Las únicas ofertas de bocinas Bluetooth e inalámbricos del Prime Day que vale la pena considerar antes de que termine la promoción: estas son mis ofertas favoritas que aún están disponibles
No tenemos mucho tiempo, así que aprovechemos bien cada minuto
Así que el tercer día del Prime Day de Amazon está en pleno apogeo y, como este evento dura solo unos días, es justo decir que no nos queda mucho tiempo. Así que no te lo pierdas.
¿Podría ser hoy el día en que te regales una bocina Bluetooth para la regadera o mejores tu hogar con una inversión más importante en un sistema Wi-Fi multi-room para disfrutar de noches acogedoras en casa? De verdad espero que sí. Si se trata de algo relacionado con la música y la oferta es buena, lo encontrarás aquí, en esta pequeña nota.
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Ya sea un WiiM Sound Lite (un rival del Sonos Era 100), que ahora cuesta solo $183 (antes $229) en Amazon EE. UU., o incluso el Bose SoundLink Micro Gen 2, ahora a solo $99.99 (antes 129 dólares) en Amazon EE. UU., tengo una oferta para ti.
Quédate conmigo, aún hay mucho tiempo. Que disfrutes de tus compras — y siempre, siempre disfruta de la música.
Las mejores ofertas de audio del Prime Day siguen disponibles ahora mismo, EE. UU. y México
Ofertas de bocinas Bluetooth que aún están vigentes en México
La JBL Flip 7 es la mejor bocina portátil si buscas algo que te dure mucho tiempo. Es resistente al agua y muy robusta, con accesorios intercambiables que incluyen un mosquetón y una correa de transporte. Además, ofrece un sonido excelente para su precio, con graves potentes, buen volumen y hasta 14 horas de duración de la batería.
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En EE. UU., puedes aprovechar un descuento considerable del 22% en el Bose SoundLink Micro Gen 2, desafortunadamente, comprando directamente en Amazon México no ofrece ningún descuento y tiene un precio de $2,699.00 pesos mexicanos. Este modelo, pequeño pero potente, ofrece un sonido impecablemente detallado para ser un altavoz tan pequeño, con compatibilidad con aptX para una experiencia auditiva de alta resolución y un ecualizador personalizable. Además, es una auténtica belleza, altamente resistente al agua y ultracompacto, lo que facilita llevarlo a cualquier lado. Esta oferta actualmente se aplica únicamente al color Dewdrop Mint.
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La última bocina pequeña de JBL salió al mercado hace relativamente poco, en el verano de 2026, y de inmediato se convirtió en nuestra nueva opción económica favorita. Viene en un montón de colores encantadores para adaptarse a tu estilo, y su diseño es prácticamente perfecto. ¿El sonido? Es pequeño, pero para espacios reducidos (especialmente en la regadera) es más que suficiente.
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Este producto, un éxito de ventas constante en el sitio web de Amazon, es una pequeña adquisición discreta. Se ve 100% informal-profesional sobre un escritorio, a diferencia de algunos competidores más extravagantes, así que si necesitas un altavoz apto para la oficina por muy poco dinero, tal vez lo hayas encontrado. No es un producto nuevo (de hecho, salió al mercado en 2017), pero ofrece sonido estéreo de 12 W, clasificación de resistencia al agua IPX7 y hasta 24 horas de duración de la batería. Y eso no es nada despreciable por este precio.
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Las ofertas de bocinas inalámbricas siguen vigentes, EE. UU. y México
En nuestra reseña, en la que le otorgamos 4.5 estrellas al Sonos Era 100 SL, pudimos confirmar lo que todos esperábamos: realmente ofrece "un mejor precio por el mismo rendimiento" (que el Sonos Era 100 estándar). Hay algunas limitaciones: no cuenta con control de voz y los usuarios de Android no podrán disfrutar de la corrección de sala de Sonos. Dicho esto, es uno de los productos con mejor desempeño en su rango de precios, y ahora vuelve a estar disponible al precio más bajo que jamás haya tenido.
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Por si no lo sabías (¡no pasa nada, todos estamos aquí para aprender!), se trata de un altavoz inteligente con audio de alta resolución, Wi-Fi y pantalla táctil, y está disponible en dos colores (negro o blanco). Puedes leer toda la información al respecto en nuestra reseña del WiiM Sound. Sin embargo, lo más importante es esto: según nuestros rastreadores de precios, este es el precio más bajo que se ha registrado hasta ahora.
Lamentablemente, no está disponible directamente en Amazon México, pero eso no significa que no la puedas comprar.
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¡Y aquí está su versión más económica! Está diseñada para competir con el Sonos Era 100 —así que échale un vistazo a nuestro artículo comparativo entre el Sonos Era 100 y el WiiM Sound Lite para ver cómo se compara—, pero con este descuento, podrías armar un pequeño y encantador ecosistema de música inalámbrico de alta resolución para varias habitaciones por mucho menos.
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¿Qué es? Un subwoofer inalámbrico con la tecnología Roomfit Bass de WiiM. ¿Qué tienes que hacer? Conéctalo, conéctate a Internet, toca “RoomFit” en la app, no digas nada y deja que la IA ajuste los graves perfectos para tu sala de escucha. Luego, solo selecciona tus bocinas o amplificador WiiM principales en la app (o conecta una salida RCA para subwoofer) y ya tienes un sistema con subwoofer mejorado, amigo.
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