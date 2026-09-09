iPhone Duo: Apple finalmente se une al mundo de los plegables, ¿está a la altura?

¡La espera terminó! Apple finalmente presentó el ansiado "iPhone plegable", el cual es nombrado oficialmente como: iPhone Duo.

Cabe mencionar que su propuesta combina una pantalla interna de 7.6 pulgadas con un diseño que busca mantenerse compacto cuando está cerrado, además de un sistema de cámara pensado para aprovechar las posibilidades que ofrece el formato plegable.

El dispositivo es el iPhone más delgado de Apple cuando está abierto y utiliza una arquitectura de doble batería, el chip A20 Pro y un sistema de administración térmica con cámara de vapor personalizada para mantener un rendimiento de nivel Pro.

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iPhone Duo estará disponible en los colores star white y night sky, con un acabado de titanio grado 5 pulido como espejo. Los pedidos anticipados comenzarán el viernes 16 de octubre, mientras que su disponibilidad iniciará el viernes 23 de octubre.

Un iPhone que cambia de tamaño al abrirse

La principal novedad de iPhone Duo está, evidentemente, en sus dos pantallas.

Cuando permanece cerrado, el dispositivo cuenta con una pantalla exterior Super Retina XDR de 5.4 pulgadas, cuyo tamaño representa el 90 por ciento del área de pantalla del iPhone 18 Pro. Su formato compacto permite utilizarlo con una sola mano y llevarlo fácilmente en el bolsillo.

Al abrirlo aparece una pantalla interior Super Retina XDR de 7.6 pulgadas, que ofrece 50 por ciento más espacio que la del iPhone 18 Pro Max. Apple plantea este panel como un lienzo para consumir contenido, jugar y trabajar con varias aplicaciones.

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Ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, por lo que el contenido puede adaptarse proporcionalmente al abrir o cerrar el teléfono. También incorporan ProMotion, Always On y un brillo máximo de 3,000 nits en exteriores.

La pantalla interna utiliza un acabado nano-texturizado que reduce reflejos y deslumbramiento. Debajo de ella se encuentra una nueva cámara FaceTime que permanece oculta cuando no está en uso.

Apple también adelantó que, más adelante este año, iPhone Duo será compatible con Apple Pencil con USB-C, permitiendo tomar notas, dibujar o marcar documentos en cualquiera de las dos pantallas.

Un diseño plegable pensado para resistir

Apple apuesta por una construcción de titanio grado 5 para iPhone Duo, con un acabado pulido como espejo y una cubierta de bisagra impresa en 3D con un acabado microgranallado.

El dispositivo incorpora Ceramic Shield en la parte trasera y Ceramic Shield 2 en la pantalla exterior, tecnología que ofrece tres veces más resistencia a los rayones que la generación anterior.

También cuenta con resistencia al agua, salpicaduras y polvo con certificación IP68.

Uno de los elementos centrales del diseño es la bisagra de precisión, compuesta por más de 100 componentes. Su función es controlar con precisión la apertura y el cierre, además de sostener el centro de la pantalla cuando el dispositivo está completamente abierto.

En el interior, unas estructuras de soporte refuerzan el dispositivo, mientras que divisores de antena con insertos de fibra cerámica contribuyen a aumentar la rigidez del marco.

La pantalla interna también fue diseñada para soportar el uso diario. Cuenta con un recubrimiento resistente a rayones y una capa nano-texturizada fabricada con un polímero personalizado cuya rigidez puede ser hasta 40 por ciento superior a la de otros materiales utilizados en la industria.

Además, el panel plegable incorpora vidrio de alta resistencia por encima y debajo de la pantalla, adhesivos personalizados que permiten que las capas se deslicen entre sí durante el plegado y una placa de titanio en la parte inferior para reforzar la estructura.

Una cámara que aprovecha el formato plegable

El sistema fotográfico de iPhone Duo también busca diferenciarse mediante las posibilidades que ofrecen sus dos pantallas.

La cámara principal es una Fusion de 48 MP, capaz de capturar fotografías de hasta 48 MP sin retraso del obturador. La resolución predeterminada es de 24 MP y también incorpora un telefoto 2x de calidad óptica.

La cámara principal utiliza un nuevo sistema de procesamiento computacional de imágenes, además de un sensor de mayor tamaño, una apertura rápida y estabilización óptica de imagen mediante desplazamiento del sensor para mejorar las fotografías en condiciones de poca luz.

A ella se suma una cámara Fusion Ultra Wide de 48 MP, que permite capturar campos de visión más amplios y realizar fotografía macro.

En la parte frontal, la cámara Center Stage puede capturar fotografías y videos en cualquier orientación, evitando que el usuario tenga que girar el iPhone para realizar selfies horizontales.

La cámara FaceTime ubicada debajo de la pantalla interna permite realizar videollamadas con el teléfono completamente abierto o apoyado sobre una superficie.

