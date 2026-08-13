LG amplía su portafolio HVAC con una nueva unidad ductada de diseño compacto

¡Atención! LG sorprendió con una nueva unidad de ducto de presión estática media, la cual está diseñada para entregar un control de climatización potente y silencioso en aplicaciones tanto residenciales como comerciales ligeras en las que el espacio disponible en el techo es limitado, así que no te pierdas ningún detalle a continuación:

La nueva unidad amplía el portafolio de soluciones HVAC de LG con un sistema ductado eficiente que equilibra un diseño compacto con una mayor flexibilidad de instalación, reflejando la visión de la compañía de ofrecer "confort en cualquier lugar" y mantener condiciones agradables y consistentes en distintos tipos de espacios.

Diseño compacto e instalación flexible

La nueva unidad ductada de presión estática media combina una altura compacta de 245 mm y una profundidad de 692 mm con un rango de capacidad de entre 5 y 54 kBtu/h. Esto permite instalarla en espacios reducidos dentro del techo y adaptarla a una amplia variedad de habitaciones, dimensiones y aplicaciones.

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Las opciones de entrada de aire posterior e inferior también ofrecen mayor flexibilidad de ubicación, mientras que el acceso de servicio lateral e inferior facilita las labores de mantenimiento en espacios limitados.

Para simplificar aún más la instalación, el control automático de presión estática externa —Auto External Static Pressure, ESP— de LG mantiene un flujo de aire constante al ajustar automáticamente la velocidad del ventilador de acuerdo con la longitud y la configuración de los ductos.

El modelo también proporciona un flujo de aire potente y estable con una presión estática externa de hasta 150 Pa¹, lo que ayuda a mantener un nivel de confort uniforme incluso en sistemas de ductos largos o complejos.

Funcionamiento potente y silencioso

El ventilador siroco híbrido de la unidad incorpora una estructura que combina las ventajas de los diseños de ventilador siroco y turboventilador para proporcionar un alto caudal de aire y una elevada presión estática, mientras que minimiza el ruido.

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Como resultado, la unidad funciona con un nivel mínimo de ruido de aproximadamente 20.5 dB(A), creando un ambiente interior más silencioso que el de una biblioteca convencional². La tecnología Dual Band Acoustic Meta Structure (AMS), o metaestructura acústica de doble banda, mejora aún más su silencioso funcionamiento³.

(Image credit: LG)

Mayor durabilidad e higiene mediante componentes confiables

El motor BLDC de alta eficiencia contribuye a mejorar la durabilidad mediante el uso de un lubricante de alta viscosidad que reduce el desgaste y un eje con doble recubrimiento que lo protege contra la corrosión.

La bomba de drenaje de corriente continua integrada cuenta con un diseño de baja generación de calor que favorece un funcionamiento estable a largo plazo y permite elevar el agua de drenaje hasta una altura de 900 mm.

Para mejorar la higiene, la estructura corrugada de las aletas del intercambiador de calor facilita el drenaje, mientras que el aislamiento Safe Plus incorpora protección antimicrobiana a lo largo del recorrido del flujo de aire para ayudar a prevenir la formación de moho y favorecer un aire más limpio.

Control inteligente y gestión avanzada de la temperatura

El nuevo modelo ofrece funciones de control inteligente mediante la aplicación LG ThinQ, lo que permite a los usuarios administrar de forma remota el encendido, la temperatura, los modos de funcionamiento y la programación desde sus dispositivos móviles.

También incorpora un sistema dual de detección de temperatura, con sensores tanto en la unidad interior como en el control remoto, que analizan las diferencias de temperatura dentro del espacio.

A partir de esta información, el sistema selecciona automáticamente el punto de control óptimo para ayudar a mantener condiciones interiores equilibradas.

"La nueva unidad ductada de presión estática media combina un diseño compacto, alto desempeño, durabilidad y tecnologías de control inteligente para llevar "Confort en cualquier lugar" a espacios residenciales y comerciales ligeros", señaló James Lee, presidente de LG ES Company. "Continuaremos aprovechando nuestra amplia experiencia para expandir nuestras soluciones HVAC, responder a las distintas necesidades de los edificios y ofrecer un valor práctico a nuestros clientes".

La unidad ductada de presión estática media estará disponible a partir de agosto de 2026 en Medio Oriente, África, Asia y Europa.