disponibilidad es cada vez más limitada. Los pedidos de reposición que ya se habían planeado o, en algunos casos, incluso confirmado, están sufriendo reducciones significativas en las cantidades».

XMG señala que, más allá de estos pedidos existentes, «actualmente es difícil hacer previsiones fiables sobre los volúmenes de suministro futuros y las fechas de entrega».

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El fabricante de laptops también nos dice que «otras GPU para laptops enfrentan restricciones de suministro», pero que la «combinación de aumentos de precios masivos y una oferta extremadamente limitada» es «particularmente pronunciada» en el caso de la RTX 5090.

No suena muy alentador, ¿verdad? La consecuencia inmediata es que la laptop Schenker Key 18 Pro (Schenker es la empresa matriz de XMG) equipada con la RTX 5090 aumentó su precio en €250 (alrededor de $280 / £210 / AU$400) a partir de hoy. Las laptops XMG NEO con la RTX 5090 también tendrán un aumento de precio de al menos una cantidad similar, aunque la compañía advierte que el «incremento podría ser incluso mayor» en esos equipos, dependiendo de cómo evolucione la situación. Nada agradable.

La segunda noticia negativa proviene del overclocker alemán Der8auer, quien, según informa Wccftech, recibió información de uno de los socios de Nvidia que fabrican tarjetas gráficas.

Tómalo con cautela, pero este fabricante, cuyo nombre no se ha revelado, afirma que, aunque no ha recibido ninguna notificación de que la RTX 5090 haya sido descontinuada —Nvidia Alemania también se lo confirmó a Der8auer, respaldando otras declaraciones de Team Green en ese sentido—, actualmente no puede adquirir el paquete que combina el chip GB203 con la memoria VRAM (32 GB de memoria de video GDDR7) necesario para fabricar la versión de la RTX 5090 para laptops.

La parte más preocupante es que el fabricante de tarjetas gráficas afirma que este tipo de escasez de componentes ya ha ocurrido antes, pero siempre había podido realizar pedidos pendientes para recibirlos más adelante. Sin embargo, en este momento ni siquiera es posible conseguir que Nvidia acepte un pedido pendiente.

Un fabricante de sistemas de refrigeración para la RTX 5090 añade que ha observado una reducción en los pedidos de los fabricantes de tarjetas gráficas y que, por ahora, no tiene ningún pedido de disipadores para la GPU insignia de Nvidia correspondiente al segundo trimestre de 2027. Esto sugiere claramente que las perspectivas de producción de la RTX 5090 son todavía más inciertas de cara al futuro.

Tiempos difíciles

(Image credit: Future)

Llega un momento en que la acumulación de rumores alcanza una especie de masa crítica y parece muy poco probable que todos estén equivocados. En ese punto, lo más probable es que realmente esté ocurriendo algo.

En mi opinión, parece que estamos llegando a ese punto con los rumores sobre la RTX 5090. Hay demasiados y los indicios en las tiendas, como la desaparición del inventario y el aumento constante de los precios de la RTX 5090, que ya alcanzaron niveles verdaderamente ridículos, también respaldan lo que se comenta al respecto.

Lo preocupante son las noticias aún más pesimistas de fabricantes de sistemas de refrigeración y el hecho de que la GPU RTX 5090 para laptops también esté involucrada. Recuerda que esta no utiliza el chip GB202 de la RTX 5090 de escritorio, sino el silicio GB203 de Nvidia. Sin embargo, el problema de suministro está en conseguir la memoria de video (módulos GDDR7 de 3 GB), que ahora son más escasos y mucho más caros que los módulos de 2 GB utilizados en la tarjeta gráfica RTX 5080 para laptops.

Por lo tanto, aunque la RTX 5090 quizá no esté descontinuada, parece que el suministro de esta GPU, tanto para equipos de escritorio como para laptops, está llegando a niveles tan bajos que, si bien técnicamente sigue en producción, las cantidades están disminuyendo hasta tal punto que el modelo insignia está quedando prácticamente relegado.

En general, parece que estamos atravesando una etapa especialmente sombría para las tarjetas gráficas de gama alta de Nvidia, y existe el temor de que la situación empeore a partir de ahora.

Sin duda, las previsiones sobre la crisis de la RAM para el próximo año son pesimistas en todos los casos, y cada vez hay más quienes creen que los problemas de suministro de memoria podrían prolongarse durante el resto de esta década. Por supuesto, la VRAM también forma parte de este panorama, al igual que la demanda de chips para GPU destinados a la IA. Todo esto también podría afectar el calendario de lanzamiento de las próximas tarjetas gráficas GeForce de nueva generación de Nvidia.

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