Además, FaceTime incorpora Dual Capture, que permite compartir simultáneamente las imágenes de las cámaras frontal y trasera, mientras que Duo FaceTime permite que otra persona se una a la conversación utilizando la pantalla y cámara exteriores

El formato plegable abre nuevas posibilidades para tomar fotos

Apple aprovecha las dos pantallas para añadir funciones que no están disponibles en otros iPhone.

Con Smart Take, modelos de inteligencia artificial ejecutados en el dispositivo mediante A20 Pro analizan la escena en tiempo real y pueden capturar automáticamente una fotografía cuando los sujetos están posando.

También es posible utilizar las cámaras traseras para tomar una selfie mientras se observa la vista previa en la pantalla exterior.

Duo Preview muestra esta vista previa en el panel exterior para que las personas puedan posar, comprobar el encuadre y orientar la fotografía.

Por su parte, Kid Cue muestra animaciones de Peanuts en la pantalla exterior para llamar la atención de los niños hacia la cámara.

Duo FaceTime completa estas funciones permitiendo que las personas que acompañan al usuario se incorporen a una videollamada mediante la pantalla exterior.

En video, iPhone Duo puede grabar en 4K a 120 fps con Dolby Vision utilizando la cámara Fusion principal de 48 MP. También permite modificar la velocidad de reproducción después de la captura para crear efectos de cámara lenta.

Los efectos Cinematic pueden aplicarse después de grabar a un máximo de 60 fps, mientras que Audio Mix utiliza nuevos algoritmos para mejorar la calidad de las voces y aislar la música.

El modo Time-lapse también admite 4K en Dolby Vision HDR, y el diseño plegable permite apoyar el teléfono para grabar videos de mayor duración sin necesidad de utilizar un trípode.

iOS 27 cambia para aprovechar las dos pantallas

iOS 27 fue adaptado específicamente para iPhone Duo. La interfaz mantiene una experiencia familiar, pero modifica la posición de varios elementos para aprovechar mejor el espacio disponible.

Los controles de la pantalla de bloqueo, el Dock de la pantalla de inicio y la navegación de las aplicaciones pasan a los laterales para liberar espacio vertical.

Cuando el teléfono está abierto, la pantalla puede mostrar dos páginas de inicio junto con Today View, una lista vertical de widgets personalizables.

La barra de estado adopta un sistema circular y flexible que se acomoda en una esquina y muestra información como la conexión Wi-Fi, señal celular y batería.

La Dynamic Island también se adapta al formato plegable y se coloca verticalmente en el lateral de las pantallas interior y exterior, desde donde puede expandirse para mostrar Live Activities y alertas.

El sistema puede reaccionar a la forma en que se utiliza el dispositivo: el contenido se adapta al plegado, cambia de orientación cuando el teléfono se gira y pasa a la pantalla correspondiente cuando el equipo se voltea.

Multitarea con dos aplicaciones al mismo tiempo

La pantalla interna también convierte a iPhone Duo en una herramienta más enfocada en productividad.

Por primera vez en iPhone, Split View permite abrir dos aplicaciones lado a lado. También es posible cambiar rápidamente entre aplicaciones, abrir dos ventanas de una misma app —como Safari— y guardar pares de aplicaciones para volver a utilizarlos posteriormente.

Incluso se puede mantener una conversación con Siri AI en un lado de la pantalla mientras se consulta contenido en el otro.

Apple señala que sus propias aplicaciones ya están optimizadas para iPhone Duo, mientras que los desarrolladores pueden adaptar sus apps mediante las nuevas APIs y los SDK más recientes.

Netflix, Zoom y Slack ya aprovechan el diseño plegable para ofrecer experiencias adaptadas a la pantalla más grande.

StandBy también aprovecha el formato plegable

El modo StandBy recibe una actualización importante. iPhone Duo puede entrar en este modo al colocarlo sobre una superficie, incluso cuando no está conectado a un cargador, y puede hacerlo utilizando tanto la pantalla exterior como la interior.

De esta manera, el dispositivo puede funcionar como marco para fotografías, centro de widgets o reloj.

También se incorporan nuevas caras de Calendar y Weather, además de las opciones Clock y Modular. La cara Photos ahora puede mostrar álbumes compartidos, mientras que todas las caras ofrecen más posibilidades de personalización mediante nuevos colores, fuentes y complicaciones.

Siri AI llega al iPhone plegable

iPhone Duo incorpora Siri AI, una nueva versión de Siri que llega en beta con iOS 27 y está impulsada por Apple Intelligence.

La compañía plantea la combinación de inteligencia artificial y contexto personal como una forma de convertir el dispositivo en un centro personal inteligente, con privacidad y seguridad como elementos centrales.

Siri AI puede utilizar información del contexto personal para encontrar contenido en mensajes, correos electrónicos y fotografías. También puede comprender lo que aparece en pantalla, realizar acciones relacionadas con ese contenido y responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema.

