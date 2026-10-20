LG lanza un nuevo enfriador de alta eficiencia para centros de datos de IA

¡LG sorprende con un nuevo Enfriador Centrifugo Enfriado por Aire (ACC, por sus siglas en inglés) Pero, ¿de qué se trata? Una solución de alta eficiencia y confiabilidad diseñada para responder a las crecientes necesidades de enfriamiento de los centros de datos de inteligencia artificial.

La solución está diseñada para mejorar el desempeño energético y mantener la continuidad del enfriamiento, fortaleciendo aún más el portafolio de soluciones de la compañía para centros de datos. Disponible con capacidades de entre 480 y 600 RT por unidad, el enfriador puede configurarse para AIDC con diferentes requerimientos de enfriamiento².

Enfriamiento de alta eficiencia con tecnologías avanzadas

En el corazón del nuevo Enfriador Centrífugo Enfriado por Aire de LG se encuentra un compresor centrífugo con cojinetes magnéticos libre de aceite. Mediante el uso de fuerza magnética para mantener suspendido el eje giratorio sin contacto físico, este diseño elimina la necesidad de aceite lubricante, reduciendo las pérdidas por fricción mecánica y mejorando el desempeño de compresión.

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El enfriador también incorpora tecnología de free cooling con refrigerante, que aprovecha el aire frío del exterior para reducir la carga de enfriamiento del compresor. A diferencia de los sistemas convencionales de free cooling, esta tecnología hace circular directamente el refrigerante sin utilizar un intercambiador de calor intermedio y no requiere glicol, lo que reduce las pérdidas de calor y presión y simplifica el mantenimiento.

De acuerdo con una simulación interna de LG, el free cooling con refrigerante puede consumir aproximadamente 30 por ciento menos energía al año que el free cooling hidrónico³. Además, la tecnología de flujo contracorriente en serie (SCF, por sus siglas en inglés) de LG ayuda a mantener una operación equilibrada al distribuir la carga de enfriamiento entre los compresores.

Operación confiable y gestión flexible

Además de mejorar la eficiencia energética, el enfriador está diseñado para proporcionar enfriamiento constante y contribuir a una operación confiable de los AIDC. Su sensor de separación, integrado en el sistema de cojinetes magnéticos, detecta con precisión el eje de rotación para permitir un control exacto. Las capacidades de aprendizaje automático permiten que el enfriador se adapte a los patrones de operación, ayudando a prevenir condiciones de bombeo en el compresor.

Durante una interrupción del suministro eléctrico, un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) integrado proporciona energía de emergencia, permitiendo que el eje se detenga de forma segura y reduciendo el riesgo de daños en los cojinetes. Asimismo, la función de recuperación rápida permite restablecer la capacidad de enfriamiento en un plazo de 3 minutos una vez que se recupera el suministro eléctrico¹.

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LG también está reforzando sus capacidades de control y operación mediante Data Center Cooling Management (DCCM). Este software permite el monitoreo integrado y el control basado en datos de infraestructuras complejas de enfriamiento, incluidos las unidades de distribución de refrigerante (CDU), los manejadores de aire para salas de cómputo (CRAH) y los enfriadores centrífugos enfriados por aire.

DCCM contribuye a mantener una operación continua mediante la detección temprana de anomalías y diagnósticos basados en sensores virtuales. Asimismo, fortalece la gestión de riesgos mediante mantenimiento predictivo, mientras que la optimización en tiempo real basada en las cargas de trabajo de TI puede mejorar la eficiencia operativa.

(Image credit: LG)

Core Tech patentada y desempeño validado globalmente

La tecnología Core Tech patentada de LG es un elemento central del nuevo enfriador e incluye componentes clave como compresores, motores, inversores y cojinetes magnéticos. LG desarrolla y fabrica internamente estos componentes para posteriormente integrarlos en sistemas completos, con el objetivo de optimizar el desempeño general, mejorar la disponibilidad de refacciones y reducir los tiempos de respuesta de mantenimiento.

Además, el desempeño y la confiabilidad de los enfriadores LG están respaldados por certificaciones internacionales. Los enfriadores y las instalaciones de prueba de LG cuentan con certificaciones conforme a los estándares establecidos por el Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI), mientras que los enfriadores enfriados por aire de LG han recibido el AHRI Performance Award durante nueve años consecutivos.

Los enfriadores LG también fortalecen la seguridad y confiabilidad al cumplir con importantes estándares y requisitos internacionales de certificación, entre ellos los requerimientos de la American Society of Mechanical Engineers (ASME) para recipientes a presión; los requisitos de Electrical Testing Laboratories (ETL) relacionados con la seguridad eléctrica en Norteamérica; y los requerimientos de Conformité Européenne (CE) en materia de seguridad, salud y medio ambiente en Europa.

Como parte de la expansión de su portafolio de soluciones de enfriamiento para centros de datos, LG presentó su solución modular de enfriamiento hidrónico durante Data Centre World Asia 2026, celebrado los días 29 y 30 de septiembre en Marina Bay Sands, Singapur.

La solución integra componentes clave, entre ellos bombas de agua helada y un tanque de almacenamiento de energía térmica (TES), dentro de un módulo estandarizado. Asimismo, permite la prefabricación y el ensamblaje en fábrica para simplificar la instalación en sitio, mientras que el diseño modular prefabricado de los enfriadores LG proporciona flexibilidad para un despliegue rápido y escalable conforme los AIDC amplían su capacidad.

"A medida que los centros de datos de inteligencia artificial se vuelven cada vez más densos y generan mayores cargas térmicas, contar con sistemas de enfriamiento energéticamente eficientes y confiables es más importante que nunca", señaló James Lee, presidente de LG ES Company. "Con nuestra tecnología Core Tech y nuestra experiencia en enfriamiento para centros de datos, continuaremos ampliando nuestro portafolio de soluciones para responder a estas necesidades en constante evolución".