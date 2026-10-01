Amazon ha renovado por completo su línea de lectores electrónicos Kindle

Incorporan nuevos materiales y un botón de encendido rediseñado

Los accesorios llamarán la atención

Sí, Amazon tiene una línea completamente nueva de lectores electrónicos Kindle de 13.ª generación. Claro, son un poco más ligeros y delgados que nunca, con ligeras mejoras en la pantalla, caras ahora lisas y al ras, y algunos con carcasas de aluminio estampado que vienen en colores brillantes y bastante de moda. Pero, ¿podemos hablar de los botones? O, mejor dicho, de uno muy específico: ¿el botón de encendido/suspensión?

De vez en cuando, una empresa de tecnología me hace sentir que me ven o, al menos, que me escuchan. Llevo años quejándome de la ubicación del botón de encendido/suspensión del lector electrónico Kindle de Amazon. Está en el borde inferior, donde es muy fácil pulsarlo sin querer cuando, por ejemplo, apoyo el Kindle Paperwhite sobre una superficie dura o incluso en mi regazo o mi pecho mientras leo.

Cuando le pregunté a Kevin Keith, jefe de hardware del Kindle de Amazon, sobre este tema en 2024, me dijo que era necesario colocar el botón lo más cerca posible de la guía de luz del lector electrónico. Acepté esa explicación y seguí adelante de mal humor.

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Sin embargo, resulta que esa no es toda la historia. Mientras sostenía en mis manos el Kindle Paperwhite de Amazon, edición 2026, y examinaba el botón de encendido recién reubicado (¡está en el lado derecho!), el vicepresidente de Diseño de Amazon, Chris Green, me dijo que la razón original de la ubicación anterior era reducir los costos.

Imágen 1 de 3 Kindle Paperwhite Signature Edition 2026 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

«La razón por la que originalmente estaba en la parte inferior era porque es la ubicación de menor costo. La placa lógica principal estaba ahí abajo, junto con el USB... Nos esforzábamos al máximo por lograr la menor huella de carbono y el menor costo de producción, para que todo eso se tradujera en un beneficio para el cliente», dijo Green, quien me contó que se unió a Amazon hace 19 años, el mismo día en que se lanzó el Kindle original. Desde entonces, Green ha diseñado todos los productos de hardware de Amazon, incluidos estos nuevos Kindles.

Después de escribir mi artículo, en el que expresé mi frustración por la ubicación original de los botones, los lectores me criticaron por hacer una montaña de un grano de arena. Terminé pensando que era el único que pensaba así. Resulta que Green ha estado recibiendo quejas similares desde hace bastante tiempo.

Imágen 1 de 5 Kindle Colorsoft 2026 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 5 Ver original Imágen 2 de 5 Ver original Imágen 3 de 5 Ver original Imágen 4 de 5 Ver original Imágen 5 de 5 Ver original

«La cantidad de personas que se quejaron de [usarlo] en cintas de correr, mientras estaban sentadas, y colocándolo sobre el abdomen, y todo ese tipo de cosas... el peor caso es la cinta de correr, porque si no lo tocas con el dedo, lo pinchas. Y así, la gente estaba pinchando esta pantalla, y el botón se movía», dijo Green.

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Los intentos de Amazon por resolver el problema sin mover el botón —hundiéndolo o desplazándolo ligeramente— fracasaron.

«En resumen, tiene que ir al costado», dijo Green.

Ahora, todos los nuevos Kindle de la línea renovada cuentan con un botón de encendido/suspensión, ubicado en el costado derecho, relativamente cerca del borde superior del dispositivo.

