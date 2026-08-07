IFA 2026: LG revelará su visión de un hogar conectado impulsado por inteligencia artificial

¡No te lo puedes perder! LG estará presente en IFA 2026, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo, con sede en Berín, Alemania, la cual se llevará a cabo del 4 al 8 de septiembre.

Bajo el concepto "Innovación en sintonía contigo", LG presentará su visión AI Home, impulsada por "Inteligencia Afectiva", mediante soluciones integradas que coordinan experiencias conectadas en los espacios del hogar, los estilos de vida y las rutinas diarias de sus clientes.

En IFA 2026, LG dará a conocer la evolución de su concepto AI Appliances Orchestra: un ecosistema conectado, ampliado e impulsado por IA, cuyo punto de partida es la presentación inicial realizada el año pasado. El stand reunirá productos, servicios y experiencias basadas en IA para mostrar cómo las soluciones de LG pueden trabajar en armonía y hacer que la vida de los consumidores sea más práctica, personalizada y eficiente.

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La exhibición también destacará la última generación de televisores LG con IA, diseñados para llevar el entretenimiento en el hogar a otro nivel mediante funciones inteligentes. Sus mejoras de imagen y sonido dan vida a cada momento en pantalla y ofrecen una experiencia más envolvente y enriquecedora.

En el pabellón 18 de Messe Berlin, los visitantes podrán explorar aplicaciones de la vida real que demuestran la visión de IA de LG en materia de espacios, energía y conectividad. Este espacio dedicado a IA del stand presentará soluciones AI Home integradas para mostrar cómo la inteligencia artificial puede contribuir a crear experiencias más eficientes y conectadas, adaptadas a los estilos de vida de los consumidores.

Quienes no puedan asistir presencialmente a IFA podrán vivir la emoción del stand de LG en IFA 2026 a través del canal de LG Global en YouTube.