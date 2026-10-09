Design House 2026: LG lleva sus soluciones tecnológicas a siete espacios

¡Atención! LG será parte de Desing Week México y Design House una vez más, esto reafirma su compromiso por el diseño como una parte esencial de la convivencia entre la tecnología y los espacios contemporáneos.

Del 9 de octubre al 1 de noviembre, Design House reunirá a arquitectos, interioristas y firmas de diseño en una residencia intervenida para mostrar distintas formas de habitar y entender el espacio. En esta edición, LG estará presente en siete ambientes de la casa con una selección exclusiva de soluciones de su marca ultrapremium SKS, así como con productos como LG InstaView, LG WashTower, LG Styler, LG Gallery TV, entre otros; todos ellos, integrados desde la concepción de cada proyecto y no como elementos añadidos posteriormente.

La participación de LG llega este año bajo la idea “Innovation Rooted in Craftsmanship”, un concepto que sin duda generará conversación acerca de la innovación tecnológica de la compañía con el oficio, los materiales y la visión de diseñadores mexicanos.

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“La tecnología tiene mayor sentido cuando forma parte natural del espacio y responde a la manera en que las personas realmente lo perciben. Design House nos permite entender la intención de los diseñadores y arquitectos y después trabajar con ellos para mostrar que funcionalidad, tecnología y diseño no tienen que competir entre sí; pueden formar parte de una misma idea”, señaló Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México.

Esta colaboración busca que cada solución tenga una razón de estar dentro del proyecto: desde la cocina y el entretenimiento hasta el cuidado de la ropa y las áreas de servicio.

Siete espacios, siete interpretaciones diferentes

En Design House 2026, las soluciones de LG formarán parte de siete espacios desarrollados por destacados estudios y diseñadores, quienes integrarán la tecnología de la marca de acuerdo con la propuesta y personalidad de cada ambiente.

Entre los participantes se encuentran DOMA Design, que incorporará soluciones built-in de SKS; Sebastián Ángeles, director creativo de Dórica, quien trabajará con un refrigerador LG InstaView y soluciones de audio; la interiorista Eva Obregón Santacilia, quien integrará una LG Gallery TV en el Family Room y Uribe Krayer, responsables del Salón de Juegos, incorporan tecnología LG a su propuesta mediante una LG StanbyME y una pantalla NANO 4K de 65 pulgadas, integrando entretenimiento y diseño dentro de un espacio pensado para la convivencia.

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También participarán Pseudónimo, estudio encabezado por Didier Solo y Fernanda García, con LG Styler; EUCLID Furniture, con LG WashTower; y Alan Frank, responsable del vestíbulo, donde se integrará un televisor LG QNED de gran formato.

Estas colaboraciones mostrarán distintas maneras de incorporar tecnología, diseño y funcionalidad dentro de los espacios que conformarán Design House 2026.

De la tecnología al oficio

LG comenzó su participación en Design Week Mexico en 2019 y desde entonces ha ampliado su presencia hasta convertirse en socio tecnológico de Design House.

En 2025, la colaboración puso el foco en el encuentro entre el diseño mexicano y la tecnología de LG. Para 2026, la compañía da continuidad a esa conversación poniendo mayor énfasis en el trabajo de los diseñadores y en la manera en que cada producto puede integrarse a una propuesta arquitectónica completa.

Para LG, Design House representa una oportunidad de acercarse directamente a arquitectos, interioristas y profesionales de la industria, además de mostrar sus productos fuera de un entorno tradicional de exhibición y dentro de espacios concebidos para ser habitados.

Con su participación en Design House 2026, LG continúa construyendo una relación más cercana con la comunidad de diseño en México y mostrando una visión en la que la innovación tecnológica no determina el espacio: se adapta a él y forma parte de la historia que cada diseñador quiere contar.