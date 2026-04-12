¿Sientes el calor? El ventilador Dyson HushJet Mini Cool es portátil, se puede llevar puesto y te mantendrá fresco en cualquier lugar

Dyson ha lanzado un nuevo ventilador personal para usar en casa o mientras te desplazas

El ventilador Dyson HushJet Mini Cool tiene un diseño sin aspas y cinco velocidades

Estará disponible directamente a través de Dyson a finales de este mes por 99$ / 99,99£

Dyson acaba de lanzar un nuevo ventilador personal que puedes colocar en tu escritorio mientras trabajas, llevar en el transporte público o incluso usar colgado del cuello. El Dyson HushJet Mini Cool Fan tiene un diseño compacto sin aspas y cinco modos de flujo de aire, además de un botón de impulso para cuando necesites aliviar el calor rápidamente.

Puede funcionar hasta seis horas con una sola carga y pesa 212 g. Viene con un soporte para el cuello para esos momentos en los que quieres refrescarte sin usar las manos, además de una base de carga, una bolsa de viaje y un cable de carga USB-C. Otros accesorios disponibles para comprar por separado incluyen un soporte universal para fijar el ventilador a objetos como cochecitos o equipos de gimnasio, y un clip de sujeción para fijarlo a las correas de las bolsas o a las chaquetas (especialmente útil para los desplazamientos diarios).

El ventilador HushJet Mini Cool Fan viene en tres combinaciones de colores: Tinta/Cobalto, Cornalina/Cielo y Piedra/Rubor, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu guardarropa.

El artículo continúa a continuación.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Dyson) (Crédito de la imagen: Dyson) (Crédito de la imagen: Dyson)

El nuevo ventilador tiene un aspecto llamativo, pero debería funcionar de forma silenciosa gracias a la boquilla HushJet, que reduce las frecuencias para que no te distraigan los molestos zumbidos y chirridos agudos.

Parece que este verano será especialmente fresco, ya que el ventilador Dyson HushJet Mini Cool Fan ha llegado solo unas semanas después del Shark ChillPill, otro ventilador compacto con batería recargable diseñado para usarse en interiores o mientras te desplazas, pero que también cuenta con un accesorio nebulizador que te rocía con vapor de agua de secado rápido, además de una placa refrescante que puedes aplicar en los puntos de pulso para un alivio rápido en los días calurosos.

El HushJet Mini Cool Fan carece de estas dos características adicionales, pero es más ligero y más asequible. El Shark ChillPill cuesta 149,99 $ / 129,99 £, mientras que el Dyson HushJet Mini Cool Fan cuesta 99 $ / 99,99 £.

El HushJet Mini Cool Fan estará disponible a finales de este mes, directamente en el sitio web de Dyson y en las tiendas de demostración de Dyson. Lo pondré a prueba pronto para ver cómo se compara con el ChillPill en términos de potencia de enfriamiento, ruido y comodidad, y les ofreceré una reseña completa una vez que lo haya puesto a prueba.

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