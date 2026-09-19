Esta nueva carcasa de Ugreen le agrega una pantalla E Ink a la parte trasera de tu iPhone 18 Pro, pero no se le compara a mi Xteink X4 Pro

Ugreen ha anunciado una carcasa para el iPhone 18 Pro con una pantalla E Ink incorporada

No se trata de un lector electrónico, sino que está diseñada para mostrar fotos

El precio y la disponibilidad aún están por confirmar

Soy un gran fanático de la innovación tecnológica, así que cuando se anuncia una funda para celular que ofrece una segunda pantalla en la parte trasera del dispositivo, me llama la atención. Y aunque eso en sí mismo no es un concepto totalmente nuevo, la nueva funda Ugreen Magic E Ink Screen Case adopta un enfoque diferente al de la mayoría.

Mientras que las segundas pantallas diseñadas para la parte trasera de los teléfonos suelen enfocarse en libros electrónicos o —si están más integradas en el sistema operativo del teléfono— en widgets, esta, anunciada en la cuenta de Weibo de Ugreen, está diseñada simplemente para mostrar fotos.

Es una buena idea, ya que ofrece tanto la protección de una funda —disponible en tamaños para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max— como la posibilidad de sincronizar fotos con la pantalla E Ink a color incorporada. Pero también parece bastante limitada en comparación con algunos accesorios de papel electrónico.

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Un Xteink X4 Pro en la parte trasera de un iPhone (Image credit: TechRadar)

Me refiero principalmente a la línea Xteink y, en particular, al Xteink X4 Pro, que en este momento tengo pegado a la parte trasera de mi iPhone. Con él, puedo leer libros electrónicos en una pantalla que no daña la vista y, aunque no muestra colores y no sería ideal para ver fotos, tampoco estoy convencido de que la funda Ugreen Magic E Ink Screen Case se destaque en este aspecto.

Las imágenes, y especialmente el color, en las pantallas de papel electrónico suelen dejar mucho que desear, incluso en productos de gama alta como el Kindle Colorsoft, que ofrece tonos bastante apagados. Y ya hemos visto antes accesorios de papel electrónico enfocados en las imágenes, como los imanes para refrigerador VidaBay E Ink, que en mi opinión muestran la mayoría de las imágenes bastante mal.

Aun así, nunca se sabe; la funda Ugreen Magic E Ink Screen Case podría sorprenderme y, si el precio es adecuado, podría resultar más atractiva para algunos compradores que una funda común y corriente. Sin embargo, el precio aún no está confirmado, al igual que la disponibilidad, ya que hasta ahora este producto solo se ha anunciado para China. Así que queda por ver si siquiera podrás comprarla.

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