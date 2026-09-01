Probé los nuevos ULT Tower de Sony y me dejaron boquiabierto; aquí te cuento todo lo que necesitas saber sobre estos llamativos modelos

Sony presenta tres nuevos altavoces para fiestas: ULT Tower 5, ULT Tower 7 y ULT Tower Max

ULT Tower 3, 349 libras esterlinas (alrededor de 470 dólares / 660 dólares australianos); ULT Tower 7, 499 libras esterlinas (aprox. 680 dólares / 940 dólares australianos); ULT Max, 1,299 libras esterlinas (alrededor de 1,800 dólares / 2,500 dólares australianos)

Nuevos woofers circulares, múltiples modos de sonido, sonido para fiestas de 360 grados

Sony ha presentado tres nuevos altavoces para fiestas y —¡hurra!— he tenido la oportunidad de escucharlos por mí mismo. Los modelos Sony ULT Tower 5, ULT Tower 7 y ULT Tower Max prometen ofrecer un sonido potente para fiestas, sesiones de DJ o incluso sesiones de karaoke, con diversas opciones de reproducción y conexión.

Estos nuevos altavoces, enfocados en los graves, están diseñados en torno a woofers circulares de gran tamaño de nuevo desarrollo (lo que marca una diferencia con respecto a la unidad de woofer X-Balanced de Sony, casi rectangular, que suele verse en toda la gama ULT) y, según Sony, el modelo Max ofrece específicamente los graves más potentes de la serie ULT Power hasta la fecha. Sus diseños llamativos —que también se alejan bastante de los altavoces ULT anteriores—, así como su enorme potencia de salida y sus amplias opciones de conectividad, podrían convertirlos en un rival importante para modelos como los PartyBox de JBL, siempre y cuando el sonido esté a la altura.

¿Qué tan bien suenan los nuevos altavoces ULT de Sony? Asistí a una demostración impresionante y pronto te contaré qué me pareció. Primero, repasemos todo lo que aprendí sobre las Towers de Sony, desde las especificaciones técnicas hasta las nuevas y ingeniosas funciones.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Una mirada más detallada

(Image credit: Sony)

Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de los tres nuevos altavoces ULT Tower y repasemos los detalles técnicos clave.

El ULT Tower 5 es el más pequeño de la nueva línea, pero aún así ofrece un gran rendimiento. Cuenta con un woofer de 230 mm y dos tweeters, con una potencia máxima de 300 W. Por su parte, el ULT Tower 7 cuenta con un woofer más grande de 280 mm, junto con dos unidades de rango medio y cuatro tweeters: dos orientados hacia el frente y dos hacia atrás. Los tweeters traseros también están angulados para ofrecer un escenario sonoro más amplio. El ULT Tower 7 tiene una potencia máxima de 420 W.

Por último, el ULT Tower Max es una verdadera bestia como altavoz. Cuenta con tres woofers: dos orientados hacia adelante y uno hacia atrás. Pero también incluye dos unidades de rango medio y cuatro tweeters, dos de los cuales están orientados hacia atrás. Su amplificador de alta potencia ofrece una salida de 2,150 W, lo que lo convierte en uno de los altavoces para fiestas más potentes que he visto.

Quiero centrarme en los woofers por un momento, porque Sony tenía mucho interés en destacar los cambios realizados en los nuevos modelos ULT Tower. A diferencia de algunos modelos anteriores, las nuevas Towers cuentan con unidades de controlador circulares para los woofers, en lugar de la alternativa «X-Balanced».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El gerente de producto de Sony, Mike Somerset, me dijo: «La tecnología X-Balanced es fantástica para un sistema más pequeño y compacto, y para aprovechar al máximo el espacio interior —digamos, para un altavoz rectangular, ya sabes—. Además, ofrece unos graves con un “ataque” realmente excelente e impresionante. Pero con estos modelos, realmente queríamos enfatizar los graves profundos, y para lograrlo hemos optado por este driver circular».

Los altavoces también cuentan con gabinetes de gran capacidad y la tecnología ULT Duct, diseñada para ayudar a cada modelo a producir «graves más profundos y potentes con mayor autoridad».

Hazlo a tu manera

(Image credit: Sony)

Además de destacar la potencia extraordinaria de las ULT Towers, Sony se mostró entusiasmada por compartir la impresionante capacidad de personalización de los altavoces. Esto se debe a que cuentan con varios modos de sonido, todos ellos diseñados para situaciones y géneros específicos.

Hay dos modos ULT. El primero, según Sony, está pensado para realzar los graves profundos y lograr «un sonido rico en bajas frecuencias que te haga temblar el corazón», mientras que el segundo está diseñado para llevar las cosas aún más lejos y ofrecer «una potencia aún mayor, con graves que te sacuden el cuerpo y una fuerte presión sonora».

Sin embargo, lo que tal vez resulte más interesante son las opciones «Flat» y «Live». Como es de esperarse, el modo Flat está diseñado para que una pista suene tal como se pretendía en la mesa de mezcla, con un enfoque más neutral y equilibrado. El modo Live, por su parte, se enfoca en ofrecer un sonido más espacioso, con un fuerte énfasis en la claridad vocal.

Los altavoces se ajustaron con la ayuda de varios «creadores de sonido de hip-hop», entre ellos el productor, compositor y DJ Dready, quien me habló sobre el proceso de ajuste del ecualizador. Sobre el ajuste «Flat», dijo: “Así es como lo configuraría en una sesión de DJ, porque obviamente en el controlador tienes los graves, los medios y los agudos, y simplemente le dimos una buena mezcla… así que, ya sabes, cuando la gente lo use, podrá expresarse como quiera”.

