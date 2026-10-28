Amazon añadió discretamente compatibilidad con escritura a mano en la app de Kindle para Android, dándote una razón menos para comprar un Kindle Scribe
Y los iPads también podrían tener esto muy pronto
- La app Kindle para Android ya admite la escritura a mano
- Esto significa que puedes usar un lápiz óptico para hacer anotaciones en los libros
- Una página de soporte sugiere que pronto podría llegar una funcionalidad similar a los dispositivos de Apple
Una de las grandes ventajas del Kindle Scribe es poder agregar anotaciones escritas a mano a tus libros, pero ya no es una función exclusiva del dispositivo de Amazon, ya que la app de Kindle para Android ahora también admite notas escritas a mano.
Con esta actualización, ahora puedes usar un lápiz óptico para escribir directamente en tus libros de Kindle, eligiendo entre diferentes estilos de pluma, colores y tamaños. También puedes usar esta función para resaltar, marcar con un círculo y subrayar texto.
Esto podría ser especialmente útil para estudiar, pero si te gusta anotar libros de ficción, también es una actualización muy útil en ese sentido. Tampoco se limita a los dispositivos de pantalla grande; algunos usuarios de Reddit afirman que varios teléfonos estándar, como el Samsung Galaxy S24 Ultra, también tienen acceso a esta función, aunque parece que solo funciona en dispositivos que cuentan con soporte nativo para el lápiz óptico.
Una actualización del lector electrónico: es posible que pronto sea compatible con iOS
Sin embargo, tal como lo han confirmado algunos usuarios, eso también significa que puedes acceder a esta actualización en algunos lectores electrónicos con sistema Android, como ciertos modelos de Boox.
Es una función que, en general, ha tenido una buena acogida, con comentarios en Reddit como «una linda sorpresa», «me dio mucho gusto ver esto», «esto es increíble» y «esto realmente cambia las reglas del juego».
Por el momento, esta función solo está disponible en la app de Android, pero una página de soporte de Amazon menciona que Active Canvas (la función que te permite escribir directamente en un libro de Kindle) también está disponible en dispositivos iOS compatibles; así que tal vez la app para iPad y iPhone reciba esta actualización pronto.
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