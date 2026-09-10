Los nuevos ventiladores de Dyson parecen un gusano de arena de Dune en forma de electrodoméstico, pero son tan potentes que te olvidarás por completo de eso

Dyson ha lanzado tres nuevos purificadores con ventilador, todos con boquillas en forma de estrella

La boquilla está diseñada para ser potente y, al mismo tiempo, muy silenciosa

Los vi en acción y son súper eficaces... pero su diseño generará opiniones encontradas

Los ventiladores «Loop» de Dyson se reconocen al instante. En el mundo de los electrodomésticos, su diseño elegante y sin aspas se ha convertido en todo un ícono. Pero ahora estamos a punto de entrar en una nueva era de ventiladores Dyson, y el diseño no podría ser más diferente de esos elegantes «Loop». Con sus cuerpos robustos y curvos coronados por una gran abertura en forma de estrella, los nuevos purificadores-ventiladores HushJet de Dyson no me recuerdan a nada más que a los gusanos de arena gigantes de las nuevas películas de Dune.

Quizás debería haberlo visto venir. Dyson presentó el nuevo diseño con el HushJet Purifier Compact en septiembre de 2025, y también se utiliza para el ventilador personal HushJet Mini Cool. Pero cuando vi la nueva gama de tamaño completo en exhibición en Berlín la semana pasada (en el evento de Dyson paralelo a la IFA 2026), me quedé momentáneamente atónito.

Los dos ventiladores HushJet anteriores eran aparatos compactos, y había algo en ver el diseño ampliado —a proporciones bastante gigantescas, en el caso de los modelos más grandes— que lo hacía parecer significativamente más inquietante.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

(Image credit: Future)

La boquilla en forma de estrella se inspira en la ingeniería aeronáutica. El año pasado hablé con una ingeniera de Dyson al respecto, y me explicó que esa forma era especialmente eficaz para minimizar las turbulencias en el flujo de aire, con el fin de crear un chorro de aire silencioso pero potente.

Pude probar los nuevos ventiladores y me quedé impresionado —nunca mejor dicho— por lo potentes que eran. En cuanto a la potencia del aire, me parecieron mucho más eficaces que los ventiladores Dyson de diseño circular que he usado. Así que, aunque el diseño no me convenció de inmediato, no tuve ninguna queja sobre la eficacia del flujo de aire. Con mucho gusto tendría uno de estos en mi recámara durante el verano, a pesar de que no encajaría para nada con la decoración.

Doble función

Al igual que la mayoría de los modelos de ventiladores de Dyson, los HushJets cumplen una doble o incluso triple función. También operan como purificadores de aire, y uno de ellos puede utilizarse además como calentador. En la cima de la gama se encuentra el purificador de aire Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde (y felicitaciones al ingeniero de Dyson con quien hablé, quien logró recordar ese nombre sin tener que consultar sus notas).

Sus capacidades de purificación son las más avanzadas de todos los nuevos modelos, con la capacidad de capturar una amplia gama de contaminantes, incluido el formaldehído, y mover una gran cantidad de aire muy rápidamente. Tiene aproximadamente el mismo diámetro que el Dyson Purifier Big+Quiet —es decir, es realmente muy voluminoso—. Está diseñado para usarse en espacios grandes como oficinas, pero también puede utilizarse para purificar el aire en varias habitaciones de una casa.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

También hay un par de opciones de tamaño mediano, diseñadas para uso doméstico. Se trata del HushJet Pure Cool+ Formaldehyde y del purificador de aire HushJet Hot Cool Pure+, que no cuenta con la capacidad de capturar formaldehído, pero puede usarse como calentador durante los meses más fríos.

(Image credit: Future)

No tengo ninguna duda de que el nuevo diseño acabará generando opiniones encontradas; creo que su estilo peculiar encajaría de manera más natural en una oficina o en un entorno comercial que en una sala de estar, donde seguramente destacaría como un pulgar adolorido en muchos casos. Cuando le pregunté al representante de Dyson si el plan era que la gama HushJet reemplazara eventualmente a los "loops", me sugirió que tal vez no, dado lo fácilmente reconocibles que son los «loops» como aparatos de Dyson. Lo seguiré con interés.

Precios y disponibilidad

Los precios son los siguientes: el HushJet Pure Cool+ Formaldehyde de tamaño mediano costará 599 $ / 549,99 £ / 999 AU$, y el purificador de aire HushJet Hot Cool Pure+ de tamaño mediano costará 599 $ / 549,99 £ / AU$ (por confirmar). El modelo grande HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehído tendrá un precio de 1,099 dólares / 899.99 libras esterlinas / AU (por confirmar).

En EE. UU., los tres modelos saldrán a la venta en el otoño de 2026. En el Reino Unido, las versiones grande y mediana del modelo Formaldehyde se lanzarán en octubre y la versión con calentador llegará en diciembre. En Australia, el Cool Pure+ Formaldehyde estará disponible en octubre de 2026 y los otros dos, a principios de 2027.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.