Acabo de probar el iPhone 18 Pro, y Apple me dio dos razones sorprendentemente buenas para cambiarme a este modelo

Así que no, ninguno de estos se dobla, pero el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max siguen dando la sensación de ser smartphones insignia de la actualidad tras mi breve prueba práctica justo después del evento "Surprise and Shine" de Apple.

Si bien ninguno de estos dispositivos insignia tiene el misterio y la intriga del dúo de iPhones, ambos avanzan con una larga lista de características y mejoras que impulsarán al iPhone hacia el futuro para muchos.

Como alguien que ha pasado mucho tiempo evaluando los iPhone de gama básica, como el iPhone 17 y el iPhone 16, que normalmente vienen en nuevos y divertidos colores, los nuevos tonos me llamaron la atención de inmediato. De inmediato, el color «Burgundy» del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max se destacó: es un hermoso tono oscuro de rojo que puede brillar un poco dependiendo de cómo le dé la luz, y definitivamente es menos llamativo que el «Cosmic Orange», pero es realmente encantador.

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Regresamos al "negro"

También está el Glacier, un azul claro que puede parecer plateado azulado dependiendo de cómo le dé la luz —y fue el color de la invitación para el evento especial de Apple. El negro, en un tono muy mate y oscuro, regresa como opción de color para la versión Pro junto con el plateado.

Aparte de eso, estos nuevos teléfonos se ven y se sienten muy parecidos al iPhone 17 Pro y al iPhone 17 Pro Max en la mano —lo cual no es malo, ya que eso trajo consigo una construcción ligeramente más resistente con la plataforma de la cámara más grande.

Sin embargo, podría decirse que el mayor cambio de hardware se encuentra aquí: la apertura variable —que de hecho puedes ver en acción, abriéndose y cerrándose, con tus propios ojos— para la cámara principal Fusion de 48 megapíxeles. Esto debería darles a los modelos 18 Pro y 18 Pro Max una ventaja en condiciones de poca luz, ya que puedes ajustar —ya sea manualmente con los controles Pro o dejando que el iPhone lo haga automáticamente— la apertura, la velocidad de obturación y el balance de blancos.

Puedes elegir entre cuatro valores de apertura —ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0— para el lente principal y, según tu elección, puedes dejar entrar más o menos luz, lo que permite manejar múltiples profundidades de campo para los sujetos en una sola toma de manera más efectiva.

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El nuevo lente de apertura variable. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Probé estas funciones y la nueva interfaz de Controles Pro en la parte superior de la app de la cámara, y aquí está la buena noticia: es totalmente personalizable, así que puedes colocar ahí lo que te resulte más útil.

No tuve mucho tiempo para probarla, pero está claro que abre y cierra la ventana de apertura en la parte de atrás del teléfono, así que funciona tal como lo describe Apple. Ahora tienes mucho más control sobre tus fotos, lo que te permite acercarte más a lo que realmente buscas. Además, viene acompañada de mejoras en los Estilos Fotográficos que te permitirán agregar textura o grano, así como funciones de edición de fotos con inteligencia artificial como parte de iOS 27.

Los nuevos controles Pro del iPhone 18 Pro. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Esta cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable se combina con un teleobjetivo de 48 megapíxeles y un objetivo ultra gran angular de 48 megapíxeles. Esto significa que el 18 Pro y el 18 Pro Max siguen pudiendo tomar fotos con un zoom óptico de 0,5x a 8x y de hasta 40x digital. Así que, aunque el dúo de iPhone se pliega, el 18 Pro y el 18 Pro Max siguen contando con el sistema de cámaras de nivel Pro.

En la parte frontal, sigue estando la impresionante cámara CenterStage y el conjunto de Face ID con todas las funciones ingeniosas que introdujeron el 17 Pro y el 17 Pro Max, pero el cambio es un Dynamic Island drásticamente más pequeño. Y tampoco se trata de reducirlo por reducirlo: el mayor espacio de pantalla alrededor de la isla más pequeña, que está centrada en la parte superior, permite mostrar hasta tres Live Activities a la vez, y cada una de ellas puede mostrar un poco más de detalle.

Por ejemplo, si tienes música sonando en la parte superior y un temporizador al lado, antes no podías ver cuánto tiempo quedaba; eso ya se ha solucionado. Probé varias combinaciones —colocando Flighty, Mapas, Música, el temporizador y otras apps en la parte superior— y creo que esto será realmente útil. No estoy seguro de que sea una razón inmediata para cambiar, digamos, de un 17 Pro, pero quienes adoran la Dynamic Island no se sentirán decepcionados.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Esos son los cambios más evidentes que noté durante una breve prueba práctica, y para mí está difícil decidir entre los colores Burgundy y Glacier y las mejoras de la cámara como mi nueva función favorita. iOS 27 funcionó con mucha fluidez en el equipo que utilicé en el espacio de pruebas que Apple preparó, y eso probablemente se debe al chip A20 Pro de dos nanómetros que lleva en su interior. Es el chip más rápido de Apple hasta ahora e incorpora “Super Cores” en la CPU, de manera similar al silicio de la serie M de Apple para las Mac.

También está acompañado de una nueva arquitectura térmica que incluye una cámara de vapor más grande, lo que debería mantener un poco más fríos al iPhone 18 Pro y al 18 Pro Max, especialmente alrededor de la plataforma elevada de cámaras en la parte trasera. Quizá el cambio más importante que no pude probar es la promesa de una mayor duración de batería. El 17 Pro y el 17 Pro Max de ninguna manera se quedaban cortos en este apartado, pero Apple está dando un salto año con año: el 18 Pro ahora ofrece la misma autonomía que el 17 Pro Max del año pasado, mientras que el 18 Pro Max va todavía más lejos.

Estos nuevos dispositivos tienen un aumento de precio de $100 dólares en Estados Unidos: el iPhone 18 Pro comienza en $1,199 dólares con 256 GB, mientras que el 18 Pro Max parte de $1,299 dólares con 256 GB. Esto representa un aumento de $100 dólares respecto a la generación anterior, y puedes pagar más para configurarlos con hasta 2 TB. Ambos estarán disponibles para preventa el 12 de septiembre de 2026 y llegarán al mercado el 18 de septiembre de 2026. También habrá promociones con operadores y la opción de financiamiento mediante Apple Upgrade.

Necesitaré pasar más tiempo con ambos modelos para comprobar qué tanto importan realmente estos cambios en el uso diario, pero después de esta primera prueba práctica, el iPhone 18 Pro y el 18 Pro Max se sienten más como una continuación de lo que Apple comenzó con la generación 17 Pro que como un replanteamiento completo.

Y, sinceramente, eso no es algo malo. El hardware sigue sintiéndose premium en la mano, los nuevos colores son excelentes, la Dynamic Island más pequeña parece realmente útil y la apertura variable es el cambio que de inmediato me dio ganas de pasar más tiempo con la cámara.

El iPhone Duo puede tener la historia más llamativa este año, pero el 18 Pro y el 18 Pro Max siguen sintiéndose como los iPhone insignia a vencer, y tengo especial curiosidad por descubrir qué puede hacer realmente esa cámara una vez que pueda sacarlos del área de pruebas de Apple y llevarlos al mundo real.

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