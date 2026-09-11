El nuevo chipset Snapdragon de Qualcomm se ha diseñado para ayudar a aliviar la crisis de la memoria RAM

Qualcomm ha dado a conocer los detalles de su próximo chipset insignia Snapdragon.

Cuenta con una NPU Hexagon que reduce la dependencia de la memoria RAM para las tareas de inteligencia artificial.

Además, incluye la primera CPU móvil del mundo que opera a 5 GHz.

La IA está transformando la tecnología, pero también está provocando algunos problemas reales, especialmente en lo que respecta a la RAM, que ahora tiene una demanda muy alta y una oferta limitada (y, con ello, los precios de la RAM se están disparando). Sin embargo, el próximo chipset insignia para smartphones de Qualcomm podría ayudar a solucionar este problema.

En una serie de publicaciones de blog, la compañía reveló que su nuevo silicio móvil, cuyo nombre aún no se ha dado a conocer, lleva el procesamiento de IA más cerca del chipset, reduciendo así su dependencia de la RAM.

Esto se consigue en gran medida gracias a una nueva NPU Hexagon (unidad de procesamiento neuronal), que utiliza distintas técnicas para ofrecer “experiencias de IA propias de modelos más grandes con un bajo consumo de energía y pocos requisitos de memoria”, de modo que la IA en los teléfonos pueda ser rápida y privada; en otras palabras, no necesitará grandes cantidades de RAM ni comunicarse con servidores en la nube con tanta frecuencia.

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Como resultado, es posible que los teléfonos puedan satisfacer las crecientes demandas de la IA sin necesitar enormes cantidades de RAM, lo que, a su vez, podría ayudar a aliviar la crisis de este componente.

Además, la NPU Hexagon incluye un Acelerador de Elementos que agiliza las operaciones de IA y cuenta con un 50% más de Memoria Compartida Grande, lo que “ayuda a mantener el estado del modelo, el contexto y los datos de la caché KV más cerca de los aceleradores, reduciendo los viajes a la memoria externa y ayudando a los agentes a responder, revisar, planificar y actuar con menos espera”, para ofrecer una experiencia más fluida.

También se han realizado importantes mejoras en la CPU y la GPU

(Image credit: Qualcomm)

Pero la NPU no es el único punto fuerte de este chipset, ya que Qualcomm también explicó que su nuevo chip cuenta con la primera CPU móvil de 5 GHz del mundo —lo que, como era de esperarse, significa que también es la CPU móvil más rápida del mundo—.

Esta CPU también incluye una nueva función llamada FlexCache, que reduce la frecuencia con la que los núcleos necesitan acceder a la memoria del sistema, lo que ayuda a garantizar que se mantenga el máximo rendimiento incluso cuando la memoria es limitada —lo cual, al igual que con los cambios en la NPU, podría reducir la dependencia de la RAM.

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La GPU, por su parte, representa el mayor salto generacional hasta la fecha para Qualcomm, y promete mejoras significativas en el rendimiento gráfico y la eficiencia energética. Además, este componente del chipset también contribuye a la IA, ya que incluye los Adreno Matrix Cores, que son núcleos de GPU dedicados a la IA, «diseñados para ejecutar modelos avanzados de IA directamente dentro del proceso gráfico».

También incluye Adreno Neural Fusion, una tecnología de renderizado impulsada por IA que mejora los efectos visuales al tiempo que reduce el consumo de energía.

Así pues, parece que podría tratarse de una actualización integral y, aunque Qualcomm aún no ha confirmado qué teléfonos utilizarán este chipset —que todavía no tiene nombre—, es probable que al menos algunos modelos de la serie Samsung Galaxy S27 lo incorporen a principios del próximo año, mientras que otros teléfonos Android de gama alta de Oppo, Xiaomi y Honor podrían contar con él incluso antes.

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