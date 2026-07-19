Shark Glam: la herramienta multifuncional para cuidar tu cabello en verano

¿Sabías que el verano cambia por completo el comportamiento de tu cabello?

Así como lo lees, el aumento de la humedad, las altas temperaturas, las lluvias inesperadas, las vacaciones y la exposición constante al sol convierten esta temporada en uno de los periodos más desafiantes para mantener cualquier peinado.

Lo que funciona durante el resto del año muchas veces deja de ser suficiente en verano. El cabello tiende a absorber más humedad del ambiente, el frizz aparece con mayor facilidad y la duración de los peinados puede reducirse considerablemente. Por eso, expertos en belleza coinciden en que esta es una de las épocas en las que más vale la pena ajustar la rutina de estilizado.

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Ante este escenario, Shark Beauty presenta Shark Glam, un sistema de estilizado multifuncional diseñado para responder a los principales desafíos que enfrenta el cabello durante el verano. Su combinación de accesorios permite secar, estilizar, alisar, definir y perfeccionar distintos tipos de cabello desde una sola herramienta.

Para quienes buscan un blowout con apariencia profesional en casa, el Cepillo de cerámica Glossi ayuda a crear volumen, movimiento y brillo mientras seca el cabello. Si la intención es lograr ondas suaves y naturales que se mantengan durante el día, los Rizadores automáticos Coanda facilitan la creación de estilos con movimiento sin complicar la rutina. Quienes prefieren llevar sus rizos al natural pueden apoyarse en el difusor, diseñado para ayudar a definir la textura y controlar el encrespamiento. Para acabados lisos y pulidos, el alisador cerámico Silki contribuye a suavizar el cabello mientras potencia el brillo. Y cuando aparecen esos pequeños cabellos rebeldes que suelen intensificarse con la humedad, la Herramienta de acabado FrizzFighter ayuda a perfeccionar el look y mantener una apariencia más uniforme. El sistema se complementa con boquillas y accesorios especializados que permiten personalizar el estilizado según las necesidades de cada tipo de cabello.

(Image credit: Shark Beauty)

1. Comienza con un secado inteligente

Durante el verano, dejar el cabello húmedo por largos periodos puede favorecer el frizz y dificultar el estilizado posterior. Por eso, uno de los primeros pasos para mantener un peinado con mejor duración es comenzar con una base adecuada.

La rutina puede comenzar con el Cepillo de cerámica Glossi™, incluido dentro del sistema Shark® Glam™, diseñado para secar y estilizar simultáneamente mientras ayuda a crear blowouts más rápidos, con movimiento y menos frizz. Su combinación de placas cerámicas con calor y un flujo de aire de alta velocidad permite fijar el peinado mientras aporta un acabado de alto brillo desde el inicio de la rutina. Además, su diseño en forma de gota facilita el acceso a la raíz en cada pasada para aportar volumen y lograr resultados más uniformes.

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2. Mantén el frizz bajo control incluso en los días más húmedos

Pocas cosas resultan tan frustrantes como dedicar tiempo al peinado y ver cómo la humedad modifica el resultado en cuestión de horas.

Para esos pequeños cabellos rebeldes que aparecen a lo largo del día, la Herramienta de acabado FrizzFighter™ ayuda a perfeccionar el look y mantener una apariencia más uniforme entre retoques.

3. Aprovecha la temporada para lucir ondas con movimiento

Las vacaciones, las reuniones al aire libre y los planes espontáneos suelen favorecer estilos más relajados y naturales.

Los Rizadores automáticos Coanda de 1.25 pulgadas permiten crear ondas suaves y con movimiento, ideales para estilos versátiles que funcionan tanto para actividades diurnas como nocturnas.

4. Dale protagonismo a tu textura natural

El verano también puede ser una oportunidad para reducir el tiempo frente al espejo y sacar mayor provecho de la textura natural del cabello.

El difusor de Shark Glam distribuye el aire de manera uniforme para ayudar a definir rizos y controlar el encrespamiento sin alterar su forma natural.

5. Protege el acabado liso frente al calor y la humedad

Para quienes prefieren un look pulido, los cambios de clima pueden convertirse en uno de los principales desafíos de la temporada.

El alisador cerámico Silki™ ayuda a suavizar el cabello mientras aporta brillo y contribuye a controlar el frizz incluso cuando aumentan la temperatura y la humedad ambiental.

6. Personaliza el estilizado según tu tipo de cabello

No existe una única rutina que funcione para todos. La clave está en adaptar las herramientas a las necesidades específicas de cada textura capilar.

La boquilla concentradora permite trabajar zonas específicas con mayor precisión, mientras que el accesorio tipo peine facilita la preparación de cabellos rizados o muy rizados para lograr estilos más uniformes y duraderos.

El verdadero secreto está en adaptar la rutina

Más que perseguir un único peinado, la clave para mantener un buen hair day durante el verano está en adaptar la rutina a las condiciones de la temporada. Contar con herramientas versátiles permite responder a los cambios de clima, controlar la humedad y mantener el estilo deseado sin complicar el proceso.

En meses donde el calor, la exposición al sol, los cambios de temperatura y el frizz pueden afectar la apariencia del cabello a lo largo del día, soluciones como Shark® Glam™ permiten simplificar la rutina al combinar secado y estilizado en una sola plataforma, ayudando a conservar el movimiento, controlar el encrespamiento y mantener un acabado brillante por más tiempo.

Porque el verano puede traer calor, lluvias y humedad, pero eso no significa renunciar a un cabello con brillo, definición y apariencia saludable todos los días.