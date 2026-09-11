El iPhone Duo parecía haber solucionado el problema de la marca en la pantalla plegable, pero estas imágenes demuestran que conviene moderar las expectativas

Las imágenes tomadas en primera mano muestran un pliegue visible en el nuevo iPhone Duo

Se puede observar cuando se sostiene el dispositivo en ciertos ángulos y bajo diferentes condiciones de iluminación

Aunque Apple aún no ha resuelto del todo este problema común, su capa de nanotextura ayuda significativamente a reducir su visibilidad

Apple finalmente presentó el iPhone Duo en su evento «Surprise and Shine», su primer dispositivo en el mercado de los teléfonos plegables, y tras nuestras primeras pruebas prácticas con él, debo decir que se ve bastante impresionante.

Y sí, Apple se ha tomado su tiempo para lanzar su primer teléfono plegable (Samsung se adelantó en 2019 con el primer Galaxy Fold), pero eso probablemente se deba a la determinación de Apple de resolver uno de los inconvenientes más molestos de los teléfonos plegables: el pliegue en la pantalla.

En los días previos al anuncio del iPhone Duo, los rumores sugerían que la pantalla plegable del dispositivo no tendría un pliegue visible. Sin embargo, las primeras imágenes prácticas parecen indicar que tal vez Apple no haya logrado exactamente los resultados que buscaba.

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Ni siquiera han pasado 24 horas desde que se anunció el iPhone Duo, y los usuarios de Reddit ya están señalando su pliegue parcialmente visible, que se puede observar cuando se sostiene el dispositivo en diferentes ángulos y bajo cierta iluminación (ver más abajo).

No suelo ser demasiado exigente, pero a pesar de la suavidad del acabado mate de la pantalla plegable con textura nano —que ayuda a reducir considerablemente la visibilidad del pliegue—, hay una hendidura vertical evidente que recorre el centro de la pantalla de 7.6 pulgadas del iPhone Duo. Apple sabía que esta sería una de las preguntas más frecuentes y llegó preparada con todas las respuestas que podrías necesitar en la página del producto iPhone Duo.

“iPhone Duo cuenta con una pantalla interna maravillosamente plana y suave, con una tecnología de acabado personalizada con textura nano que reduce el brillo y los reflejos para ofrecer una experiencia de visualización sin interrupciones. Los adhesivos ópticamente transparentes permiten que las capas de la pantalla se deslicen mientras la pantalla se pliega, minimizando la tensión y la formación de pliegues”.

Por desgracia, Apple no ha logrado superar del todo uno de los mayores obstáculos de los teléfonos plegables, pero, al mismo tiempo, eliminar por completo el pliegue es prácticamente imposible. Piénsalo: si estás plegando y desplegando constantemente el dispositivo varias veces al día, esto tendrá un impacto visual evidente en el dispositivo con el paso del tiempo, algo que ocurre con todos los plegables.

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Por suerte para Apple, parece que a los usuarios no les preocupa demasiado que el pliegue del iPhone Duo sea ligeramente visible.

Varios propietarios de teléfonos plegables comentaron en Reddit que, después de utilizar un plegable durante cierto tiempo, el pliegue se vuelve invisible para ti simplemente porque te acostumbras a que esté ahí. Otros han sido un poco más contundentes: “Nunca entenderé a las personas que hacen tanto drama por el pliegue”, comentó un usuario, mientras que otro simplemente señaló: “Tengo un teléfono plegable. El pliegue no es ningún problema”. Seguro que es propietario de un Galaxy Fold.

Dejando de lado las críticas, nuestra primera experiencia con el iPhone Duo no nos decepcionó en absoluto. Nuestro editor especial, Lance Ulanoff, recuerda haber tenido problemas mínimos con el pliegue del dispositivo. Según nuestras primeras imágenes, el pliegue es imperceptible cuando se sostiene el teléfono de frente, y la pantalla mate ayuda a eliminar ese molesto resplandor.

Para ser su primer teléfono plegable, debo decir que Apple ha hecho prácticamente todo lo posible para incorporarse al mercado de los dispositivos plegables con siete años de retraso respecto a sus principales rivales. A pesar de la falta de características como Face ID y el botón de acción, el iPhone Duo parece un comienzo sólido para la próxima gran aventura de Apple —aunque no sea el mayor fanático del nombre.

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