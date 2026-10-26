iFixit desarma el iPhone Duo y le otorga la calificación de reparabilidad más alta hasta la fecha para un dispositivo plegable, pero reemplazar la pantalla interna y la bisagra "requiere mucho trabajo"

Ya está disponible el desmontaje de iFixit del nuevo iPhone Duo de Apple

iFixit afirma que Apple ha "hecho un buen trabajo" en cuanto a la facilidad de reparación de su teléfono plegable

Sin embargo, aún existen algunas posibles debilidades en el diseño

Los expertos en desmontaje y reparación de iFixit han sometido al nuevo iPhone Duo de Apple a su riguroso proceso de evaluación, y hay aspectos positivos y negativos que destacar. Una calificación de reparabilidad de 5 sobre 10 es la mejor que iFixit le ha otorgado jamás a un teléfono plegable, pero hay puntos débiles y áreas de posible vulnerabilidad.

Hemos incluido el video del desmontaje a continuación, y puedes leer más en el blog de iFixit, pero lo más destacado es que la pantalla exterior y un par de celdas de la batería son relativamente fáciles de retirar. El marco exterior del teléfono plegable también se desmontó intacto, lo cual, según señala el equipo de iFixit, no fue el caso con el Galaxy Z Fold 8.

Al aplicar polvo que brilla bajo la luz ultravioleta, el desmontaje reveló que parte de este llegó hasta el mecanismo de la bisagra. Si bien la bisagra no acumuló tanto polvo como el Pixel 11 Pro Fold o el Galaxy Z Fold 8, entró suficiente como para que comenzara a crujir (vale la pena señalar que el iPhone Duo también dejó entrar polvo en la prueba de durabilidad de JerryRigEverything).

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Apple le ha otorgado al iPhone Duo una clasificación IP68 de protección contra el polvo y el agua, pero, al menos en lo que respecta al polvo, realmente no puedes correr ningún riesgo con este plegable. «Esperábamos que Apple resolviera este problema, pero, lamentablemente, parece que el Duo tiene la misma fobia a la suciedad que sus primos plegables», escribe el equipo de iFixit.

Pantallas rotas y bisagras ocultas

Apple’s Folding iPhone Might Have a Screen Problem! - YouTube Watch On

iFixit también ofrece una explicación para el problema de la pantalla agrietada que han reportado algunos propietarios del iPhone Duo. Al parecer, podría deberse a la tensión causada por el pliegue de la pantalla principal, que ejerce presión sobre la barra de soporte central de la bisagra, aunque se necesitarán más investigaciones para saberlo con certeza.

Otra parte del desmontaje analiza de cerca los engranajes, resortes y juntas metálicas con los que Apple ha construido la bisagra del iPhone Duo, y hay una descripción detallada de cómo Apple ha aplicado un «camuflaje muy bueno» para el pliegue de la pantalla principal, mediante la disposición de los píxeles y el acabado mate con nanotextura de la pantalla.

Si se requiere una reparación del iPhone Duo, la pantalla principal interna y la bisagra serán el mayor problema, según iFixit: debido a la complejidad de su ensamblaje y montaje, “requiere mucho trabajo”, mucho tiempo y mucho dinero si se necesita que estas partes del iPhone Duo vuelvan a lucir como nuevas.

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«Para ser su primer intento, Apple lo ha hecho bien», concluye el equipo de iFixit al resumir el desmontaje y la prueba de durabilidad. «Solo el hecho de que la batería se pueda quitar fácilmente es algo que nos gustaría ver en todos los dispositivos plegables. Pero más vale que cuiden esa pantalla con mucho cuidado, propietarios de un Duo. Y tal vez dejen de andar con esa arena en el bolsillo».

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