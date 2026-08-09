¿Rostro inflamado al despertar? Shark DePuffi quiere solucionarlo con calor y frío

¿Eres de los que les gusta cuidarse su piel, especialmente para combatir la inflamación del rostro al despertar, aliviar el cansancio después de largas jornadas frente a una pantalla o conseguir un aspecto más descansado, pero no cuentas con el tiempo necesario? De ser así, te tenemos noticias increíbles.

Con el lanzamiento de Shark DePuffi, Shark Beauty presenta una nueva generación de herramientas inteligentes para el cuidado facial que acerca la experiencia de un spa profesional al hogar mediante terapia de contraste de calor y frío instantánea.

Inspirado en la técnica tradicional del gua sha, Shark DePuffi incorpora tecnologías InstaChill e InstaHeat, que ofrecen seis niveles de temperatura controlada para ayudar a desinflamar, definir visualmente el contorno facial, estimular la circulación mediante masaje y disminuir la apariencia del enrojecimiento visible, todo sin necesidad de refrigerar el dispositivo ni conectarlo a accesorios adicionales.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

(Image credit: Shark)

Más allá de una tendencia en skincare, Shark DePuffi responde a situaciones que muchas personas experimentan todos los días. Después de dormir poco, consumir alimentos altos en sodio o pasar largas horas frente a dispositivos electrónicos, es común despertar con el rostro inflamado o la zona de los ojos visiblemente hinchada.

Gracias a su tecnología InstaChill, el dispositivo proporciona frío instantáneo para ayudar a disminuir la apariencia de la inflamación y ofrecer una sensación inmediata de frescura, logrando un aspecto más descansado y revitalizado. Por otro lado, la tecnología InstaHeat utiliza calor controlado para estimular la circulación mediante masaje, favoreciendo una apariencia más luminosa y relajada. Incluso puede utilizarse en cuello, hombros u otras zonas con tensión muscular para brindar una experiencia de bienestar más completa con solo presionar un botón.

Esto permite incorporar fácilmente sesiones de masaje facial antes de maquillarse, después de una rutina de ejercicio, al finalizar la jornada laboral o como parte del ritual nocturno de cuidado de la piel. Además, sus seis niveles de temperatura permiten personalizar la experiencia de acuerdo con las necesidades de cada persona, desde refrescar el contorno de ojos hasta relajar zonas con tensión acumulada.

Shark DePuffi también forma parte del nuevo sistema Shark FacialPro Glow, un tratamiento facial 2 en 1 diseñado para realizar un facial completo desde casa. Mientras FacialPro Glow exfolia, extrae impurezas mediante hidroextracción e hidrata profundamente la piel, DePuffi complementa la experiencia preparando la piel con calor antes del tratamiento y finalizando con frío para ayudar a desinflamar y definir visualmente el rostro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El sistema integra una combinación de exfoliación química y física junto con hidroextracción para remover exceso de grasa, impurezas y células muertas sin comprometer la barrera cutánea, al tiempo que incrementa la hidratación hasta en un 128% en una sola sesión clínica de 10 minutos, dejando una piel con apariencia más luminosa y un efecto glass skin. Estos resultados se complementan con los tratamientos Derm Detox y Hydro Infuse, desarrollados específicamente para el dispositivo.

La propuesta de Shark Beauty busca transformar la manera en que las personas viven el skincare diario, acercando herramientas que anteriormente solo podían encontrarse en cabinas especializadas.

Con Shark DePuffi, la terapia de contraste deja de depender de compresas calientes, cucharas frías, rodillos refrigerados o visitas frecuentes al spa para convertirse en una experiencia práctica, tecnológica y personalizada desde casa.