Tomé fotos del eclipse solar con el iPhone 17 Pro Max, pero solo esta app me permitió capturar mi pedacito de paraíso del sistema solar

El eclipse solar no nos regaló en mi región un espectáculo completo, ya que la luna solo logró tapar una pequeña parte del sol. Sin embargo, eso fue suficiente para mí. En cuanto me puse mis lentes de protección y vi el espectáculo celestial, tuve que documentarlo con fotos.

Y ahí comenzó la odisea.

Como aprendí en eclipses solares anteriores y, sinceramente, a lo largo de años de fotografía, no se puede fotografiar al sol ni a un evento como un eclipse solar total o incluso parcial solo con tu cámara o tu teléfono inteligente. No importa cuántos megapíxeles tengas ni el tamaño de tu lente. De hecho, tomar fotos sin protección para el lente podría destruir el sensor de tu cámara digital o de tu teléfono inteligente.

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Para esta tarea, saqué un par de trípodes y tomé tanto el iPhone 17 Pro Max como el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. También tomé dos pares de lentes de sol protectores para eclipses que había guardado desde el eclipse solar total del 21 de agosto de 2017.

Preparativos para el gran espectáculo del eclipse

Primero, coloqué los teléfonos en sus respectivos trípodes y soportes para smartphones. Después de apuntar las cámaras hacia el sol y determinar cuál de las tres lentes de cada teléfono era el teleobjetivo, tomé los lentes para eclipses y coloqué los filtros sobre cada teleobjetivo.

En el iPhone 17 Pro Max, de inmediato tuve dificultades para que el sistema de cámaras del teléfono se mantuviera enfocado en la lente correcta. Descubría el conjunto de lentes para localizar el sol y luego volvía a colocar el filtro, que es tan oscuro que el sol, cuando lograba encontrarlo, se convertía en una mancha naranja borrosa. Incluso cuando mantenía el dedo sobre la pantalla para bloquear la exposición, tan pronto como me movía o realizaba cualquier tipo de ajuste, perdía el bloqueo. Y, sinceramente, nunca estaba enfocado.

Hiciera lo que hiciera, no lograba que la cámara con teleobjetivo ajustara el zoom, la exposición y el enfoque necesarios. De hecho, pronto me di cuenta de que, sin una forma de controlar manualmente el enfoque, esto nunca funcionaría.

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Imágen 1 de 2 Un par de fotos del eclipse tomadas con un Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra y ampliadas digitalmente (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Por otro lado, en el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, tuve más suerte para lograr el enfoque y la exposición correctos, sobre todo cuando cambié al modo Pro (en la sección “Más” de la app de la cámara), pero las imágenes no quedaron realmente bien hasta que pasé del zoom óptico al zoom digital. Las fotos se ven bien, pero no estoy seguro de poder confiar en que reflejen la realidad.

Volví al proyecto fotográfico “Eclipse” con el iPhone 17 Pro Max.

Imágen 1 de 3 Algunas fotos del eclipse tomadas con un iPhone 17 Pro Max (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

Para tener un control total del sistema de cámara del iPhone, descargué la app Halide. Esta app ofrece controles para todo, desde el ISO hasta el balance de blancos y, lo más importante, la exposición y el enfoque. Y lo mejor de todo es que los ajustes de Halide se mantienen hasta que los cambias, igual que en una cámara profesional. Una vez que encontré la combinación adecuada de exposición, ISO, zoom (recorte del sensor de 8x) y enfoque, simplemente seguí tomando fotos.

En mi prisa, olvidé cambiar al modo de captura RAW de Apple, y el filtro se deslizó un poco, por lo que no quedó perfectamente plano ni bien colocado contra el lente, lo que podría explicar el tono púrpura de mis fotos y el efecto ligeramente 3D. Aun así, me gustan los resultados.

Obviamente, siguen siendo fotos de un teléfono inteligente y no se comparan con lo que podría capturar con mi Sony A6000 y el filtro adecuado, pero de todos modos son bastante geniales.

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