Google Wallet recibirá 4 prácticas mejoras, entre ellas la posibilidad de escanear y organizar tus recibos

La última actualización de Google Play Services incorpora cuatro mejoras a Google Wallet

La más importante de ellas es la posibilidad de escanear y guardar recibos

Además, agrega un centro de mensajes dentro de la aplicación, nombres de comerciantes mejorados y un proceso de pago más fluido

Si tienes un teléfono Android, probablemente ya estés usando Google Wallet, y con la última actualización de Google Play Services, la aplicación mejora ligeramente en cuatro aspectos.

Como lo señaló Android Police, la actualización de octubre de Google Play Services (v26.40) ya se está implementando y, entre otras cosas, incorpora la posibilidad de escanear recibos en Google Wallet, para que puedas guardarlos y verlos en la interfaz de la aplicación.

Además, esta actualización mejora la información sobre los nombres de los comerciantes en las notificaciones de transacciones. Google no ha especificado en qué consiste esta mejora, pero es de suponer que tiene como objetivo brindar mayor claridad sobre a quién o a qué le has enviado dinero.

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Más mensajes y menos pantallas de pago

(Image credit: Google)

La actualización también agrega un centro de mensajes dentro de la aplicación a Google Wallet, y aunque no está claro qué tipo de mensajes podrías recibir, podemos imaginar que, por ejemplo, te informen sobre actualizaciones del servicio —como las que estamos mencionando aquí—.

Por último, si usas Google Pay a través de Chrome para Android, la actualización ahora te permite «saltar la interfaz de usuario de Solicitud de pago cuando le das a los comerciantes tu nombre, correo electrónico y número de teléfono». Es de suponer que esto agiliza y facilita el proceso de pago.

Así que, aunque ninguna de estas mejoras es muy significativa por sí sola, en conjunto deberían marcar una diferencia notable en tu experiencia con Google Pay.

La actualización se implementará automáticamente, así que si aún no ves estos cambios, probablemente los verás pronto. Pero para verificar qué versión de Servicios de Google Play tienes, puedes ir a Ajustes > Aplicaciones > Servicios de Google Play, y deberías ver el número de versión en la parte inferior de esta pantalla.

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