La serie Samsung Galaxy S27 podría ser otra víctima de la crisis de RAM: se filtran sus configuraciones de memoria y almacenamiento, y no son buenas noticias si esperabas una mejora

Es posible que Samsung no aumente la capacidad de RAM y almacenamiento de la serie Galaxy S27.

Probablemente esto se deba a la actual crisis de RAM y almacenamiento provocada por la IA.

Existe la posibilidad de que al menos algunos modelos utilicen generaciones más recientes de UFS y DDR.

Si esperabas que la serie Samsung Galaxy S27 viniera con más memoria RAM o almacenamiento que la línea Samsung Galaxy S26, bueno, probablemente te vas a llevar una decepción, porque la última filtración sugiere que casi no habrá cambios en ese aspecto.

Según el reconocido filtrador surcoreano Lanzuk (vía GSMArena), tanto el Samsung Galaxy S27 como el Galaxy S27 Plus vendrán con 12 GB de RAM, combinados con una opción de 256 GB o 512 GB de almacenamiento. En el caso del Galaxy S27 Plus, eso es idéntico a su predecesor, y esas configuraciones también están disponibles en el Samsung Galaxy S26 estándar; sin embargo, ese teléfono viene además en una capacidad de 128 GB, que aquí no está disponible.

En cuanto al Samsung Galaxy S27 Ultra, al parecer contará con 12 GB de RAM junto con 256 GB o 512 GB de almacenamiento, pero también se rumorea que habrá un modelo de 1 TB con 16 GB de RAM. Esto también es idéntico a las configuraciones en las que está disponible el Samsung Galaxy S26 Ultra.

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Por último, el rumoreado nuevo Samsung Galaxy S27 Pro aparentemente se venderá en configuraciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB, todas con 12 GB de RAM. Así que, a pesar de que supuestamente se trata de una versión más compacta del Ultra, al parecer no igualará los 16 GB de RAM de ese teléfono en la configuración más alta.

La misma fuente afirma, al menos, que algunos teléfonos de la serie S27 podrían utilizar memoria RAM LPDDR6 y almacenamiento UFS 5.1, ambos significativamente más rápidos que la memoria RAM y el almacenamiento utilizados en la línea Galaxy S26; pero, de ser así, probablemente solo lo harían los niveles de almacenamiento más altos.

Otra cosa de la que puedes culpar a la IA

Puede que Samsung fabrique tanto la memoria flash como los teléfonos, pero eso no significa que sea inmune a la crisis (Image credit: Future)

Todo esto significa que, al menos en lo que respecta a la memoria RAM y el almacenamiento, es posible que la serie Samsung Galaxy S27 no represente una mejora significativa respecto a la línea Galaxy S26, especialmente si no inviertes en las configuraciones de gama alta.

Pero eso no es realmente una sorpresa, ya que probablemente se deba a la actual crisis de memoria RAM y almacenamiento, impulsada por la demanda de los centros de datos de inteligencia artificial. Esto está afectando a la mayoría de las empresas de tecnología, que se ven obligadas a elegir entre mejoras limitadas de memoria RAM y almacenamiento —y, a veces, recortes—, o precios más altos… o ambos.

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Así que la única ventaja de esto es que, si Samsung mantiene la memoria RAM y el almacenamiento en los niveles actuales, eso podría ayudar a mantener bajo control el precio de la serie Galaxy S27. Pero dado que, según se informa, los últimos chipsets de Qualcomm también cuestan más que las generaciones anteriores, no nos sorprendería que los próximos modelos insignia de Samsung terminaran teniendo precios más altos que los actuales.

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