Por supuesto, si quieres personalizar aún más la experiencia, puedes conectarte al altavoz con la app Sony Sound Connect y utilizar el ecualizador multibanda personalizado.

Entonces… ¿qué tal suenan?

(Image credit: Sony)

¿Las bocinas ULT Tower suenan realmente bien? Permíteme analizarlas una por una.

La ULT Tower 5 fue, probablemente, la que más me impresionó en relación con su tamaño y precio. Es cierto que deja fuera la función Party Sound de 360 grados que incorporan los modelos más grandes (presumiblemente debido a que no cuenta con drivers orientados hacia la parte trasera), pero su potencia y sonido bien estructurado fueron difíciles de ignorar. Al escuchar Luther de Kendrick Lamar y SZA, la bocina demostró una considerable versatilidad. La muestra vocal de la introducción sonaba llena de textura y resonancia, pero después los graves profundos llegaron con una fuerza e impacto sorprendentes. Los graves, aunque eran claramente los protagonistas, se escuchaban controlados pero potentes, y nunca ocultaron las voces de los medios ni las baterías de las frecuencias altas.

Probamos los distintos modos de sonido, y el cambio entre el modo de graves de "ataque" y el de graves profundos fue bastante notorio. Fue increíblemente sencillo pasar de un modo a otro utilizando el logotipo de ULT, que también funciona como botón. Es demasiado pronto para decir si será un éxito rotundo, pero por £349 (alrededor de $470 / AU$660, aunque son estimaciones basadas en el precio actual en Reino Unido, ya que Sony no ha revelado precios oficiales para estas regiones al momento de escribir esto), la ULT Tower 5 sonó mucho más impresionante que algunos de sus rivales que he probado dentro de su categoría de precio y tamaño.

Las cosas se pusieron todavía más intensas cuando cambiamos a la ULT Tower 7. Probamos Don’t Start Now de Dua Lipa y los sonidos de baja frecuencia se percibieron con mucho cuerpo, agilidad e impacto. Los agudos me parecieron bastante presentes, con la percusión de tonos más altos destacando considerablemente, mientras que las voces sonaban claras y con un buen peso dentro de la mezcla.

También probamos Money de Pink Floyd, una excelente canción para poner a prueba cualquier bocina. El sonido de 360 grados demostró ser bastante efectivo en este caso y, al emparejar dos ULT Tower 7 en modo estéreo, la amplitud de la canción se reprodujo de manera brillante. Las voces y guitarras sonaban precisas en términos tonales y bien separadas, pero los graves seguían llegando con una potencia enorme.

Por último, pasamos a probar el gigante que es la Sony ULT Tower Max. No soy ajeno a las fiestas rave y la Max me hizo sentir como si estuviera escuchando un set en uno de mis lugares habituales. Pude elegir la canción que quisiera, así que puse Breather de Chris Stassy. Y esta canción demostró perfectamente el enorme sonido de la ULT Tower Max.

Los graves profundos y contundentes realmente hacían vibrar el suelo, y casi podía sentir cómo las vibraciones recorrían todo mi cuerpo. Sin embargo, los sonidos espaciales de los medios seguían reproduciéndose con claridad y tenían suficiente espacio para destacar. Si buscas una potencia realmente impresionante a un costo relativamente moderado (considerando todo), la ULT Tower Max podría ser una bocina a la que vale la pena prestar atención.

También probamos emparejar diez modelos ULT y, como probablemente puedas imaginar, los resultados fueron contundentes. La tecnología Auracast permite conectar varios modelos entre sí y hasta la iluminación LED se sincroniza entre todas las bocinas, lo que genera una experiencia de escucha especialmente inmersiva.

Conclusiones finales: nuevos diseños atractivos y precios competitivos

(Image credit: Sony)

Las nuevas ULT Towers parecen ser el intento de Sony de competir de verdad con JBL en el mercado de los altavoces para fiestas, donde esta última marca tiene un dominio particular. El segmento de los altavoces para fiestas ha ganado popularidad últimamente, e incluso hemos visto a nuevos participantes como Marshall lanzar sus modelos Bromley 450 y Bromley 750.

Pero, ¿podrían las ULT Towers rivalizar con modelos como los Partybox de JBL? Bueno, a primera vista, creo que sí. Ofrecen una potencia increíble, superior a la de muchos competidores del mercado general; cuentan con un nuevo diseño con iluminación atractiva, un sonido refinado gracias a sus woofers redondeados y muchas opciones para ajustar el sonido a tu gusto. Y eso sin mencionar las amplias opciones de conectividad, que incluyen Bluetooth, RCA, XLR y USB-C.

Para la potencia y las características que ofrecen, su precio también es relativamente modesto: la Tower 5 cuesta 349 libras esterlinas (alrededor de 470 dólares / 660 dólares australianos), la Tower 7, 499 libras esterlinas (alrededor de $680 / AU$940), y el ULT Max a £1,299 (aproximadamente $1,800 / AU$2,500).

También me impresionó la duración de la batería de los altavoces: 30 horas en el ULT Tower 7 y 20 horas en el Tower 5; eso es bastante tiempo de reproducción, considerando el consumo de energía. Y aunque características como el audio de 360 grados y los modos de sonido son emocionantes, la Optimización del Campo Sonoro (que analiza la ubicación de los altavoces y los niveles de ruido ambiental para ofrecer el mejor sonido posible) es aún mejor. Eso es algo que realmente podría diferenciar a este modelo.

Tendremos que seguir probando los modelos de la serie ULT Tower por un tiempo más para determinar si pueden competir con los mejores, pero hasta ahora, puedo decir que me han impresionado.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.