“Hemos arruinado muchas de las alfombras persas de James a lo largo de los años”: un diseñador de Dyson revela los secretos detrás del desarrollo de sus nuevos robots aspiradora

Tras una respuesta poco entusiasta al 360 Vis Nav de 2023, Dyson puso en marcha su regreso al mercado de las aspiradoras robotizadas el año pasado con su Spot+Scrub Ai. Ahora parece que está cobrando impulso: este septiembre, la marca presentó no uno, sino tres nuevos robots que se sumarán a la línea de productos.

Está el modelo insignia R3 Nurovi Spot+Scrub UV —sucesor del Spot+Scrub Ai—, junto con el R2 Nurovi Wash+Dry y el R1 Nurovi Dry. Pude echar un vistazo a los tres en el evento de lanzamiento de Dyson, celebrado a las afueras de la IFA a principios de mes, y me intrigó ver algunas características nuevas y únicas.

Para conocer los detalles de primera mano, hablé con Nathan Lawson Mclean, gerente sénior de diseño de Dyson que trabaja en los productos para el hogar de la marca. Estas son las cinco cosas más sorprendentes que aprendí sobre la nueva gama de robots aspiradores Nurovi...

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1. Las mopas triangulares llevan años guardadas en el armario de inventos de Dyson

El R2 Nurovi Wash+Dry cuenta con un sistema de limpieza bastante inusual. En lugar de dos discos circulares, utiliza un par de triángulos redondeados de «Reuleaux». Estos giran de manera «excéntrica», es decir, el punto de rotación no está en el centro. Las almohadillas se mueven como un motor rotativo o un espirógrafo, según la analogía que prefieras. La ventaja es que su forma permite llegar mucho más cerca de las esquinas.

Lo interesante es que este diseño ha estado guardado en la recámara de Dyson desde hace ya un tiempo, a la espera de ser incorporado a un producto adecuado.

«Siempre han estado en desarrollo», dice Lawson Mclean. «Recuerdo las primeras almohadillas Reuleaux; esas se desarrollaron inicialmente en 2019. Las colocamos en la parte delantera de una barra de cepillos en un aspirador solo para intentar llegar a las esquinas. Y lo que terminó pasando, como te puedes imaginar, fue un poco como andar en bicicleta con ruedas cuadradas. Provocaba demasiados rebotes».

Como se muestra arriba, una de las almohadillas de la trapeadora puede extenderse hacia un lado para acercarse más a los bordes de la habitación (Image credit: Future)

Al parecer, esta no es una situación inusual en Dyson. "De hecho, siempre estamos desarrollando estas tecnologías en paralelo", continúa. "Solo se trata de encontrar el momento adecuado y la plataforma en la que podamos integrarlas. Verán que estamos empezando a llegar al punto en el que estamos equipando [los nuevos productos] con todas nuestras tecnologías exclusivas de Dyson".

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2. No todos querían los barridos laterales

Los tres nuevos robots aspiradores Nurovi cuentan con unos barridos laterales distintivos. Presentan un diseño que Lawson Mclean describe como «inspirado en el origami», pero que a mí me recuerda más a la aleta de un pez. Al parecer, al fundador de la marca no le gustaban mucho al principio.

«Los cepillos laterales siempre fueron un pequeño paso en falso para James Dyson», revela Lawson Mclean. «Los odiaba. Pensaba que esparcían la suciedad por todas partes». Por esa razón, los primeros modelos de la marca no tenían cepillos laterales en absoluto; el 360 Vis Nav contaba con un conducto lateral que sobresalía cuando el robot detectaba que estaba cerca del borde de una habitación.

“Los cepillos laterales son fantásticos. Solo que son un poco caóticos. Además, tienden a desgastarse”, continúa Lawson Mclean. “Y lo que es más importante, a los ojos de James, [terminan] enredándose y cubriéndose de pelo, lo cual es un poco asqueroso”.

(Image credit: Future)

Para el Nurovi, los ingenieros de Dyson reinventaron el diseño tradicional de las aspiradoras para resolver estos problemas, utilizando «algunos de los elementos geométricos avanzados» de los cabezales cónicos de la marca, como los que se encuentran en modelos como el Dyson V16.

