Me bastó con una sola foto para darme cuenta del increíble potencial de la apertura variable del iPhone 18 Pro

La nueva apertura variable de la cámara principal del iPhone 18 Pro Max es algo muy importante y, según mi limitada experiencia, ya puedo ver que podría transformar la fotografía con iPhone. Sin embargo, para entender por qué esto es importante, hay que comprender cómo funciona.

La mejor analogía son tus ojos.

Si alguna vez has entrecerrado los ojos para leer algo, entiendes cómo funciona una apertura. Cuanto más abierta está tu pupila, más luz entra, pero esta se dispersa ampliamente, lo que hace que los objetos a lo lejos se vean desenfocados. Si entrecierras los ojos, eso reduce la cantidad de luz que entra a tu ojo, pero también elimina gran parte de la luz dispersa, dejando solo la luz y las imágenes más nítidas. En una cámara, una apertura amplia (representada por valores f más bajos) tiene el mismo efecto que tus pupilas completamente abiertas. Entra mucha más luz, pero solo los objetos más cercanos están enfocados. Una apertura más pequeña, representada por valores f más altos, es como entrecerrar los ojos: entra menos luz, pero hay más enfoque en todo el encuadre.

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Desde que Apple anunció la gran actualización de la cámara del iPhone 18 Pro (y del Pro Max), que también incluye numerosos controles de nivel profesional, he estado ansioso por probarlos. Tan pronto como recibí mi iPhone 18 Pro Max en color negro, salí corriendo para ver si la actualización marca una diferencia notable en la calidad y las posibilidades fotográficas.

La respuesta corta es sí.

Comprender esta nueva apertura variable

Hay algunas cosas que debes saber sobre esta nueva característica de hardware. En primer lugar, solo está disponible en la lente principal de 48 MP, por lo que las cámaras de 48 MP, el teleobjetivo de 4x y la cámara ultra gran angular de 48 MP solo tienen aperturas fijas: ƒ/2.8 y ƒ/2.2, respectivamente. Esas son aperturas bastante amplias, pero la cámara principal cuenta con los modos Automático, ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0. Es un rango amplio. No llega al nivel de una cámara DSLR, en la que puedes cerrar el diafragma hasta, digamos, ƒ/11, lo cual puede ser útil para lograr un enfoque profundo y para capturar objetos ultrabrillantes como la luna por la noche.

También vale la pena señalar que se trata de valores f físicos. La apertura de la cámara principal del iPhone 18 Pro Max cuenta con una serie de láminas entrelazadas más delgadas que un cabello humano, que se deslizan unas sobre otras a medida que la apertura se abre y se cierra. Es una maravilla de la ingeniería. Con la luz adecuada, se puede ver cómo se ajustan.

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Creo que es lógico preguntarse por qué necesitamos una apertura física variable cuando muchos de los iPhones desde el iPhone 7 Plus han incluido la tecnología del modo retrato. Al principio, utilizaba información de sus lentes gran angular y teleobjetivo para crear un efecto bokeh. Con el tiempo, Apple comenzó a usar software para analizar la imagen y crear un modo retrato con una sola lente (véase el iPhone SE de 2020). No importa cómo lo hayan hecho los iPhone a lo largo de los años, es impresionante y, para la mayoría de los usuarios, es suficiente.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Mi objetivo, sin embargo, era ver en qué se diferenciaba el modo retrato del iPhone 18 Pro Max de la fotografía con apertura variable (mi configuración preferida era f1.48). En otras palabras, software contra hardware. También probé con otros valores de apertura, pero a plena luz del día, el efecto bokeh en ƒ/1.8 y ƒ/2.8 es bastante sutil.

Me tomé fotos a mí mismo, tomé fotos de estatuas y la imagen de arriba de una hoja secándose. Esa foto, o más bien esa en comparación con la toma en modo retrato de la misma hoja, es lo que me convenció: esto cambia las reglas del juego.

Cuando usas el Modo Retrato en un iPhone, puedes ajustar el bokeh antes o después de tomar la foto. Esto nos recuerda que se trata, al menos en parte, de un efecto de software que puede incluir o descartar tanta nitidez de fondo como desees.

