MediaTek estrena su nuevo chipset de 2 nanómetros: así cambia la Inteligencia Artificial en tu móvil

Para entender el último lanzamiento de MediaTek, imagínate que los procesadores de los móviles son ciudades: cuanto más pequeños son los componentes dentro del chip, más casas y calles puedes meter en el mismo espacio sin que la ciudad se colapse. Eso es exactamente lo que ha logrado la marca con su nuevo Dimensity 9600 Pro: fabricarlo con tecnología de 2 nanómetros de la mano de TSMC (el mayor fabricante de chips del mundo).

¿Cuáles serán las grandes novedades?

Inteligencia Artificial local (sin "sabor a nube"): El chip integra un procesador neuronal (NPU) que es un 51% más rápido respondiendo a lo que le pides a la IA. Esto permite que muchas herramientas de IA generativa funcionen directamente en tu teléfono , sin necesidad de enviar tus datos a un servidor externo en internet.

El chip integra un procesador neuronal (NPU) que es un respondiendo a lo que le pides a la IA. Esto permite que muchas herramientas de IA generativa funcionen , sin necesidad de enviar tus datos a un servidor externo en internet. Más potencia con menos consumo: La tecnología de 2 nanómetros permite meter más transistores en un chip diminuto, logrando que el teléfono procese tareas pesadas usando menos energía (es decir, alargando la batería).

La tecnología de 2 nanómetros permite meter más transistores en un chip diminuto, logrando que el teléfono procese tareas pesadas usando menos energía (es decir, alargando la batería). Para más variedad de móviles: Además de la versión Pro, lanzaron el Dimensity 9600M (en 3 nanómetros) para llevar estas ventajas a una gama más amplia de teléfonos insignia.

Un movimiento clave por parte de MediaTek

MediaTek, que ya equipa a marcas como Xiaomi, Oppo o Vivo, busca arrebatarle el liderazgo de la gama premium a su gran rival, Qualcomm. La IA en los móviles está elevando el precio estándar de los dispositivos, pero también abriendo nuevas oportunidades.

Además, los gigantes de la industria confían en su estrategia: en una reciente ronda de financiación donde recaudaron 3.900 millones de dólares, firmas como Nvidia e Alphabet (Google) invirtieron fuertemente para impulsar también sus proyectos de chips de IA para centros de datos.

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Próximamente veremos los primeros smartphones del mercado impulsados por esta nueva generación de procesadores.