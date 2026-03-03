El nuevo robovac de Shark tiene una luz ultravioleta que hace que tus pisos sucios brillen

Shark anunció un nuevo robot aspirador y trapeador: el PowerDetect UV Reveal

Está equipado con una luz ultravioleta y una cámara RGB para buscar suciedad invisible.

Luego, se activa un movimiento de fregado deliberado para limpiar el desorden.

Shark ha ideado una forma innovadora de mostrar a los clientes el excelente rendimiento de su nuevo robot aspirador. El recién anunciado PowerDetect UV Reveal está equipado con una luz ultravioleta que, junto con una cámara RGB, detecta y resalta la suciedad invisible antes de limpiarla.

Shark afirma que la idea es proporcionar información sobre lo que sucede en cada paso del proceso de limpieza. Cuenta con luces que indican que el robot está buscando una mancha, y luego la luz ultravioleta se activa para iluminar la zona. Shark menciona líquidos secos, jugos, salpicaduras de comida, sudor y accidentes de mascotas como ejemplos de cosas que el PowerDetect UV Reveal puede detectar..

(Image credit: Shark)

Una vez que se identifica un derrame oculto, el robot aspirador pasa al modo "HyperSonic Mopping", donde fregará el piso con un movimiento deliberado, antes de verificar que la suciedad haya desaparecido antes de continuar.

"Los consumidores de aspiradoras robot nos comentaban que nunca estaban seguros de si el trabajo estaba hecho o qué se había limpiado", afirma Andy Sundberg, vicepresidente de marketing de SharkNinja. "Por eso creamos PowerDetect UV Reveal. Al descubrir suciedad oculta y mostrar exactamente cómo se limpia, ofrece a los clientes la visibilidad y la seguridad de que sus pisos no solo lucen limpios, sino que están limpios".

(Image credit: Shark)

Además, el PowerDetect UV Reveal cuenta con navegación NeuroNav AI y tecnología NeverStuck, diseñadas para que se mueva con seguridad, inteligencia y precisión por su hogar, sin perderse ni quedarse atrapado. Tiene una autonomía de hasta tres horas por carga.

La base también ha sido mejorada en comparación con las aspiradoras robot Shark anteriores. La nueva base "ThermaCharged NeverTouch Pro" limpia la mopa después de cada uso. Aunque no tiene bolsa, Shark incluye un "Sello Antialérgeno Completo" para evitar que los alérgenos se escapen una vez aspirados. Me interesará ver cómo funciona en la práctica.

Precio y disponibilidad

El PowerDetect UV Reveal ya está disponible en EE. UU., directamente en Shark o a través de tiendas como Amazon. Los precios parten de $1299.99 (aproximadamente $23 mil pesos), aunque Shark no teme las ofertas, y sospecho que no será difícil evitar pagar el precio completo. Shark tiene una fuerte presencia ya en México, pero aún no sabemos si el PowerDetect UV Reveal estará disponible aquí ni cuando.