Huawei presenta los FreeBuds Neo: cancelación de ruido y audio de alta resolución en un diseño ligero

Huawei ha lanzado a nivel mundial una nueva serie de audífonos: los HUAWEI FreeBuds Neo. Al combinar un diseño elegante y renovado con una cancelación de ruido excepcional, los HUAWEI FreeBuds Neo logran un equilibrio entre la expresión personal y una experiencia auditiva envolvente.

Diseño estético innovador para una comodidad que dura todo el día

Los HUAWEI FreeBuds Neo combinan a la perfección una estética innovadora con la comodidad, y ofrecen cuatro elegantes opciones de color —plateado, rosa, blanco y negro— para satisfacer los diferentes gustos de cada persona. El estuche inspirado en un objeto espacial presenta una forma totalmente curvada, con una silueta elegante y minimalista. Su diseño aerodinámico, combinado con un cuerpo liviano, garantiza un agarre cómodo y una fácil portabilidad. El Cuerpo compacto y ligero de los audífonos es compacto y su nueva forma se adapta naturalmente a los contornos de la oreja, creando un aspecto refinado y distintivo al usarlos.

Para mayor comodidad, cada audífono pesa sólo 4.8 g , lo que hace que los HUAWEI FreeBuds Neo sean ligeros en el oído y ofrezcan comodidad duradera. Además, basándose en una gran cantidad de datos reales sobre las características del oído humano, los HUAWEI FreeBuds Neo ofrecen un ajuste ergonómico que alivia la presión para reducir las molestias relacionadas con su uso. Logran una distribución uniforme de la presión para un uso prolongado sin dolor. Mediante pruebas de simulación que reproducen las condiciones de uso durante actividades de alta frecuencia, se han realizado ajustes específicos en el diseño de cada audífono en las áreas propensas a aflojarse, lo que mejora aún más la estabilidad dinámica durante el uso. Esto brinda a los usuarios una experiencia de uso cómoda y segura durante todo el día.

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Cancelación adaptativa de ruido, estés donde estés

Los HUAWEI FreeBuds Neo cuentan con una arquitectura de cancelación de ruido de canal dual que optimiza las rutas del sonido, lo que reduce de manera efectiva la entrada de ruidos de frecuencia media y alta al oído, como el viento y las conversaciones ambientales, y ofrece una profundidad de cancelación de ruido en todo el espectro de frecuencias de hasta 30 dB .

Asimismo, están equipados con un chip de audio de tercera generación y algoritmos adaptativos avanzados, que les permite responder eficazmente a las condiciones cambiantes de ruido en milisegundos y se ajustan dinámicamente para ofrecer una experiencia más natural y fluida, eliminando la incomodidad causada por las fluctuaciones de presión en los oídos. Esto permite a los usuarios moverse con confianza en entornos acústicos complejos y dinámicos mientras disfrutan de una experiencia de cancelación de ruido naturalmente cómoda, pura y envolvente.

Sonido auténtico y natural: un audio que te hace sentir como en un concierto en vivo

Los HUAWEI FreeBuds Neo ofrecen un grupo de tecnologías enmarcadas en la experiencia de Sonido vivo auténtico, recreando la experiencia auditiva de un concierto en vivo con una textura auténtica, gran riqueza de detalles y un escenario sonoro envolvente.

Están equipados con un driver Turbo completamente nuevo, que permite una reproducción de banda ultra ancha desde tan bajos como 10 Hz hasta tan altos como 48 kHz, lo que hace que los golpes de batería y los bajos sean profundos y potentes, mientras que las voces y los instrumentos se mantienen claros y amplios, restaurando por completo la dinámica y la textura de una presentación musical en vivo.

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Cuando se emparejan con dispositivos Huawei, los HUAWEI FreeBuds Neo admiten una transmisión sin pérdidas de alta resolución de hasta 2.3 Mbps . Al conectarse a otros dispositivos, la velocidad de transmisión máxima alcanza los 990 kbps , lo que conserva más información sonora para que los matices vocales y los armónicos instrumentales sean claramente perceptibles. Además, admiten audio espacial sin límites , utilizando algoritmos de audio espacial desarrollados por Huawei para ofrecer una experiencia de audio espacial en todo tipo de situaciones, sin limitaciones de dispositivos o fuentes de audio, lo que garantiza que siempre cuentes con un escenario de sonido envolvente de 360°.

Control inteligente desde el smartwatch y cambio fluido entre dos dispositivos con sistemas operativos distintos

Los usuarios pueden usar la app HUAWEI Audio Connect en un reloj para conectarse a los audífonos por primera vez, cambiar entre los modos de cancelación de ruido o los efectos de sonido, localizar los audífonos y revisar el nivel de batería, sin tener que sacar sus teléfonos. Esto hace que el uso sea más cómodo y eficiente. Además, los HUAWEI FreeBuds Neo rompen las barreras entre ecosistemas y son compatibles con sistemas como Android, iOS y Windows, y admiten la conexión entre dos dispositivos de diferentes sistemas, lo que satisface fácilmente la necesidad de cambiar rápidamente de un dispositivo a otro.

Prepárate para vivir una nueva experiencia acústica

Los HUAWEI FreeBuds Neo estarán disponibles muy pronto en México, y podrás encontrarlos tanto en la HUAWEI Experience Store como en la HUAWEI Online Store.

Además, incluirán de forma gratuita el servicio Loss Care por un año. Este servicio permite comprar un solo audífono de reemplazo con un descuento del 50 % sobre el precio oficial de venta al público, en caso de pérdida o daño.