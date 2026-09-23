Soundcore lleva la IA a sus nuevos Liberty 5 Pro y Pro Max, ya disponibles en México

¡La espera terminó! Anker presentó en México los nuevos Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max.

Es importante mencionar que se trata de dos audífonos TWS con chip de inteligencia artificial integrado, los cuales han logrado una certificación Guinness World Records por la mayor puntuación de calidad de voz (G-MOS) en audífonos inalámbricos verdaderos.

Anker soundcore, la marca de audio de ANKER Innovations, presenta en México los nuevos Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max: dos audífonos TWS con chip de inteligencia artificial integrado que han obtenido la certificación Guinness World Records por la mayor puntuación de calidad de voz (G-MOS) en audífonos inalámbricos verdaderos. El Liberty 5 Pro se posiciona como referencia en calidad de llamadas, mientras que el Liberty 5 Pro Max incorpora una pantalla AMOLED de 1.78 pulgadas con grabador de notas con IA

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

El chip ANKER Thus AI: la base tecnológica de ambos modelos

Ambos audífonos incorporan el chip ANKER Thus AI, el primer chip de audio con arquitectura Neural-Net Compute-in-Memory desarrollado por ANKER Innovations. Según pruebas de laboratorio internas de la compañía, el chip ofrece 150 veces más potencia de cómputo que el procesador de la generación anterior, lo que permite ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo sin depender de procesamiento en la nube.

El chip habilita cuatro funciones principales en ambos modelos: cancelación activa de ruido Instant Pure Silence, mejora de audio HearID 5.0 con ecualizador personalizado, control por voz sin latencia con 20 comandos integrados, y procesamiento neuronal en tiempo real para llamadas. Ambos modelos soportan Dolby Atmos, LDAC, conexión triple simultánea, resistencia IP55 y ofrecen hasta 28 horas de autonomía total con estuche de carga.

Liberty 5 Pro: récord Guinness en calidad de llamada

El soundcore Liberty 5 Pro fue diseñado con foco en la calidad de comunicación. Integra 8 micrófonos MEMS de alto SNR y 2 sensores de conducción que, combinados con el chip ANKER Thus AI, ofrecen procesamiento avanzado de voz incluso en entornos de alto ruido.

Esta tecnología, compartida con el Liberty 5 Pro Max, permitió a ambos modelos obtener la certificación Guinness World Records por la mayor puntuación de calidad de voz G-MOS registrada en audífonos TWS, verificada en abril de 2026.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El sistema de procesamiento de voz funciona en entornos de hasta 100 dB de ruido ambiental.

El modelo está disponible en cuatro colores: Negro, Blanco, Azul y Oro Rosa.

(Image credit: Anker)

Liberty 5 Pro Max: pantalla AMOLED y grabador de notas con IA

El soundcore Liberty 5 Pro Max añade una pantalla AMOLED táctil de 1.78 pulgadas integrada en el estuche de carga, lo que permite acceder al grabador de notas con IA, controlar el nivel de ANC y personalizar fondos de pantalla sin necesidad de abrir la aplicación móvil.

La función AI Note-Taker graba reuniones, clases o entrevistas de forma presencial, transcribe el audio y genera resúmenes automáticos con puntos clave y tareas pendientes. El acceso al servicio de transcripción incluye un plan Starter de 120 minutos mensuales gratuitos durante los primeros 24 meses; planes extendidos están disponibles por suscripción. Los archivos se gestionan desde la app Anker soundcore.

(Image credit: Anker)

"La inteligencia artificial está transformando la manera en que usamos nuestros dispositivos todos los días. Con Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, llevamos esa evolución directamente al audio, combinando llamadas más claras, procesamiento inteligente y herramientas diseñadas para hacer más simples actividades como trabajar, comunicarse y mantenerse enfocado" — Rafael Tapia Flores, Marketing & PR México.

Disponibilidad

Los nuevos soundcore Liberty 5 Pro estarán disponibles en México con un precio de $3,399 MXN, mientras que los Liberty 5 Pro Max tendrán un precio de $4,599 MXN.

Como parte de la promoción de lanzamiento, del 23 de septiembre al 12 de octubre, en Amazon los Liberty 5 Pro estarán disponibles por $2,999 MXN. Durante el mismo periodo, la compra de los Liberty 5 Pro Max incluirá sin costo adicional un cargador Anker Nano Charger 45W Smart Display,