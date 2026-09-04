IFA 2026: Anker presenta su nueva visión de tecnología conectada con IA, robótica y un hogar más inteligente

Anker se apoderó de IFA 2026 para presentar su nueva etapa, la cual incluye la unificación de sus diferentes marcas para convertirse en: ANKER.

La compañía también presentó nuevas innovaciones en carga, audio, hogar inteligente, robótica y bienestar, además de Anker MindBase, su nuevo hub de inteligencia artificial local diseñado para conectar y coordinar distintos dispositivos dentro del hogar.

Como parte de esta evolución, Anker organizará su portafolio alrededor de dos grandes experiencias: Anker For You, enfocada en la tecnología que acompaña al usuario durante el día, incluyendo carga, audio y bienestar personal; y Anker For Home, centrada en soluciones que permiten que el hogar sea cada vez más inteligente y autónomo.

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La transición será gradual. Los nuevos productos comenzarán a adoptar la nueva arquitectura de marca, mientras que los productos existentes harán la transición progresivamente. La cobertura de garantía, soporte al cliente y servicio permanecerán sin cambios.

Anker: una marca unificada para la siguiente era

Desde su fundación en 2011, Anker ha evolucionado de una compañía enfocada principalmente en carga hacia una empresa global de tecnología de consumo que actualmente atiende a más de 200 millones de consumidores en más de 180 países y regiones.

Durante este crecimiento, Anker desarrolló marcas especializadas para diferentes categorías, incluyendo Anker para carga, soundcore para audio y entretenimiento, eufy para hogar inteligente, SOLIX para energía y eufyMake para herramientas creativas.

Sin embargo, tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, el procesamiento local y los dispositivos conectados están haciendo que las fronteras entre estas categorías sean cada vez menores. La nueva estrategia busca reunir progresivamente los productos y tecnologías de la compañía bajo una misma marca.

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“Las marcas por categoría tenían sentido cuando las categorías estaban separadas. Hoy ya no lo están”, señaló Steven Yang, fundador y CEO de Anker Innovations. “Una marca, una promesa: Ultimate Innovation, ahora unificada en todo lo que hacemos”.

La consolidación también permitirá concentrar la inversión y construcción de marca alrededor de un solo nombre a nivel global.

Tecnología que acompaña al usuario durante todo el día

Uno de los principales pilares presentados en IFA es la expansión de la inteligencia artificial directamente en los dispositivos.

Después de presentar en mayo su chip THUS AI, una arquitectura Neural-Net Compute-in Memory diseñada para ejecutar procesamiento de IA directamente en el dispositivo, Anker amplía ahora esta tecnología hacia una nueva generación de productos de audio.

Entre las novedades globales presentadas se encuentra Anker soundcore AeroClip 2 Pro, que incorpora el chip THUS AI en un diseño open-ear y añade funciones como AI Voice Recording, permitiendo capturar reuniones, llamadas y conversaciones presenciales para posteriormente transcribirlas y generar resúmenes.

También fueron presentados AeroClip 2, los audífonos over-ear Space 2 Pro, enfocados en calidad de llamada mediante el procesamiento del chip THUS AI, y los nuevos Liberty Buds 2, equipados con un arreglo de ocho sensores para optimizar la claridad durante llamadas.

Información adicional sobre disponibilidad y lanzamiento de productos seleccionados para México será anunciada durante este año.

Una nueva generación de tecnología para el descanso

Anker también amplía su apuesta por la tecnología enfocada en el descanso y el bienestar.

Los nuevos Sleep 4 y Sleep 4 Pro evolucionan la categoría de audífonos para dormir de la compañía, utilizando tecnologías diseñadas para reducir ruido y ayudar a los usuarios a conciliar y mantener el sueño.

Sleep 4 Pro incorpora un sistema de Track-Assess-Adjustment que monitorea información como PPG, ritmo cardiaco y variabilidad de la frecuencia cardiaca, mientras que BioSync utiliza estos datos para adaptar dinámicamente la experiencia de audio.

La compañía también presentó SleepLab y SleepLab Pro, sus primeros altavoces de cabecera diseñados específicamente alrededor del sueño. SleepLab Pro utiliza radar de 60 GHz para detectar variables asociadas al descanso, incluyendo ritmo cardiaco, respiración y diferentes etapas del sueño, sin requerir que el usuario utilice audífonos, anillos u otros dispositivos mientras duerme.

Los detalles sobre disponibilidad de estas soluciones para México se comunicarán posteriormente.