Entre esos nuevos lectores electrónicos se incluyen:

Kindle e-reader 6-inch entry-level

Kindle e-reader 6-inch Aluminum

Kindle Paperwhite 7-inch

Kindle Paperwhite Signature Edition 7-inch

Kindle Kids

Kindle Colorsoft

Kindle Colorsoft Signature Edition

En toda la línea, Amazon presenta nuevos colores (Grafito, Cielo Alpino, Verde Mar, Ube), diseños más delgados y ligeros, y nuevos materiales. Con la excepción del modelo básico del Kindle (140 g, que es un 13 % más ligero y tiene un grosor de 6,8 mm), las diferencias en el peso y el grosor de los dispositivos suelen ser de un milímetro por aquí y uno o dos gramos por allá.

Cabe destacar que el Paperwhite Signature Edition y el Colorsoft cuentan con acelerómetros que detectan si has dado la vuelta al lector y giran automáticamente el texto. El lector también permitirá leer en modo horizontal, lo cual podría ser bastante interesante para las novelas gráficas.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Kindle 2026 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

En la parte frontal de su Kindle más accesible, el modelo de 6 pulgadas, Amazon eliminó el bisel elevado para lograr una superficie de vidrio totalmente plana y lisa, que se adapta al estilo de todos los demás Kindles de la nueva línea. Pero Amazon ha ido un paso más allá al introducir colores a juego en los biseles de toda la línea Kindle. Así, el color de un Kindle Ube (morado) se extenderá desde la parte trasera hasta la parte delantera, llegando casi hasta la pantalla E Ink.

Resulta que había una razón por la que estos biseles que rodean la pantalla E Ink han sido tradicionalmente negros. Ese color, que absorbe la luz, garantiza que la luz frontal no se refleje en una cubierta de color y obstruya o deslumbre de manera extraña la pantalla de tu lector electrónico.

La solución para esto, explicó Keith, se utilizó por primera vez en los dispositivos Kindle Scribe.

“Inventamos una nueva tecnología de color para los bordes que aplica una máscara negra en la parte trasera y, en este caso, color Ube en la parte delantera, de modo que se logra absorber la luz, pero también se obtiene este hermoso color”.

Amazon Kindle 6-inch previous model on left new flat bezel on right (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Algunos de los nuevos lectores electrónicos (tanto los de gama básica como los Paperwhite) cuentan con un material para el chasis que no se veía en un Kindle desde el Kindle Oasis, ya descatalogado: el aluminio.

Se trata de una carcasa monobloque de aluminio estampado, rígida pero resistente y ligera, con una parte trasera de 6 mm y laterales de 1 mm; sin embargo, lo interesante es cómo la fabrica Amazon.

Mientras que la mayoría de las empresas de tecnología optan por fresar sus chasis de aluminio con máquinas CNC, Green me comentó que Amazon se decantó por el estampado. La ventaja es que, mientras que el fresado CNC puede tardar 30 minutos, el proceso de estampado solo toma segundos.

Imágen 1 de 4 Modelo Kindle Aluminum (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 4 Ver original Imágen 2 de 4 Ver original Imágen 3 de 4 Ver original Imágen 4 de 4 Ver original

«Es un proceso de tres etapas: empezamos con una lámina plana, la estampamos, luego tomamos esa pieza, la colocamos en una forja y la presionamos... Después se realiza un ligero mecanizado CNC para darle acabado. Esto significa que, literalmente, se desperdicia un 60 % menos de material y también se desperdicia un 60 % menos de energía», explicó Green.

Amazon no ha actualizado realmente el software ni las pantallas E Ink de manera notable, pero cuando le pregunté a Green sobre la asociación con E Ink y cómo su estrecha relación influye en las decisiones de diseño y desarrollo, respondió: «Obviamente, son un socio muy importante para nosotros. Hemos analizado otros tipos de tecnología. Para este tipo de pantallas, ellos son simplemente los mejores, y tenemos que trabajar con ellos».

Green hizo una pausa de un segundo y sonrió casi con nostalgia: «¿Me gustaría que hubiera otros proveedores? Bueno, digamos que son los únicos que hay».

Por cierto, Amazon se ha vuelto un poco loca con los botones físicos en esta nueva generación de Kindles, o más bien con esta nueva línea de accesorios para Kindle.

