¿Conviene comprar una laptop ahora? Podría ser una buena decisión ante nuevas alzas de precios, pese al desplome de las ventas de PC

Las últimas cifras de IDC muestran que las ventas de laptops han bajado un 20 % en comparación con el año anterior

TrendForce predice que el próximo año habrá más caídas en las ventas de computadoras personales y posibles aumentos de precios, lo cual coincide con la opinión de IDC

Si estás buscando una computadora portátil, tal vez sea buena idea comprarla cuanto antes, tal vez durante el Black Friday

Los envíos de PC han caído drásticamente y las firmas de análisis prevén que las ventas de computadoras y laptops también disminuyan el próximo año.

PC Gamer observó que IDC Research publicó un nuevo informe correspondiente al tercer trimestre de 2026, en el que señala que los envíos mundiales de PC cayeron un 20.1% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, al pasar de 78.5 millones de unidades a 62.7 millones.

La razón es evidente: la crisis de la RAM y el aumento de los precios de diversos componentes de PC, no solo de la memoria.

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Otra firma de análisis, TrendForce, también publicó un informe, señalado por Wccftech, en el que advierte que el aumento del costo de estos componentes amenaza con debilitar la demanda de laptops en 2027.

TrendForce afirma que «actualmente se prevé que los envíos mundiales de laptops disminuyan un porcentaje de un solo dígito bajo en 2027».

Sin embargo, la firma advierte que, si los precios de la RAM y los procesadores se mantienen elevados —algo que parece prácticamente inevitable—, los fabricantes de laptops «podrían verse obligados a trasladar una mayor parte de estos costos a los consumidores». Los altos precios de venta al público harían que menos personas compraran laptops nuevas, lo que podría elevar la caída de las ventas a un porcentaje de un solo dígito alto.

Por lo tanto, las ventas de laptops podrían caer cerca de un 10% el próximo año, lo que agravaría un panorama que ya es poco alentador y la debilidad que actualmente muestran las ventas de PC.

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Actúa ahora o prepárate para una larga espera

(Image credit: Nikola Paunov / Getty)

Tanto IDC como TrendForce señalan que parte del problema en 2026 es que quienes planeaban comprar una laptop nueva adelantaron su compra a principios de año debido al temor —muy justificado— de que los precios aumentaran. Esto significa que ahora hay menos ventas de las que normalmente habría. Por eso, la caída fue mucho más pronunciada en el tercer trimestre en comparación con el informe de IDC correspondiente al segundo trimestre, aunque los envíos de PC también disminuyeron un 3.8% interanual durante ese periodo.

Los fabricantes de laptops también están agotando los componentes que compraron a precios más bajos —anticipándose a los aumentos, al igual que los consumidores—, por lo que enfrentarán una presión cada vez mayor sobre sus márgenes de ganancia debido al encarecimiento de la RAM, el almacenamiento y los procesadores. TrendForce no menciona las GPU, pero estas también serán un factor para algunas laptops, especialmente las destinadas a videojuegos. Si no aumentan los precios, los fabricantes tendrán que hacer recortes en las especificaciones.

TrendForce destaca un dato interesante sobre el costo actual de fabricar una laptop: en un modelo típico de gama media-alta, con un precio de 900 dólares, el 68% de la lista de materiales —es decir, el costo de los componentes— corresponde al procesador, la RAM y la unidad SSD. En otras palabras, estos componentes esenciales representan ahora dos tercios del costo de la laptop.

IDC también prevé un panorama complicado para el próximo año, o al menos para el primer semestre de 2027. La firma señala que "los precios de las [PC] se mantendrán elevados. Ante el deterioro de las condiciones macroeconómicas, existe el riesgo de que las perspectivas para los próximos trimestres empeoren antes de mejorar".

El único punto más alentador es que IDC afirma que, como los minoristas están preocupados por "acumular demasiado inventario en un mercado donde los precios elevados están frenando la demanda", podríamos ver "promociones y cierto alivio a corto plazo para los consumidores". Esto podría traducirse en algunas ofertas tentadoras durante el Black Friday, aunque la firma de análisis deja claro que los precios no estarán "ni cerca de los niveles de hace un año".

Es probable que haya algunas buenas ofertas. Ya vimos algunas recientemente durante el Prime Day y también en otras ocasiones. Por eso, si estás pensando en comprar una laptop, lo más sensato parece ser aprovechar una buena oferta cuando encuentres una que corresponda al tipo de equipo que buscas.

Actualmente, casi todas las predicciones sobre la crisis de la RAM son negativas y el pesimismo va en aumento. Así que, a menos que muchos analistas, expertos de la industria o personas con información privilegiada estén muy equivocados, no parece buena idea esperar hasta el próximo año para comprar hardware nuevo. Comprar ahora o esperar a más largo plazo parece ser la mejor estrategia, al menos en el caso de las laptops y las PC, y diría que también de las tarjetas gráficas.

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