«Tiene un patrón sobremoldeado realmente interesante… que mantiene las cerdas de nylon en un ángulo muy específico sobre el piso, lo que nos ayuda a evitar que el polvo se esparza y a recogerlo de una manera más controlada. Además, evita que el cabello se enrede tan fácilmente», explica Lawson Mclean. «Así que es una mejora pequeña, sencilla y efectiva que mejora la calidad de vida».

3. La luz ultravioleta hará que los derrames se vean "como en una bolera"

La gran y llamativa mejora que presenta el modelo insignia R3 Nurovi Spot+Scrub UV es… bueno, la luz UV. Una luz UV instalada en el robot resaltará sustancias secas e invisibles, que van desde bebidas azucaradas hasta leche, agua tónica y agua con gas. Luego, el R3 “fregará” de un lado a otro sobre el área para limpiar el desorden antes de que se vuelva pegajoso o comience a oler mal.

«Mientras el robot recorre tu casa cumpliendo su misión, ahora revelará estas manchas totalmente invisibles que se convierten en focos de bacterias», explica Lawson Mclean. «Te sorprendería ver lo que brilla con luz fluorescente —es un poco como tener una bolera en tu propia casa».

4. El R1 es para quienes no confían en los robots trapeadores

Hoy en día es cada vez más raro encontrar en el mercado un robot aspirador que solo aspire, pero Dyson ha incluido uno en su nueva línea: el R1 Nurovi Dry. Hubo una gran cantidad de razones para que existiera este robot, dice Lawson Mclean. Es ideal para quienes no tienen pisos duros en su casa, buscan una opción más accesible o simplemente quieren evitar —como él lo expresa— «una base enorme y molesta como la que tienen algunos robots».

Pero también está diseñado como una opción para quienes desconfían de los robots trapeadores. «Hay mucha gente que —lo sé de primera mano, gracias a pruebas con usuarios— no confía en los robots aspiradores para sus alfombras. Ya sabes… hemos arruinado muchas de las alfombras persas de James a lo largo de los años», recuerda, refiriéndose presumiblemente al fundador de la marca, James Dyson. «[Es] tal vez incluso una especie de puerta de entrada a los aspiradores robóticos, para convencer a aquellas personas que aún no ven realmente el valor de los robots para limpieza en seco y en húmedo».

La Dyson R1 Nurovi (izquierda) es un modelo similar al R2 (derecha), que aspira tanto en seco como en húmedo, pero que solo aspira en seco. (Image credit: Future)

5. Una de las actualizaciones más importantes no tiene nada que ver con el diseño

Hay muchas características de diseño interesantes, pero podría resultar que una de las mejoras más significativas no tenga nada que ver con el robot en sí. «Creo que cuando hablamos de “¿por qué la gente no usa esta tecnología fantástica?”, hay muchas barreras. Las hay, desde un punto de vista muy pragmático», dice Lawson Mclean. «Incluso, creo, con la gente [de unos 30 años], dicen: “Sí, en realidad no lo entiendo, no sé muy bien cómo es la configuración».

La respuesta de Dyson ha sido crear un servicio de incorporación de “guante blanco”, que consiste en una persona real que, a través de una videollamada, te guiará paso a paso por el proceso de configuración. Esto incluye todo, desde desembalar y conectar el robot hasta mapear tu casa correctamente.

Es parte del nuevo servicio «Dyson Concierge» y es gratuito con tu compra. (Al momento de escribir este artículo, el servicio se anuncia en el sitio de Dyson de EE. UU., pero aún no en los de Reino Unido ni Australia; estoy confirmando si estará disponible en esos territorios y cuándo).

“Cuando empezamos a ofrecerlo, observamos un gran aumento”, recuerda Lawson Mclean. “No era un problema con los robots. Simplemente era un problema de que la gente tenía mapas deficientes desde el principio porque, tal vez, dejaban una puerta cerrada, ¿sabes?”

Echa un vistazo a toda la gama de robots aspiradores Dyson

A continuación puedes ver los robots aspiradores Dyson que están disponibles actualmente en tu país.

Nota: el modelo R3 Spot+Scrub UV aún no está disponible para la venta. En EE. UU., se esperaba que saliera a la venta exclusivamente en Costco a principios de septiembre, pero al momento de escribir este artículo (14 de septiembre) aún no ha llegado. Se espera que llegue al Reino Unido y a Australia a principios de 2027.

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