Los usuarios pueden escribir con Siri simplemente describiendo lo que necesitan.

La nueva aplicación Siri permite además consultar conversaciones anteriores o iniciar nuevas, mientras que el historial de conversaciones se sincroniza de forma privada entre productos mediante iCloud.

Apple Intelligence también incorpora funciones como Spatial Reframing, Extend y una versión actualizada de Clean Up para modificar fotografías después de capturarlas. Image Playground ahora puede crear imágenes fotorrealistas, mientras que el próximo soporte para SynthID permitirá identificar imágenes generadas o editadas con IA.

En Safari, Notify Me permite monitorear páginas web para detectar cambios, como reposiciones de productos o reducciones de precio.

Apple señala que Apple Intelligence utiliza procesamiento en el dispositivo y Private Cloud Compute para mantener la privacidad y seguridad también cuando las funciones se apoyan en la nube.

A20 Pro y cámara de vapor para mantener el rendimiento

El corazón del iPhone Duo es el A20 Pro, el mismo chip utilizado en los modelos iPhone 18 Pro.

Apple combina este procesador con un sistema avanzado de administración térmica que permite obtener hasta 35 por ciento más rendimiento sostenido que el iPhone 17 Pro.

El nuevo paquete del chip, inspirado en el silicio Apple de la serie M, conecta directamente el A20 Pro con una cámara de vapor personalizada para disipar el calor durante tareas exigentes.

El procesador cuenta con un CPU de seis núcleos hasta 20 por ciento más rápido que el A19 Pro, mientras que su GPU de siete núcleos puede ser hasta 40 por ciento más rápida y eficiente.

También integra un Neural Engine Dual de 16 núcleos con el doble de capacidad de procesamiento para modelos de inteligencia artificial ejecutados en el dispositivo.

El A20 Pro ofrece además 50 por ciento más ancho de banda de memoria unificada y está fabricado con tecnología de proceso de 2 nanómetros.

Dos baterías para un solo iPhone

Para aprovechar mejor el espacio interno, iPhone Duo utiliza una batería de alta densidad energética en cada uno de sus lados.

El silicio de Apple y algoritmos de redistribución energética permiten que ambas baterías funcionen como una sola.

Apple promete hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interna, hasta 44 horas con la pantalla exterior y hasta 24 horas de uso por carga cuando ambas pantallas se utilizan por igual.

La carga rápida permite alcanzar 50 por ciento de batería en aproximadamente 20 minutos. La carga inalámbrica también llega al 50 por ciento en alrededor de 30 minutos mediante un cargador MagSafe o Qi2.

Conectividad y eSIM

iPhone Duo utiliza un diseño exclusivamente con eSIM a nivel mundial, lo que permite aprovechar el espacio interno para aumentar la capacidad de batería.

La tecnología eSIM ofrece flexibilidad, seguridad y conectividad frente a las tarjetas SIM físicas y cuenta con soporte de más de 500 operadores a nivel mundial.

El teléfono incorpora el chip inalámbrico N1, que habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, además del sistema de módem celular C2 de Apple, que incorpora mejoras impulsadas por IA para la calidad y confiabilidad de la conexión celular y compatibilidad con mmWave en Estados Unidos.

Nuevos accesorios para el iPhone plegable

Apple también presentó accesorios diseñados específicamente para iPhone Duo.

El iPhone Duo Folio, disponible en navy blue y taupe, incorpora un soporte integrado que permite colocar el teléfono en diferentes ángulos para leer, ver contenido o realizar llamadas FaceTime. Cuando no se utiliza, el soporte se pliega.

También está disponible el iPhone Duo Case, en sand y navy blue, con un diseño delgado y ligero de dos piezas que protege ambos lados del dispositivo.

Ambos accesorios son compatibles con MagSafe, Qi2 de 25 W y cargadores con certificación Qi.

Un iPhone plegable con materiales reciclados

Apple señala que iPhone Duo fue desarrollado teniendo en cuenta el medio ambiente y como parte de su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en toda su huella para 2030.

El dispositivo está fabricado con 35 por ciento de contenido reciclado en total, incluido cobalto 100 por ciento reciclado en la batería y titanio 100 por ciento reciclado en la cubierta de la bisagra impresa en 3D.

La fabricación utiliza 60 por ciento de energía renovable, como eólica y solar, a lo largo de la cadena de suministro.

El empaque de papel continúa siendo 100 por ciento basado en fibra y puede reciclarse en casa.

Precio y disponibilidad del iPhone Duo

iPhone Duo estará disponible en star white y night sky, con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Su precio inicial será de 1,999 dólares en Estados Unidos, o 83.29 dólares mensuales durante 24 meses (desde 47,999 pesos mexicanos).

Los pedidos anticipados comenzarán el viernes 16 de octubre, mientras que la disponibilidad iniciará el viernes 23 de octubre.