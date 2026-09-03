Anker presenta la bocina de cabecera SleepLab Pro con radar de 60 GHz: su asistente sin suscripción monitorea tu sueño sin necesidad de un wearable

Los nuevos audífonos Sleep 4 Pro de Anker (izquierda) se lanzaron junto con su serie de altavoces SleepLab (derecha).

Anker ha lanzado las bocinas SleepLab y SleepLab Pro

También ha presentado los audífonos Sleep 4 y Sleep 4 Pro

Estos productos prometen ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente

Cualquiera que tenga problemas para conciliar el sueño por las noches sabe lo mucho que esto puede afectar, desde la frustración y ansiedad por no dormir lo suficiente hasta el cansancio y la falta de energía al día siguiente. Sin embargo, Anker cree que podría tener la respuesta en forma de un par de nuevos productos de audio anunciados en IFA 2026.

El primero consiste en dos nuevas bocinas para colocar junto a la cama: SleepLab y SleepLab Pro. Anker explica que SleepLab reproduce «música y sonidos para dormir, acompañados de una luz nocturna suave y una alarma para crear el ambiente adecuado para conciliar el sueño». SleepLab Pro va un paso más allá al utilizar un radar de 60 Hz para ofrecer «un monitoreo preciso del sueño, seguimiento de la frecuencia cardiaca y la respiración, además de analizar las cuatro etapas del sueño». Después, reproduce «audio personalizado» diseñado para ayudarte a quedarte dormido.

Si prefieres utilizar audífonos por la noche, Anker también tiene los Sleep 4 y Sleep 4 Pro. Ambos dispositivos cuentan con cancelación de ruido, mientras que el segundo añade algunas funciones adicionales pensadas para la hora de dormir.

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Entre ellas se encuentra lo que Anker describe como «el primer sistema Track-Assess-Adjustment del mundo». Este sistema monitorea la señal PPG, la frecuencia cardiaca y la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras duermes. También utiliza el sistema propietario BioSync de Anker para ajustar dinámicamente el audio y «ayudar a cada usuario a encontrar los sonidos para dormir más efectivos». Además, cuenta con un estuche de carga con pantalla táctil desde el que puedes configurar una alarma, reproducir sonidos y consultar tus métricas, incluso si no tienes tu teléfono a la mano.

El SleepLab resulta atractivo, pero aún quedan dudas

(Image credit: Anker)

Aunque normalmente puedo dormir profundamente por las noches, hay ocasiones en las que mi sueño es completamente interrumpido o parece tardar una eternidad en comenzar. Esto puede ser increíblemente frustrante, ya que sé que al día siguiente terminaré pagando las consecuencias.

Aunque no podría dormir cómodamente con los audífonos Sleep de Anker puestos, SleepLab podría resultarme más interesante debido a que es un dispositivo mucho menos invasivo. Tengo mis dudas sobre qué tan útil es el monitoreo mediante radar y el análisis del sueño (el primero me parece un poco excesivo, mientras que para lo segundo ya tengo mi Apple Watch), pero contar con un dispositivo capaz de reproducir sonidos relajantes que me ayuden a conciliar el sueño sí me resulta atractivo.

La principal duda que tengo con ambos dispositivos es cómo funcionan una vez que finalmente te quedas dormido. ¿Pueden detectar que ya no estás consciente y detener la música automáticamente? De lo contrario, me preocuparía que sus baterías se agotaran innecesariamente, especialmente en el caso de los audífonos Sleep 4.

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Anker todavía no ha confirmado el precio de sus nuevos audífonos, pero señala que los Sleep 4 llegarán en octubre de 2026, mientras que los Sleep 4 Pro estarán disponibles en noviembre. Tampoco se ha revelado el precio de SleepLab y SleepLab Pro, aunque Anker confirmó que ninguno de los dos requerirá una suscripción. Por ahora, la fecha de lanzamiento de estas bocinas se desconoce.

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