Anker lleva la inteligencia a la gestión de energía

La carga continúa siendo una de las categorías fundamentales para Anker, pero la nueva generación de dispositivos presentada durante IFA muestra una evolución: pasar de simplemente entregar energía a administrarla de manera más inteligente.

Entre las principales innovaciones se encuentra Anker MagGo Power Bank Pro 2, un power bank magnético con carga inalámbrica Qi2.2 de hasta 25 W y un sistema integrado de refrigeración activa.

También se presentó Anker Laptop Charger Pro, capaz de reconocer el modelo de computadora conectado y administrar la carga considerando la salud de la batería, además de ofrecer actualizaciones y reportes mediante una aplicación de escritorio.

La nueva Anker MagStand Charging Station, por su parte, combina carga magnética Qi2 de hasta 25 W, un cable retráctil y un puerto USB-C en una sola estación diseñada para el escritorio o buró.

Productos seleccionados de esta nueva generación de carga están previstos para llegar al mercado mexicano durante este año. Los detalles específicos de disponibilidad, precio y canales serán anunciados próximamente.

El hogar que aprende a cuidarse por sí mismo

Uno de los anuncios estratégicos más importantes de IFA 2026 es Anker MindBase, un nuevo hub de inteligencia artificial local diseñado para acercar a Anker hacia una visión de hogar cada vez más autónomo.

MindBase conecta diferentes dispositivos dentro del hogar, ejecuta localmente la inteligencia artificial que permite tomar decisiones y mantiene los datos del hogar almacenados localmente dentro de un mismo sistema.

La plataforma está construida alrededor de tres capacidades principales: conectividad, inteligencia local y memoria.

EasyOmni Link permite conectar dispositivos Anker y productos compatibles con Matter de otras marcas dentro de un mismo ecosistema, con interoperabilidad junto a plataformas como Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant y Home Assistant.

Por su parte, TrueSmart Agent incorpora agentes de inteligencia artificial especializados en diferentes áreas del hogar. Estos agentes se ejecutan mediante el módulo de cómputo AI Core integrado en MindBase.

Finalmente, EverSafe Memory ofrece hasta 48 TB de almacenamiento local expandible, diseñado para conservar fotografías, grabaciones y otros datos del hogar dentro de la propia vivienda.El primer sistema desarrollado alrededor de esta plataforma será el Anker MindBase Security Kit, que integra nuevas soluciones de seguridad como Anker eufy TrackLight Cam S1, Video Doorbell S4 y Smart Security Shield, además de compatibilidad con múltiples cámaras y dispositivos de seguridad eufy existentes.

MindBase representa una de las principales apuestas de Anker hacia una nueva generación de seguridad proactiva y hogares impulsados por inteligencia artificial local. La compañía compartirá en el futuro más información sobre su disponibilidad para México.

Nuevas soluciones de limpieza inteligente

Dentro de Anker For Home, la compañía también presentó nuevas soluciones de robótica para el hogar.

Entre ellas se encuentra Anker eufy Robot Vacuum Omni E35, diseñada para ofrecer limpieza profunda y equipada con el sistema HydroJet 2.0 Self Cleaning Roller Mop y una potencia de succión de hasta 35,000 Pa para remover polvo, suciedad y residuos acumulados en alfombras.

Más información sobre disponibilidad de productos seleccionados de Anker For Home en México será anunciada próximamente.

Anker entra al segmento de salud auditiva

Como parte de la expansión de su portafolio hacia nuevas áreas de bienestar personal, Anker anunció también su entrada al segmento de salud auditiva.

La compañía comenzará con el desarrollo de auxiliares auditivos impulsados por su chip propietario THUS AI, aprovechando tecnologías desarrolladas previamente para sus audífonos, incluyendo reducción de ruido, larga duración de batería y carga rápida.

Esta nueva categoría representa una expansión estratégica de Anker hacia productos en los que la inteligencia artificial y su experiencia en audio pueden aplicarse a nuevas necesidades de los consumidores.

Una nueva etapa para Anker

La estrategia presentada durante IFA representa una evolución en la manera en que Anker busca conectar sus diferentes categorías.

En lugar de desarrollar experiencias independientes alrededor de carga, audio, hogar inteligente y bienestar, la compañía busca construir un ecosistema donde dispositivos, inteligencia artificial y servicios puedan trabajar progresivamente de manera conjunta.

En México, Anker continuará ampliando su portafolio durante 2026, con la llegada de productos seleccionados presentados durante IFA. La compañía comunicará próximamente información específica de disponibilidad, precios y canales de venta para cada categoría.