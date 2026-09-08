IFA 2026: Qualcomm amplía su familia Dragonwing con nuevos procesadores

Qualcomm se robó los reflectores de IFA 2026 de la mano de sus nuevos procesadores Dragonwing Q-2390 e IQ-2390 con plataformas altamente integradas diseñadas para hacer que la computación inteligente en el borde sea más accesible para las diferentes segmentos, desde los de consumo y comercial hasta la industrial.

A medida que crece la demanda de dispositivos capaces de percibir, analizar y actuar sobre los datos de manera local, los procesadores Dragonwing Q-2390 e IQ-2390 están diseñados para llevar la inteligencia artificial, la visión artificial, la conectividad y la seguridad a una gama más amplia de dispositivos conectados, lo que contribuirá a impulsar la próxima ola de inteligencia en hogares, empresas, ciudades y fábricas.

“La inteligencia artificial está generando un cambio fundamental en la forma en que se diseñan e implementan los dispositivos conectados, pero muchas categorías de productos aún enfrentan obstáculos relacionados con el costo, la complejidad y la integración”, afirmó Jeff Arnold, vicepresidente y gerente general de Telemática Automotriz, IoT Industrial y Empotrado, Consumidor y Conectividad de Qualcomm Technologies, Inc. “Con los procesadores Dragonwing Q-2390 e IQ-2390, estamos permitiendo que la inteligencia se extienda a una gama mucho más amplia de dispositivos, desde sistemas de venta al por menor, electrodomésticos inteligentes y robots de consumo hasta controladores industriales, sistemas de visión artificial e infraestructura crítica. Juntas, estas plataformas ayudan a poner la IA avanzada en el borde al alcance de más clientes y más industrias que nunca”.

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El procesador Dragonwing Q-2390: experiencias inteligentes al IoT comercial y de consume

El procesador Dragonwing Q-2390 está diseñado para productos comerciales, empresariales y de consumo con inteligencia en el borde que requieren capacidades avanzadas dentro de estrictas restricciones de costo, consumo de energía y tamaño. Al integrar en una sola plataforma la computación de aplicaciones, la inteligencia artificial en el dispositivo, compatibilidad con cámaras y pantallas, capacidades de localización por GPS y LTE Cat 4, opciones flexibles de conectividad por cable e inalámbrica, seguridad y amplias capacidades de E/S, el Dragonwing Q-2390 hace posible una nueva generación de productos inteligentes conectados.

Entre sus aplicaciones se incluyen sistemas de punto de venta minorista, quioscos, dispositivos de control de acceso, electrodomésticos inteligentes, agricultura inteligente, robots domésticos, equipos de ejercicio físico y terminales empresariales, lo que ayuda a los fabricantes de dispositivos a ofrecer experiencias de usuario más enriquecedoras al tiempo que reducen la complejidad del sistema y los costos de desarrollo.

Procesador Dragonwing IQ-2390: inteligencia en expansión hasta los confines de la industria

El procesador Dragonwing IQ-2390 es el primer procesador de la nueva serie IQ2, una familia de procesadores industriales de inteligencia artificial (IA) de borde diseñados para ampliar la computación inteligente a una gama más amplia de aplicaciones industriales y de computación. Como complemento a las carteras de las series Dragonwing IQ10, IQX, IQ9, IQ8 e IQ6, el Dragonwing IQ-2390 tiene como objetivo aportar inteligencia a los sistemas compactos de borde que requieren un funcionamiento confiable, capacidad de respuesta en tiempo real y ciclos de vida prolongados en aplicaciones de automatización industrial, petróleo y gas, servicios públicos y energía.

Al combinar procesamiento de aplicaciones, visión artificial, aceleración de IA y doble Gigabit Ethernet con redes sensibles al tiempo (TSN), el procesador Dragonwing IQ-2390 contribuye a habilitar interfaces hombre-máquina (HMI), controladores lógicos programables (PLC), puertas de enlace, sistemas de visión industrial, plataformas de automatización de edificios y soluciones de gestión de energía más inteligentes. Creado para soportar implementaciones industriales, el procesador Dragonwing IQ-2390 está diseñado para funcionar en un amplio rango de temperaturas, de -30 °C a +115 °C, e incluye características pensadas para soportar el funcionamiento en entornos sujetos a vibraciones y golpes, lo que lo hace ideal para su uso en fábricas, infraestructura energética y entornos industriales al aire libre.

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El resultado es una arquitectura altamente integrada que tiene como objetivo simplificar la implementación de sistemas industriales con inteligencia artificial, al tiempo que ayuda a los fabricantes a reducir la lista de materiales, el espacio en la placa y la complejidad de la integración, todo ello en un paquete resistente que satisfacen las exigentes aplicaciones industriales.

Ambos procesadores cuentan con una CPU Qualcomm® Kryo™ de cuatro núcleos, una GPU Qualcomm® Adreno™ 704 y una MCU RISC-V en tiempo real. En conjunto, estas plataformas permiten a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los desarrolladores crear dispositivos conectados más inteligentes, al tiempo que reducen la complejidad del diseño, disminuyen el costo del sistema y aceleran el tiempo de lanzamiento al mercado. Con compatibilidad con Linux, Android y Zephyr OS, las plataformas están diseñadas para ofrecer a los desarrolladores la flexibilidad necesaria para crear productos diferenciados en una variedad de segmentos del Internet de las cosas (IoT).

Soporte en la industria

“En Eight Development, desarrollamos plataformas escalables que respaldan productos de misión crítica en los ámbitos de la seguridad, la protección contra incendios, la seguridad personal y la automatización de edificios, por lo que cada decisión tecnológica debe servir a toda una familia de productos durante muchos años”, afirmó Jason Mackie, director ejecutivo y fundador de Eight Development Limited. “Con una MCU integrada en tiempo real y su lugar dentro de la amplia cartera de Dragonwing, el Q-2390 nos ayuda a simplificar el diseño del sistema al tiempo que ofrece a los clientes una plataforma que puede escalar a través de distintos niveles y generaciones de productos”.

“En SECO, nuestro objetivo es ayudar a los clientes a pasar del concepto a la implementación más rápidamente con plataformas de hardware y software listas para la producción”, afirmó Lorenzo Veltroni, director de Producto y Mercadotecnia de SECO. “Con Compact Vision 5 con Dragonwing IQ-2390 y SBC con Dragonwing IQ-2390, ofrecemos dos soluciones complementarias basadas en la plataforma Dragonwing IQ-2390, lo que brinda a los desarrolladores un camino simplificado para llevar al mercado dispositivos industriales inteligentes. En combinación con el marco de software Clea, crean una base escalable para productos conectados, IA en el borde y gestión del ciclo de vida a largo plazo”.

Los módulos SOM Dragonwing Q-2390 e IQ-2390 se podrán ver en persona en la IFA 2026, y ya se está interactuando con los clientes a través de un programa de acceso anticipado. Se espera que los kits de evaluación para ambas plataformas estén disponibles a principios de 2027.