Los mejores aires acondicionados LG para disfrutar el torneo futbolero de verano de 2026 sin derretirte en casa
Hay cosas que pueden arruinar un partido: una mala señal de internet, una pantalla mal calibrada, alguien gritando spoiler del marcador desde la cocina y, por supuesto, una sala que se siente como horno de panadería en pleno verano. Para el gran torneo de selecciones de 2026, muchas casas mexicanas van a prepararse con televisores más grandes, refrigeradores llenos y barras de sonido listas para levantar el ambiente. Pero hay un detalle que no debería quedar al final de la lista: el aire acondicionado.
Porque sí, ver futbol en casa suena muy bien hasta que llegan los invitados, se prende la televisión, se llena la sala, entra el sol por la ventana y todos empiezan a abanicar platos desechables como si fueran fichajes de último minuto. Ahí es cuando un buen aire acondicionado deja de ser un lujo y se convierte en parte de la experiencia.
Esta guía está pensada para ayudarte a elegir un aire acondicionado LG según el tipo de espacio, instalación y uso real. No todos necesitan un minisplit de 2 toneladas, ni todos pueden instalar un equipo fijo. Algunas personas buscan enfriar una sala grande, otras necesitan una solución portátil para mover entre habitaciones, y otras solo quieren sobrevivir a los partidos de la tarde sin convertir la recámara en sauna premium.
La lista rápida
- El mejor aire acondicionado LG para la mayoría: LG DUALCOOL Inverter Plus VP122HR de 1 tonelada.
- El mejor LG para salas grandes o espacios de reunión: LG DUALCOOL Inverter VM242H9 de 2 toneladas.
- El mejor LG portátil para quienes no pueden instalar minisplit: LG Portátil Inverter LP1225IVSM.
- El mejor LG tipo ventana con tecnología Inverter: LG Tipo Ventana Inverter VW222CE de 2 toneladas.
- El mejor LG compacto de ventana para habitaciones pequeñas: LG Tipo Ventana W081C2 de 0.75 toneladas.
- El mejor LG Smart Inverter para recámara u oficina: LG Smart Inverter VC121H10 de 1 tonelada.
- El mejor enfoque para enfriar varias habitaciones: sistema LG Multisplit residencial.
Mejor para la mayoría: LG DUALCOOL Inverter Plus VP122HR
El LG DUALCOOL Inverter Plus VP122HR es probablemente el punto más lógico para quien quiere preparar una recámara, estudio o sala pequeña para el verano futbolero. Es un minisplit de 1 tonelada, frío/calor, con voltaje de 230V / 60Hz, compresor DUAL Inverter con 10 años de garantía, ahorro de energía, enfriamiento rápido, funcionamiento silencioso, seguro de alta tensión e instalación fácil, según la ficha oficial de LG México.
La razón por la que tiene sentido como recomendación principal es sencilla: no intenta ser el equipo más grande de la lista, sino el más equilibrado. Para muchas casas mexicanas, una tonelada puede ser suficiente en habitaciones o espacios controlados, siempre que se calcule bien el tamaño del cuarto, la orientación solar y el aislamiento. En una guía de compra, esto nos permite hablarle al lector que no quiere sobredimensionar su compra ni pagar por capacidad que no necesita.
También es un equipo que se presta muy bien para explicar por qué la tecnología Inverter importa. En lugar de encender y apagar de forma brusca, este tipo de sistema busca mantener una operación más estable, lo que puede ayudar a mejorar la eficiencia y el confort. Dicho en idioma sala de casa: menos “me congelé, apágalo” y más “qué cómodo está esto, pásame la botana”.
Cómpralo si quieres un minisplit moderno, silencioso y eficiente para una habitación o sala pequeña. No lo compres si necesitas enfriar una sala amplia, abierta o con muchos invitados, porque ahí conviene mirar modelos de mayor capacidad.
LG DUALCOOL Inverter Plus VP122HR.
Mejor para salas grandes: LG DUALCOOL Inverter VM242H9
Si tu casa será punto de reunión durante el torneo futbolero de verano de 2026, el LG DUALCOOL Inverter VM242H9 es una opción mucho más seria. Hablamos de un minisplit de 2 toneladas, frío/calor, con funciones enfocadas en enfriamiento rápido, conectividad Wi-Fi mediante ThinQ, compatibilidad con el Asistente de Google, compresor Dual Inverter con 10 años de garantía y funcionamiento silencioso. LG también lo presenta con inteligencia artificial para refrescar rápidamente el espacio.
