Soy fotógrafo profesional: te explico por qué la apertura variable del iPhone 18 Pro es la mejora más importante de su cámara

Apple incorporó por primera vez una apertura mecánica en la cámara de un iPhone

Se incluye en la cámara principal del iPhone 18 Pro y del Pro Max

Esta función basada en hardware ofrece un control manual (limitado) sobre la exposición y la profundidad de campo

En el gran evento del iPhone 18 de Apple, la mejora más destacada de la nueva cámara del iPhone 18, desde mi perspectiva como fotógrafo profesional, es la primera apertura mecánica de la empresa («apertura variable», como le gusta llamarla a Apple).

Esta característica no solo es una novedad para Apple, sino que es poco común en los teléfonos inteligentes: Huawei equipa varios de sus dispositivos insignia con una, incluyendo su Pura 80 Ultra y otros modelos actuales.

Pero como sabemos que es algo "raro", tal vez tengas dudas, así que nuestro compañero Timothy Coleman nos comparte su opinión.

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Mi equipo fotográfico “profesional” también cuenta con esta característica, ya sea una cámara compacta de alta gama como mi Ricoh GR IV o los lentes que utilizo con mi cámara sin espejo profesional de Nikon.

Pero, ¿qué es una apertura mecánica?, ¿por qué querrías tener una? y ¿cómo influirá en la experiencia fotográfica de la última generación de iPhones? Vamos a profundizar en el tema.

¿Qué es la apertura y por qué es importante?

(Image credit: Apple)

Hasta ahora, todos los iPhone y, de hecho, la mayoría de los smartphones cuentan con una apertura de lente fija. Por ejemplo, la cámara principal del iPhone 17 Pro tiene una apertura luminosa de f/1.78.

Eso acaba de cambiar con la serie iPhone 18 Pro y sus seis hojas de apertura mecánica, que son más delgadas que un cabello humano y están fabricadas con un compuesto de polímero.

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Cuando utilizo mi equipo fotográfico de verdad, la apertura suele ser el primer control manual de exposición en el que pienso. Para mí, es el ajuste de cámara más importante para conseguir que la imagen se vea como quiero, y lo cambio dependiendo de lo que esté fotografiando.

El tamaño de la apertura determina cuánta luz llega al sensor de la cámara; una apertura más grande permite que entre más luz (algo útil para capturar detalles en condiciones de poca iluminación, como durante la noche), mientras que una apertura más pequeña deja entrar menos luz (ideal, por ejemplo, para un día soleado, para evitar imágenes demasiado brillantes).

La apertura también afecta la profundidad de campo; una apertura más grande equivale a una profundidad de campo menor (útil para retratos más llamativos cuando quieres desenfocar el fondo), mientras que una apertura más pequeña hace que una mayor parte de la escena quede enfocada con nitidez (algo que podrías buscar, por ejemplo, en fotografía de paisajes).

Al no tener control sobre el tamaño de la apertura y contar con sensores pequeños, la mayoría de los teléfonos, incluido el iPhone, dependen de la fotografía computacional (basada en software) para conseguir efectos como el desenfoque del fondo o fotografías más llamativas en condiciones de poca luz; piensa en los modos retrato y noche de tu teléfono.

En cambio, una apertura mecánica puede abrirse y cerrarse dependiendo de la escena que estés capturando. Por ejemplo, el Huawei Pura 80 Ultra cuenta con una apertura de f/1.6-4.0 en su cámara principal. El usuario puede ajustar manualmente cuánta luz llega al sensor desde el nivel de apertura. (La velocidad de obturación es el otro factor principal de la exposición.)

¿Las cámaras del iPhone se han vuelto más profesionales?

Quiero dejar algo claro desde el principio: cuanto menor sea el tamaño del sensor, menor será el impacto de una apertura mecánica en lo que respecta al control de la profundidad de campo.

El tamaño del sensor del iPhone 18 Pro / Pro Max parece seguir siendo menor que el de tipo 1 pulgada presente en los smartphones insignia chinos, como el Xiaomi 17 Ultra y el Oppo Find X8 Ultra. Por ello, hay menos necesidad de cerrar la apertura para aumentar la profundidad de campo.

Pero también notarás que el rango de apertura mecánica del iPhone 18 Pro / Pro Max comienza en f/1.48 y puede cerrarse hasta f/4, por lo que también entra más luz en comparación con la generación anterior de iPhone. Apple afirma que esto lo hace ideal para retratos en interiores y astrofotografía.

Sin embargo, el control de la exposición y la nitidez de la imagen son los otros grandes beneficios. Cerrar la apertura de f/1.48 a f/4 reduce la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara y, sin duda, resulta útil al tomar fotografías con mucha iluminación.

Esto permite utilizar velocidades de obturación más lentas, algo especialmente útil para grabar video, que por naturaleza necesita velocidades de obturación más lentas que la fotografía para conseguir un movimiento fluido (y Apple ha añadido la posibilidad de cambiar la velocidad de obturación durante la grabación de video), e incluso para conseguir efectos de larga exposición.

Una apertura más pequeña también puede mejorar la calidad de imagen, ya que es más probable que una mayor parte de la escena quede enfocada y porque estás utilizando la zona central más nítida del lente, lo que debería ofrecer el mayor nivel de detalle posible, sin la suavidad y la distorsión del lente que normalmente se obtienen con una apertura completamente abierta.

Aun así, sigo esperando que las capacidades de fotografía computacional del iPhone sean las que proporcionen mejoras más evidentes en la calidad de imagen, tanto a nivel creativo como técnico.

El modo Retrato desenfoca los fondos de manera convincente. El modo Noche aumenta la cantidad de luz que llega al sensor mediante la velocidad de obturación, acompañado de un procesamiento que incrementa el rango dinámico y mejora la nitidez de los detalles.

Pero una apertura mecánica seguramente será bien recibida por fotógrafos y cineastas serios que utilicen un iPhone. Para ciertos usuarios y situaciones, se encarga de parte del trabajo en lugar de dejar que el software haga todo el esfuerzo, al mismo tiempo que nos brinda un mayor control.

Simplemente es poco probable que, por sí sola, haga que las fotografías de tu iPhone mejoren drásticamente de repente, pero me entusiasma el control adicional que me ofrece.

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