Para los nuevos modelos Kindle Paperwhite Signature Edition y Colorsoft, con parte trasera de aluminio (y preparados para el uso de imanes), ambos con una serie de pines de conexión en la parte posterior, ahora hay una funda que agrega botones físicos para pasar página: la Page-Turn Cover (79,99 dólares).

Así es, Amazon se está volviendo totalmente retro con un guiño, tal vez involuntario, a los Kindles originales, que contaban con muchos botones físicos.

Imágen 1 de 2 Kindle Page-Turn Cover (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

La funda Page-Turn Cover se acopla a la parte trasera del Kindle, ajustando perfectamente una barra con botones para avanzar y retroceder páginas contra el borde derecho del lector. La funda también cuenta con una réplica del botón de encendido del lado derecho en el borde exterior de la barra de la funda.

Probé un poco la funda, presionando rápidamente los botones para avanzar y retroceder mientras observaba cómo el Kindle Paperwhite Signature Edition actualizaba y cambiaba de página rápidamente (según se informa, es un 30 % más rápido) .

Sin embargo, Amazon no se ha quedado ahí con los botones. Hay otro accesorio más que saca la función de pasar páginas del Kindle y la pone en la palma de tu mano. Se llama Kindle Click (34,99 dólares) y es, como su nombre lo indica, como un control remoto para tu Kindle.

Con el aspecto de un control remoto de TV más bien pálido y de tamaño reducido, cuenta con dos botones grandes en la parte frontal, que se pueden presionar con el pulgar, para pasar la página hacia adelante y hacia atrás. También hay dos botones más delgados y pequeños en el costado para controlar el brillo.

Mientras yo me esforzaba por entender por qué alguien necesitaría un control remoto para un dispositivo que a menudo está a solo 10 pulgadas de su cara, Keith me explicó la idea detrás de este inusual accesorio.

Imágen 1 de 4 Kindle Click (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 4 Ver original Imágen 2 de 4 Ver original Imágen 3 de 4 Ver original Imágen 4 de 4 Ver original

Dado que BookTok está inspirando a cada vez más lectores jóvenes que crean montajes elaborados para leer (a veces bajo las cobijas con soportes especiales para los lectores electrónicos), Keith ve la necesidad de poder pasar las páginas y controlar el brillo sin necesidad de gestos.

“Mi caso de uso es que hago ejercicio en una máquina elíptica; antes tenía que deslizar el dedo, y ahora simplemente puedo pasar las páginas”, dijo, y agregó que esto podría ser un gran avance si estás volando en un avión y solo quieres apoyar el Kindle, recostarte y pasar las páginas con tranquilidad al presionar el control remoto. Si empiezo a usarlo mientras leo en mi Kindle, seguro que me quedaré dormido mucho más rápido; después de todo, levantar la mano para deslizar las páginas suele ser lo único que me mantiene despierto.

Los Kindles de 6 pulgadas, en los colores Ube y Graphite, llegan hoy (1 de octubre) y siguen costando 149 dólares / 149,99 libras para el modelo de 16 GB. «Realmente intentamos aportar innovación a la línea de productos y absorber la mayor parte posible de los costos de la memoria para poder mantener nuestros precios accesibles», dijo Keith. El nuevo Kindle con chasis de aluminio, en los colores Alpine Sky y Seaglass Green, comienza con 32 GB de almacenamiento por 189,99 dólares / 169,99 libras esterlinas.

El Kindle Paperwhite actualizado de 7 pulgadas (a partir de $199.99 / £199.99), el Kindle Paperwhite Signature Edition ($249.99 / 229,99 libras esterlinas), y el Kindle Colorsoft de 32 GB, cuyo precio inicial es de 289,99 dólares / 259,99 libras esterlinas (319,99 dólares / 289,99 libras esterlinas para la Signature Edition de aluminio de 32 GB), llegarán el 28 de octubre.

Al momento de la publicación, no se disponía de los precios internacionales.

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