Este modelo tiene sentido cuando el problema no es solo el calor, sino el calor más gente. Una sala puede sentirse cómoda con dos personas, pero cambiar por completo cuando llegan diez invitados, se prende la pantalla, se abren y cierran puertas, entra comida caliente y todos se acomodan para ver el partido. En ese contexto, tener mayor capacidad no es capricho; es una forma de mantener el ambiente estable.
La conectividad también suma puntos si se explica desde el uso cotidiano. Poder encender o ajustar el aire desde el celular antes de que empiece el partido suena mucho más útil que llegar a una sala caliente y esperar a que el equipo haga milagros en tiempo agregado. Y como funciona con ThinQ y Asistente de Google, se puede integrar mejor a una casa conectada.
Cómpralo si tienes una sala amplia, un espacio social o una habitación grande donde se juntan varias personas. No lo compres si el espacio es pequeño, porque un equipo sobredimensionado puede ser innecesario y menos conveniente para tu consumo.
Mejor portátil: LG Portátil Inverter LP1225IVSM
No todas las casas permiten instalar un minisplit. Hay departamentos rentados, espacios temporales, cuartos donde no se puede modificar la pared o usuarios que simplemente necesitan mover el aire acondicionado de una habitación a otra. Para esos casos, el LG Portátil Inverter LP1225IVSM es una de las opciones más interesantes.
Este modelo es un aire acondicionado portátil Inverter de 1 tonelada, solo frío, con compresor Dual Inverter, conectividad Wi-Fi mediante ThinQ, compatibilidad con asistentes de voz, ruedas giratorias, kit de instalación para ventana y dimensiones de 493 mm x 773 mm x 460 mm, según LG México. También destaca por operar con niveles sonoros tan bajos como 44 dB en modo descanso, gracias al motor BLDC y al DUAL Inverter Compressor, de acuerdo con la ficha del producto.
Para el verano futbolero, este es el tipo de equipo que recomendaría a quien quiere flexibilidad. Puede estar en la recámara durante la semana y moverse a una sala pequeña o estudio cuando toca partido. No reemplaza necesariamente a un minisplit bien instalado en eficiencia y capacidad para espacios grandes, pero gana en practicidad.
Cómpralo si rentas, si no puedes hacer instalación fija o si necesitas mover el equipo entre habitaciones. No lo compres si buscas enfriar una sala grande con muchos invitados; en ese caso, un minisplit o un sistema de mayor capacidad será mejor jugada.
LG Portátil Inverter LP1225IVSM.
Mejor tipo ventana con Inverter: LG Tipo Ventana Inverter VW222CE
El LG Tipo Ventana Inverter VW222CE es una alternativa interesante para quienes prefieren o necesitan un equipo de ventana, pero no quieren renunciar a ventajas modernas como compresor DUAL Inverter, conectividad Wi-Fi con ThinQ, compatibilidad con Asistente de Google, funcionamiento silencioso y ahorro de energía. LG México lo lista como un equipo de 2 toneladas, solo frío, con voltaje de 230V / 60Hz.
Su punto más fuerte es que combina el formato tradicional de ventana con funciones que normalmente asociamos más con minisplits. LG asegura que este modelo ahorra 25% más energía que el requisito de la certificación Energy Star, además de mantener una operación potente y silenciosa.
En casas donde ya existe el espacio para un aire de ventana, esta opción puede tener mucho sentido. No siempre es necesario hacer una instalación de minisplit si la arquitectura del lugar ya permite un equipo de ventana bien colocado. Para ver partidos en una sala mediana o grande, su capacidad de 2 toneladas lo vuelve mucho más relevante que los modelos compactos.
Cómpralo si tienes instalación compatible para equipo de ventana y quieres más potencia con tecnología Inverter. No lo compres si buscas una solución discreta visualmente, porque un minisplit suele integrarse mejor al diseño de la habitación.
LG Tipo Ventana Inverter VW222CE.
