iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: 5 diferencias clave entre el smartphone más nuevo de Apple y su anterior modelo estrella

Apple ha presentado el iPhone 18 Pro en su evento "Surprise and Shine" del 9 de septiembre, pero ¿cómo se compara con el poderoso iPhone 17 Pro del año pasado?

Entre otras cosas, cuenta con el nuevo y potente chip A20 Pro y la nueva apertura variable de la cámara principal, pero esto hace que el iPhone 18 Pro cueste un poco más que su predecesor.

Si estás comparando los dos iPhone Pro, estas son las cinco diferencias clave que debes considerar antes de tomar tu decisión…

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1. Apertura variable

Si te interesa la fotografía, esta es sin duda la característica más importante del iPhone 18 Pro: la apertura variable.

Normalmente, las aperturas de las cámaras de los teléfonos están fijas, lo que significa que deben encontrar un equilibrio entre maximizar la profundidad de campo y maximizar el rendimiento en condiciones nocturnas y con poca luz al permitir que entre más luz. Con su apertura variable, la cámara principal Fusion de 48 MP del iPhone 18 Pro resuelve este problema al adaptarse a tus necesidades en cada toma.

El iPhone 17 Pro carece de esta capacidad, aunque su sistema de cámaras sigue siendo muy sólido, aunque no cuente con la versatilidad del modelo más reciente.

2. Duración de la batería y especificaciones

(Image credit: Apple)

Como era de esperarse, el iPhone 18 Pro cuenta con mejores especificaciones gracias a su chip A20 Pro. Según Apple, los dos «supernúcleos» de su CPU son un 20 % más rápidos que los del iPhone 17 Pro, y su GPU es un 40 % más rápida. También cuenta con aceleradores neuronales mejorados para un mejor rendimiento de la IA, lo que significa que la asistencia de IA de Siri en el dispositivo debería sentirse más ágil que antes.

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Sin embargo, el cambio que más notarás es la batería más grande.

Mientras que el iPhone 17 Pro alcanzó una duración de batería de 33 horas en las pruebas internas de reproducción de video de Apple, el 18 Pro logró durar 36 horas, el mismo tiempo que el iPhone 17 Pro Max. Por si te lo preguntabas, el iPhone 18 Pro Max puede aguantar la impresionante cantidad de 45 horas.

3. Colores de los iPhone Pro

(Image credit: Apple)

El iPhone 18 Pro viene en los clásicos colores Plata y Negro, así como en Glacier (una especie de lila) y Burdeos, si quieres un look más atrevido y único para tu nuevo smartphone.

Por su parte, el iPhone 17 Pro viene en Plata, un Azul Profundo oscuro y ese tono Naranja Cósmico que a la gente le encanta o le repugna.

Yo era un gran fan del naranja cósmico, pero para mí el burdeos se lleva la palma. Se ve icónico sin parecer ridículo ni empalagoso —una trampa en la que a veces puede caer el naranja—. Aunque esta elección de diseño será totalmente personal, y seamos realistas: probablemente lo vas a poner en una funda de todos modos, sin importar qué modelo compres.

4. Dynamic Island (Isla Dinámica)

(Image credit: Apple)

Tal como lo adelantaron las filtraciones antes del lanzamiento, el iPhone 18 Pro cuenta con un Dynamic Island más pequeño, lo que debería convertirlo en una distracción permanente menos molesta en la pantalla en comparación con el Island del iPhone 17 Pro.

Al mismo tiempo, también se ha vuelto un poco más versátil. El Dynamic Island del iPhone 18 Pro ahora puede mostrar tres actividades en vivo a la vez, en comparación con el máximo anterior de dos.

5. Precio y disponibilidad

El iPhone 18 Pro acaba de ser presentado, pero estará a la venta en todo el mundo a un precio de 1,199 dólares / 1,199 libras esterlinas / 2,099 dólares australianos por la versión de 256 GB de almacenamiento a partir del 18 de septiembre de 2026. Puedes reservarlo a partir del sábado 12 de septiembre para asegurarte una unidad con anticipación si decides que es el smartphone ideal para ti.

Mientras tanto, el iPhone 17 Pro ya está disponible con un precio de lista más bajo de 1,099 dólares / 1,099 libras esterlinas / 1,999 dólares australianos.

En teoría, esa diferencia de 100 dólares no es significativa, pero dado que el iPhone 17 Pro ya tiene un año, es de esperarse que su precio baje aún más, especialmente a medida que nos acercamos al período de rebajas del Viernes Negro. Y con Apple subiendo los precios de sus otros modelos de iPhone 17 en la Apple Store en 100 dólares / 100 libras, el 17 Pro —que ya se ha descontinuado, por lo que no se verá afectado— de repente parece una ganga relativa.

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