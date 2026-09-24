LG xboom Blast llega a México con 220 W, 36 horas de batería y resistencia IP68

¡La espera terminó! Es hora de armar la fiesta con la nueva LG xboom Blast, una bocina portátil Bluetooth premium, ¿quieres conocer más sobre esta solición de LG? De ser así, no te pierdas los detalles a continuación.

Ideal para días de playa, viajes de campamento, reuniones junto a la alberca y celebraciones en el jardín, LG xboom Blast combina sonido potente, confiabilidad de larga duración y tecnologías inteligentes de audio en un diseño resistente y portátil.

LG xboom Blast amplía la creciente familia de bocinas xboom para fiestas de LG con un modelo diseñado específicamente para exteriores. Con una potencia de hasta 220 W, hasta 36 horas de autonomía y protección con certificación IP68, LG xboom Blast combina audio potente, portabilidad y resistencia para que los usuarios puedan disfrutar de un sonido envolvente en una amplia variedad de entornos al aire libre.

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Confiabilidad durante todo el día para disfrutar al aire libre

Cuando la fiesta se traslada al exterior, los usuarios quieren que la música dure tanto como la experiencia. LG xboom Blast incorpora una batería reemplazable de 99 Wh y la tecnología Play Time Enhance, que ofrecen hasta 36 horas de reproducción de audio con una sola carga.

Junto con su protección con certificación IP68 y la validación mediante siete pruebas de resistencia de grado militar, la bocina está diseñada para soportar polvo, agua y las exigencias propias del uso en exteriores, ofreciendo a los usuarios la tranquilidad de mantener la música sonando durante todo el día.

(Image credit: LG)

Sonido potente para llevar la fiesta a cualquier lugar

En el corazón de LG xboom Blast se encuentra xboom Signature Sound, afinado por will.i.am. Con una potencia de hasta 220 W cuando está conectada a la corriente eléctrica y hasta 210 W en modo batería, xboom Blast llena espacios amplios con un sonido rico y envolvente, diseñado para fiestas y reuniones.

Su sistema de altavoces de alta potencia combina dos woofers de neodimio de 5.25 pulgadas con dos tweeters de 20 milímetros de la marca danesa de audio Peerless, para ofrecer graves profundos, agudos nítidos y un sonido equilibrado en todo el rango de frecuencias, aportando mayor energía y emoción a cada fiesta. Los usuarios pueden reproducir su música favorita de forma inalámbrica mediante Bluetooth o conectarse a través de USB-C para disfrutar de audio de alta fidelidad por cable.

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Audio inteligente que se adapta a cada entorno

Los espacios al aire libre y las reuniones sociales presentan diferentes condiciones acústicas. Para que los usuarios puedan disfrutar de un gran sonido sin necesidad de realizar ajustes manuales, AI Sound analiza en tiempo real la música y otros contenidos de audio y ajusta automáticamente la configuración de sonido para optimizar la reproducción, mientras que Space Calibration Pro adapta de manera automática la salida de audio en función del entorno.

Sound Field Enhance amplía la percepción del escenario sonoro para ofrecer una experiencia auditiva más envolvente, mientras que AI Lighting sincroniza los efectos de iluminación Dual Ring Lighting de la bocina con distintos géneros musicales, estados de ánimo y listas de reproducción, creando una atmósfera de fiesta más dinámica.

Para reuniones de mayor tamaño, Auracast™ permite conectar de forma inalámbrica múltiples bocinas compatibles, ampliando la cobertura de sonido para experiencias compartidas con más personas.

Diseñada para facilitar su transportación en exteriores

Inspirada en la familiaridad de una bolsa de viaje para fin de semana, LG xboom Blast incorpora un diseño de transporte de dos opciones, con un asa superior y un asa flexible de cuerda para facilitar su movilidad. El asa de cuerda permite transportarla de forma vertical, ofreciendo mayor flexibilidad al mover la bocina entre distintos espacios al aire libre, como la playa o un campamento.

Reconocida con un Red Dot Design Award 2026, la bocina combina portabilidad práctica con una identidad visual distintiva inspirada en los estilos de vida al aire libre.

Su resistente exterior de tela y los protectores laterales están diseñados para acompañar a los usuarios en movimiento, mientras que la posibilidad de colocarla tanto en posición vertical como horizontal brinda mayor flexibilidad al instalarla en distintos espacios, desde áreas reducidas sobre la arena hasta zonas más amplias para reuniones al aire libre.

"Hoy las personas pasan más tiempo al aire libre, ya sea en la playa, junto a la alberca o compartiendo con amigos y familiares en el jardín. La música ayuda a dar vida a esos momentos, por lo que diseñamos xboom Blast para combinar sonido, resistencia y portabilidad, permitiendo llevar esa energía a cualquier lugar donde las personas se reúnan", comentó Lee Jeong-seok, director de la División de Audio de LG Media Entertainment Solution Company. "Con LG xboom Blast queríamos crear una bocina que diera a las personas la libertad de disfrutar de un gran sonido durante más tiempo, con mayor facilidad y en más lugares".