Mejor compacto de ventana: LG Tipo Ventana W081C2
El LG Tipo Ventana W081C2 es la recomendación para espacios pequeños, como recámaras, estudios o habitaciones donde no se justifica instalar un sistema más grande. Es un equipo de ventana de 0.75 toneladas, frío, con operación 3 en 1: modo frío, ventilador y deshumidificador. También incluye panel de control sencillo, bajo nivel de ruido, kit de instalación y voltaje de 115V / 60Hz.
Este modelo tiene una virtud clara: es práctico. No todos quieren convertir su casa en centro de mando climatizado. A veces solo necesitas enfriar una habitación para ver un partido por la tarde, trabajar cómodo o dormir mejor durante las noches calurosas. Su modo de ahorro de energía ayuda a reducir ciclos del ventilador y ruido mientras mantiene la habitación fresca y confortable, según LG.
También conviene destacar algo muy útil para el lector: LG menciona filtro fácil de limpiar, lavable y reutilizable, con alerta para indicar cuándo limpiarlo. Eso es importante porque un aire acondicionado no solo se compra; se mantiene. Y si no se mantiene, luego no enfría, hace ruido y empieza el clásico drama doméstico de “seguro salió malo”, cuando en realidad nadie limpió el filtro desde que México jugaba amistosos.
Cómpralo si quieres una solución compacta, sencilla y funcional para una habitación pequeña. No lo compres si necesitas enfriar una sala amplia o un espacio abierto.
Mejor Smart Inverter para recámara u oficina: LG Smart Inverter VC121H10
El LG Smart Inverter VC121H10 es una opción interesante para quienes buscan un minisplit de 1 tonelada, frío/calor, pero con funciones pensadas para automatizar mejor el confort. LG lo lista con tecnología Inverter, Jet Mode para enfriamiento rápido, calefacción, Dual Sensing para detectar la temperatura no solo alrededor del equipo, Smart Operation con ajuste automático según la temperatura y dimensiones de 781 mm x 274 mm x 197 mm.
El valor editorial aquí está en Smart Operation. LG explica que los modos de enfriamiento, calefacción, ventilador y deshumidificador pueden ajustarse automáticamente según la temperatura real de la habitación con solo presionar el botón “SMART” del control remoto. Eso permite contar el producto desde la comodidad: no se trata de estar jugando con el control cada diez minutos, sino de dejar que el equipo adapte su funcionamiento según el ambiente.
Para una recámara, oficina en casa o cuarto de gaming, esta puede ser una alternativa muy atractiva. Durante el torneo, también funciona para quienes verán partidos en espacios más privados, sin llenar la sala de invitados. No todo mundo arma reunión de 20 personas; algunos solo quieren ver el partido en paz, con audífonos, aire fresco y sin que alguien pregunte cada cinco minutos “¿y ese quién es?”.
Cómpralo si quieres un minisplit de 1 tonelada con funciones automáticas para confort diario. No lo compres si tu prioridad absoluta es conectividad avanzada por app, porque en ese terreno otros modelos ThinQ de la línea DUALCOOL pueden ser más completos.
Mejor enfoque para varias habitaciones: LG Multisplit residencial
Si la idea no es enfriar solo una sala, sino varias habitaciones de una misma casa, conviene mirar el concepto de LG Multisplit residencial. LG lo presenta como una solución para enfriar múltiples espacios con una estética exterior más limpia, ya que permite colocar una sola unidad exterior.
Este enfoque es más de proyecto que de compra impulsiva. Tiene sentido para casas donde se quiere climatizar sala, recámara principal, estudio y quizá una segunda habitación sin llenar la fachada de unidades exteriores. También puede ser una opción interesante para quien está remodelando o preparando la casa antes del verano de 2026.
Cómpralo si quieres una solución más ordenada para varios espacios y estás dispuesto a planear instalación profesional. No lo compres si solo necesitas enfriar una habitación o si buscas una compra rápida.
Cómo elegir un aire acondicionado LG para el verano futbolero de 2026
La primera decisión no debería ser “cuál se ve mejor”, sino “qué espacio quieres enfriar”. Un minisplit de 1 tonelada puede ser buena idea para una habitación o una sala pequeña, pero puede quedarse corto si hablamos de una sala amplia, con ventanas grandes, mucha luz solar y varios invitados. En cambio, un modelo de 2 toneladas puede tener más sentido para espacios sociales, siempre que la instalación y el consumo estén bien calculados.
