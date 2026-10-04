El Honor Life S3 es un nuevo lector de libros electrónicos similar al Xteink que te permite agregar una segunda pantalla a tu celular

El Honor Life S3 es un nuevo lector de libros electrónicos muy pequeño.

Cuenta con una pantalla de 3.68 pulgadas y un imán para acoplarlo a la parte trasera de un celular.

Hasta el momento, no hay información confirmada sobre su disponibilidad a nivel mundial.

No hace mucho, los lectores electrónicos pequeños como el Xteink X4 Pro parecían un concepto novedoso, pero ahora parece que se habla más de ellos que de los lectores electrónicos de tamaño estándar; además de la línea Xteink, está el Boox Picco, anunciado recientemente, y ahora Honor también se suma a la tendencia con el Honor Life S3.

Este dispositivo se presentó junto con la serie de teléfonos Honor Magic 9 y, al igual que los productos de Xteink, se puede acoplar magnéticamente a la parte trasera de tu teléfono, lo que básicamente te brinda una segunda pantalla en tu dispositivo —aunque también puedes usar el Honor Life S3 por separado si simplemente quieres un lector electrónico pequeño independiente.

Cuenta con una pantalla de tinta electrónica de 3.68 pulgadas con 259 píxeles por pulgada, pesa solo 61 g y mide 5.6 mm de grosor. Así que, ya sea que lo acople a tu teléfono o simplemente lo guardes en tu bolsillo, no te va a añadir mucho volumen ni peso.

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(Image credit: Honor)

A diferencia de la mayoría de los dispositivos de la competencia, el Honor Life S3 cuenta exclusivamente con pantalla táctil, sin botones físicos para cambiar de página. La mayoría de las alternativas o bien no tienen pantalla táctil o bien cuentan con ambos tipos de botones.

Según GizmoChina, también cuenta con una «función de protección ocular con luz suave» diseñada para aliviar la vista durante sesiones prolongadas de lectura, y una batería que, según se afirma, ofrece 30 horas de autonomía en uso continuo y hasta una semana de duración con uso normal.

Utiliza una tarjeta microSD para almacenamiento, es compatible con los formatos más comunes de libros electrónicos y documentos, y funciona con un sistema operativo personalizado, con la capacidad de transferir libros de manera inalámbrica a través de la app Honor Smart Space.

Así que, al igual que con la mayoría de estos pequeños lectores electrónicos, no viene con Android, lo que significa que no hay acceso a las tiendas de Kindle ni de Kobo.

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Crear un pequeño nicho

En general, el Honor Life S3 parece una combinación del Xteink X4 Pro y el Xteink X3, con una pantalla táctil como la del X4 Pro pero un tamaño de pantalla más cercano al del X3, y los imanes que ambos ofrecen —algo de lo que carecen algunos competidores como el Boox Picco—.

Sin embargo, el Honor Life S3 es ligeramente más grueso y pesado que el Xteink X3, con un grosor de 5,1 mm y un peso de 58 g. No es una gran diferencia, pero podría ser importante si buscas el dispositivo más delgado y ligero posible. El Xteink X4 Pro es un poco más grande y pesado, pero a cambio ofrece una pantalla más grande de 4,3 pulgadas.

Lo que podría tener a su favor el Honor Life S3 es que proviene de una marca más reconocida, aunque actualmente no tenga una presencia masiva fuera de China. De hecho, hasta ahora solo se ha anunciado para China, por lo que queda por ver si siquiera podrás comprarlo en otros lugares.

Personalmente, no hay nada aquí que me haga dejar de lado el Xteink X4 Pro que ya tengo, pero si no tuviera ese dispositivo y este estuviera disponible, sin duda lo consideraría.

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