Imágen 1 de 2 iPhone 18 Pro Max con apertura variable (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Portrait mode (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Un nuevo comienzo

El uso de la apertura variable se asemeja más a la fotografía tradicional. Tienes el lente, los ajustes de apertura y, ahora, si lo deseas, la velocidad de obturación, la exposición y el enfoque. En las primeras imágenes, dejé todo tal como estaba, excepto la apertura. Para acceder a ella, seleccionas el menú de cuadrícula en la app de la cámara, eliges "Apertura" y luego seleccionas la apertura que prefieras.

Imágen 1 de 2 iPhone 18 Pro Max con apertura variable (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Portrait mode (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Elegí f1.48 y tomé una foto de la misma hoja.

El resultado, que pueden ver arriba, fueron dos fotos bastante buenas, pero al observarlas más de cerca se nota cómo el Modo Retrato tuvo dificultades con la hoja rizada. Fíjense en el tallo. Casi no se ve. Por el contrario, en la toma con apertura variable, quedó claro que el celular no intentaba aplicar ninguna “magia” de software para separar la hoja del fondo y crear el bokeh. La hoja se ve completa. Toda la imagen se ve natural y, sinceramente, el hardware hace lo que haría en una cámara tradicional: deja que el lente y la apertura del diafragma tomen la decisión.

La hoja está nítidamente enfocada y llena de color, y el fondo, aunque no está tan desenfocado como con la configuración predeterminada del modo Retrato, está agradablemente desenfocado.

Imágen 1 de 2 iPhone 18 Pro Max con apertura variable (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Portrait mode (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Vi resultados similares con mis selfies. Una vez más, el Modo Retrato exagera el desenfoque del fondo, pero como se trata en gran medida de un proceso computacional, quedan algunos artefactos. En particular, el espacio entre la patilla derecha de mis lentes y mi cabeza se ve extrañamente nítido. Y, para ser honesto, el nivel predeterminado de bokeh me desconecta un poco del entorno de fondo.

Los resultados con la estatua de Gertrude Stein son menos ambiguos. El modo retrato predeterminado parece favorecer un poco más a la figura, aunque sigo prefiriendo el desenfoque de fondo más realista que ofrecen las aperturas variables.

Pasemos al nivel profesional

Más tarde, empecé a experimentar con una combinación de ajustes de apertura, velocidades de obturación, exposiciones y enfoque. Todas estas herramientas tienen sus límites, pero esa es, en realidad, la limitación de la cámara de un teléfono inteligente. Sin un sensor realmente grande ni un espacio más amplio entre el lente, la apertura, el obturador y el sensor, hay un límite a lo que se puede lograr.

Aun así, me impresionó. Mis fotos con apertura variable se ven más cercanas que nunca a la fotografía de nivel profesional, y es muy divertido jugar con los controles profesionales adicionales.

Imágen 1 de 7 Para esta imagen en blanco y negro, ajusté la velocidad del obturador a 1/223 s con una apertura de f/1,8 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Here, the shutter speed is just 1/121s with f2.8 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) shutter speed 1/602s at f1.8 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) F2.2 at a slow 1/60s. (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) This is a high-speed shot (1/2088s) at f1.48. (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Even though there was a lot of shadow, I used the Pro settings to push this to 1/693s with an f1.48 aperture. (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) F1.48s with high shutter speed (1/14286s). (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Imágen 1 de 7 Ver original Imágen 2 de 7 Ver original Imágen 3 de 7 Ver original Imágen 4 de 7 Ver original Imágen 5 de 7 Ver original Imágen 6 de 7 Ver original Imágen 7 de 7 Ver original

Si hay algo decepcionante aquí, es que solo tenemos una apertura variable. Podría hacer cosas increíbles con más valores de apertura en el teleobjetivo. Bueno, siempre queda el año que viene.

Echa un vistazo a mi galería para ver algunas de las fotos que tomé en mi primer día con el iPhone 18 Pro Max.

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