También importa si puedes hacer instalación fija. Si la respuesta es sí, un minisplit Inverter suele ser la opción más elegante y eficiente para uso constante. Si rentas o no puedes modificar el espacio, un portátil como el LP1225IVSM puede resolver la necesidad sin entrar en obra. Si ya tienes preparación para equipo de ventana, un modelo como el VW222CE puede ofrecer potencia y conectividad en un formato más tradicional.
La eficiencia es otro punto clave. En México, el aire acondicionado puede pasar de “qué comodidad” a “¿por qué llegó así el recibo?” si eliges mal o lo usas sin estrategia. Por eso conviene priorizar tecnologías Inverter, modos de ahorro, temporizadores, operación silenciosa y conectividad cuando tenga sentido. En el caso de los modelos LG, varias fichas oficiales destacan compresores Dual Inverter, ahorro de energía, funcionamiento silencioso y conectividad ThinQ según el modelo.
El ruido también cuenta. Si vas a ver partidos, trabajar, dormir o jugar en la misma habitación, un equipo ruidoso puede volverse insoportable. LG destaca funcionamiento silencioso en varios modelos, y en el caso del portátil LP1225IVSM menciona niveles tan bajos como 44 dB en modo descanso.
Finalmente, no hay que olvidar la instalación. LG México incluye dentro de su ecosistema de soporte opciones relacionadas con instalación, simulador de aire acondicionado, manuales, soporte y servicios, lo que puede ayudar al usuario a tomar una decisión más aterrizada antes de comprar.
Qué modelo recomendamos según el tipo de usuario
Para la mayoría de usuarios que quieren enfriar una habitación o sala pequeña, el LG DUALCOOL Inverter Plus VP122HR es el punto más balanceado. Tiene compresor DUAL Inverter, funcionamiento silencioso, enfriamiento rápido y garantía de 10 años en el compresor.
Para quienes van a reunir familia y amigos en una sala amplia, el LG DUALCOOL Inverter VM242H9 es la opción más fuerte. Sus 2 toneladas, conectividad Wi-Fi, compatibilidad con Asistente de Google, funcionamiento silencioso e inteligencia artificial lo hacen más adecuado para espacios de alto uso.
Para quienes rentan o no pueden instalar equipo fijo, el LG Portátil Inverter LP1225IVSM es la alternativa más flexible. Tiene compresor Dual Inverter, Wi-Fi, ruedas y kit de instalación para ventana.
Para quien ya tiene espacio para aire de ventana y quiere más potencia, el LG Tipo Ventana Inverter VW222CE es una recomendación muy sólida por su capacidad de 2 toneladas, tecnología DUAL Inverter, conectividad ThinQ y funcionamiento silencioso.
Para una habitación pequeña, el LG Tipo Ventana W081C2 es la opción más práctica. No busca presumir tecnología de más, sino resolver con frío, ventilador, deshumidificación, bajo ruido y una instalación más sencilla.
Para quien quiere automatización básica en recámara u oficina, el LG Smart Inverter VC121H10 tiene sentido por Smart Operation, Dual Sensing, Jet Mode y función frío/calor.
Veredicto
Un aire acondicionado no va a cambiar el marcador, pero sí puede cambiar por completo cómo se vive un partido en casa. Para el torneo futbolero de verano de 2026, preparar la sala no solo significa comprar una mejor televisión o llenar el refrigerador; también significa crear un espacio cómodo donde la gente pueda disfrutar sin pelearse por el ventilador.
Si quieres la recomendación más equilibrada, el LG DUALCOOL Inverter Plus VP122HR es el modelo que pondría al centro de la guía. Si tu prioridad es una sala grande y reuniones familiares, el VM242H9 juega en otra liga. Si rentas o necesitas movilidad, el LP1225IVSM es el más práctico. Y si tu casa ya está pensada para equipos de ventana, el VW222CE puede ser una opción potente y moderna.
La clave es no comprar por impulso. El mejor aire acondicionado no es necesariamente el más grande ni el más caro, sino el que realmente se adapta a tu espacio, tu instalación y tu forma de vivir el verano. Porque una cosa es sufrir un penal fallado y otra muy distinta sufrirlo a 34 grados en la sala. Eso ya es crueldad innecesaria.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.