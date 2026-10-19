Analistas prevén que la producción de RAM en China aumentará hasta 2028, pero esto difícilmente beneficiará al consumidor promedio: el CEO de Dell advierte que la crisis de memoria podría prolongarse hasta 2030

Se prevé que el fabricante chino de chips CXMT aumente la producción de memoria RAM.

Según las previsiones, podría duplicar su producción de memoria para 2028.

Sin embargo, es probable que esta RAM adicional se destine al mercado nacional. Mientras tanto, el director ejecutivo de Dell advierte que la crisis de memoria podría prolongarse hasta 2030.

Uno de los principales fabricantes de chips de China planea ampliar considerablemente su producción de DRAM durante los próximos dos años. Sin embargo, esto no será una solución definitiva para los problemas generales de suministro de memoria RAM. Además, el director ejecutivo de Dell advierte que la crisis de memoria podría empeorar.

Primero, las noticias sobre la empresa china CXMT, cuyo posible crecimiento fue señalado por P Equity Research en una publicación en X (vía Wccftech), en la que se destacan las previsiones de Counterpoint Research y TrendForce.

Según estas firmas de investigación, CXMT aumentará su producción de obleas de DRAM de aproximadamente 320,000 unidades este año a 420,000 durante 2027.

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Esto representa un crecimiento de poco más del 30% en un año. Además, las previsiones indican que, para 2028, la capacidad de producción podría alcanzar entre 500,000 y 600,000 unidades. De cumplirse el escenario más optimista, la producción casi se duplicaría en comparación con la de este año.

Este pronóstico resulta especialmente interesante porque, mientras otros fabricantes centran sus esfuerzos en la HBM, o memoria RAM de gama alta destinada a la industria de la IA, CXMT ampliaría la producción de memoria RAM tradicional. Es decir, la que se utiliza en una PC, en lugar de la destinada a los servidores de centros de datos.

Sin embargo, antes de considerar la posibilidad de que este aumento ayude a mejorar, al menos en cierta medida, el suministro de memoria RAM, hay varias advertencias evidentes que debemos tener en cuenta, incluida una nueva alerta del director ejecutivo de Dell, mencionada al comienzo.

Un respiro para el mercado nacional y más pesimismo por parte de Dell

(Image credit: Stockcrafter / Getty)

El problema con CXMT es que, incluso si se cumple la previsión de que la producción de memoria RAM casi se duplique en 2028, como plantean estos analistas, ¿a dónde irá a parar toda esa memoria?

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Lo más probable es que abastezca al mercado nacional chino, por lo que las posibilidades de que tenga un impacto significativo en el equilibrio del suministro de RAM fuera de Asia son mínimas. Las necesidades de memoria de la propia China son considerables y, como hemos comentado anteriormente, es probable que el gobierno ejerza su influencia para garantizar que se satisfaga la demanda local antes de destinar productos a la exportación.

Es cierto que algunos fabricantes occidentales ya utilizan memoria RAM de CXMT, pero actualmente lo hacen de forma muy limitada. Además, tampoco es que sea especialmente barata. De hecho, según los informes, la memoria de CXMT cuesta prácticamente lo mismo que la de Samsung.

Mientras tanto, como también señaló Wccftech, Michael Dell, director ejecutivo de Dell, se sumó al creciente consenso de que la escasez de memoria empeorará el próximo año y que los problemas de suministro de RAM se prolongarán durante bastante tiempo.

Dell declaró a The Wall Street Journal que los problemas de suministro de memoria podrían seguir causándonos dificultades durante un máximo de cuatro años, es decir, hasta 2030. Una vez más, esto coincide con las numerosas previsiones pesimistas sobre la crisis de RAM que se han publicado en los últimos meses.

Sin duda, que CXMT amplíe considerablemente su producción de RAM no hará daño, pero es poco probable que ayude al consumidor promedio fuera de China.

Mientras tanto, como la memoria RAM sigue encareciéndose —por increíble que parezca, incluso después de que sus precios ya se dispararan—, vale la pena considerar algunas alternativas para sacarle más provecho a tu PC para gaming.

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