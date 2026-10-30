LG OLED evo W6 Wallpaper llega a México: así es su nuevo televisor ultradelgado

¡Es oficial! El nuevo LG OLED evo W6 Wallpaper llega a México, se trata de un televisor que se adapta a los espacios contemporáneos.

Con un diseño de menos de un centímetro de grosor, conectividad inalámbrica y tecnología OLED de última generación, este modelo busca que el televisor deje de ser un elemento alrededor del cual se organiza una habitación para convertirse en parte natural de su arquitectura.

Presentada mundialmente durante CES 2026, LG OLED evo W6 Wallpaper retoma un concepto que LG introdujo por primera vez en 2017 y lo adapta a las necesidades de los hogares actuales, donde la estética, la funcionalidad y la tecnología conviven cada vez de forma más natural.

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Su llegada a México representa un nuevo capítulo en la evolución de los televisores premium de LG y refleja la apuesta de la compañía por desarrollar productos que, además de ofrecer un desempeño tecnológico sobresaliente, aporten valor al diseño y a la experiencia cotidiana de las personas.

Un diseño que transforma la relación entre tecnología y espacio

Una de las características más distintivas de LG OLED evo W6 Wallpaper es su perfil de apenas 9.95 milímetros, resultado de un proceso de rediseño de su arquitectura interna. Su sistema de montaje permite instalarla prácticamente al ras de la pared, creando una superficie continua que se integra a la decoración.

Esta propuesta se complementa con la tecnología True Wireless de LG, que traslada las conexiones de los dispositivos externos a la Zero Connect Box. Esta unidad independiente puede colocarse hasta a 10 metros de distancia del televisor y transmitir audio y video 4K de manera inalámbrica, con una calidad de imagen visualmente sin pérdidas.

De esta forma, consolas, reproductores y otros equipos pueden conectarse sin concentrar cables de señal alrededor del televisor, ofreciendo mayor libertad para distribuir el mobiliario y diseñar espacios más limpios y funcionales.

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El resultado es un televisor que puede formar parte de una sala de estar, un espacio de entretenimiento o un proyecto de interiorismo donde cada elemento responde a una intención estética.

(Image credit: LG)

Calidad de imagen que responde a cualquier ambiente

Detrás de su diseño ultradelgado, LG OLED evo W6 Wallpaper incorpora la tecnología Hyper Radiant Color, desarrollada para mejorar el brillo, la reproducción de color y el contraste de los televisores OLED.

En combinación con Brightness Booster Ultra y el procesador α11 AI Processor 4K Gen3, el televisor alcanza niveles de brillo máximo hasta 3.9 veces superiores a los de televisores OLED convencionales, permitiendo apreciar detalles tanto en escenas oscuras como en imágenes de alta luminosidad.

Este nuevo televisor también incorpora tecnología Reflection Free Premium, que reduce los reflejos sin comprometer la profundidad de los negros ni la fidelidad del color, una característica especialmente relevante para espacios con amplios ventanales o abundante iluminación natural.

A ello se suman la compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos para disfrutar películas, series y otros contenidos con una experiencia audiovisual envolvente.

Además, su capacidad para transmitir contenido 4K a una frecuencia de hasta 165 Hz de forma inalámbrica amplía las posibilidades de entretenimiento, incluyendo videojuegos de alto desempeño.

Del entretenimiento a una galería de arte en casa

La propuesta del LG OLED evo W6 Wallpaper va más allá del momento en que se disfruta una película o una serie. A través de LG Gallery+, los usuarios pueden transformar el televisor en un lienzo digital con obras de arte, fotografías y contenidos visuales que complementan la decoración.

Esta funcionalidad permite que el televisor participe activamente en la personalidad de una habitación, adaptándose a diferentes estilos, ambientes y momentos del día.

Por otra parte, la plataforma webOS incorpora herramientas impulsadas por inteligencia artificial que facilitan la búsqueda de contenido, la personalización de recomendaciones y la interacción con el televisor.

Así, LG OLED evo W6 Wallpaper reúne distintas formas de disfrutar la tecnología: desde una experiencia cinematográfica hasta la posibilidad de incorporar expresiones artísticas a los espacios cotidianos.

Una nueva expresión de la innovación OLED de LG

Con 13 años consecutivos como la marca líder mundial en ventas de televisores OLED, LG continúa ampliando las posibilidades de esta tecnología mediante innovaciones que combinan calidad de imagen, diseño y conectividad.

El desarrollo de LG OLED evo W6 Wallpaper también refleja una visión más amplia de la compañía: crear soluciones capaces de integrarse naturalmente en la vida de las personas y responder a nuevas expectativas sobre cómo deben verse, funcionar y sentirse los productos tecnológicos dentro del hogar.

Un aspecto especialmente relevante de la LG OLED evo W6 Wallpaper, es que se fabrica en México, en la planta de LG Electronics en Reynosa, Tamaulipas, desde donde también se exporta a mercados extranjeros. Esto no solo refleja la importancia estratégica de México dentro de la operación global de la compañía, sino que también demuestra la capacidad y el talento de la mano de obra mexicana al producir el mejor televisor del mundo en nuestro país.

“Hoy, el diseño de un hogar también refleja la manera en que las personas quieren relacionarse con la tecnología. Con LG OLED evo W6 Wallpaper demostramos que un televisor puede ofrecer una experiencia visual extraordinaria y, al mismo tiempo, integrarse con elegancia al espacio. Es una propuesta que reúne nuestro conocimiento en OLED, conectividad inalámbrica y diseño para ofrecer una nueva experiencia de entretenimiento en México y el mundo”, comentó Daniel Aguilar, director de Comunicacion Corporativa en LG Electronics México.

Con este lanzamiento, LG reafirma su compromiso de desarrollar experiencias premium en las que la innovación tecnológica y el diseño se complementan, acercando a los consumidores mexicanos una nueva manera de disfrutar el entretenimiento en casa.