Acabo de probar el iPhone Duo y Apple acaba de resolver el problema del pliegue de los teléfonos plegables de la manera más maravillosamente sencilla

Apple ha entrado oficialmente al mercado de los teléfonos plegables con el iPhone Duo, un dispositivo del tamaño de una tarjeta de pasaporte y bastante atractivo. Lo sé, todos pensábamos que se llamaría Ultra, pero tal vez Apple reserve ese superlativo para otro momento (u otro producto).

En cierto modo, el iPhone Duo es exactamente lo que esperábamos. Una pantalla externa de 5.4 pulgadas y una gran pantalla interna o principal de 7.6 pulgadas, una vez desplegada. El tamaño, la forma y las especificaciones son algo similares a las del Samsung Galaxy Z Fold 8. Pero hay varias diferencias interesantes.

Cuando está plegado y lo tengo en la mano, el iPhone Duo, sinceramente, no se parece en nada a ningún iPhone anterior. De hecho, Apple incluso rediseñó iOS para adaptarse a las pantallas de forma inusual, colocando el dock y otros controles en el lado derecho (no se sabe si se pueden mover al otro lado). En el caso de las pantallas más grandes, eso podría hacer que todo sea más accesible con el pulgar.

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La pantalla externa de 5.4 pulgadas es brillante, nítida y cuenta con una cámara «Center Stage» (que, a pesar de su nombre, no está ubicada en el centro de la pantalla).

Al igual que con el Galaxy Z Fold 8, la forma requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, pero la decisión de Apple de utilizar bordes cromados curvados y curvas en el lado derecho (al abrirlo, se ven cuatro esquinas redondeadas) le da un buen aspecto al dispositivo. Es cómodo de sostener.

No logré del todo abrirlo y cerrarlo con una sola mano, pero sí lo hice fácilmente con las dos y noté la solidez de la bisagra, además de que podía abrirlo y cerrarlo en distintos grados. Es difícil creer que este también sea un dispositivo con certificación IP68 (resistente al polvo y al agua), pero a Apple le encantan los desafíos.

Sin embargo, la pantalla principal de 7.6 pulgadas es asombrosa. Apple se pasó un poco con las capas, mezclando numerosas láminas de polímero personalizado, el panel OLED, un par de capas de vidrio y un respaldo de titanio (todo unido con un pegamento flexible que les permite deslizarse hacia adelante y hacia atrás entre sí), pero lo realmente emocionante es la capa superior.

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La capa de textura

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Cuando hablo con consumidores interesados en los teléfonos plegables, todos me preguntan lo mismo: «¿Hay un pliegue?». Miren, les explico: se trata de dispositivos plegables, y el diseño debe permitir el plegado sin romper ninguna de las diversas capas y, sí, el vidrio delgado. Tiene que quedar una curvatura mínima al desplegarlo.

Incluso en el excelente Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, el pliegue se percibe ligeramente bajo cierta iluminación.

En el iPhone Duo, el pliegue ha desaparecido. Puedo sentirlo con el dedo, pero no puedo verlo, porque Apple decidió aplicar un recubrimiento especial de nanotextura en la pantalla principal. Esto tiene el efecto de dispersar la luz, especialmente alrededor de los puntos donde, normalmente, el pliegue podría ser visible.

Esto también le da a esa gran pantalla un acabado mate que se ve y se siente inusual en el mundo de los smartphones, es algo inédito para un dispositivo plegable y, en general, es encantador. Me impresionó mucho.

Juguemos

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No tuve mucho tiempo para probar esta estrella del evento, pero lo que vi es un buen augurio para el primer dispositivo plegable de Apple.

Apple realmente pensó bien, por ejemplo, la transición de la pantalla de la tapa a la pantalla principal. Lo probé con un juego y con Netflix: abría la app en la pantalla de la tapa y luego abría lentamente el iPhone Duo; la transición de una pantalla a la otra es perfecta, una conexión tan precisa que debería complacer a los usuarios y podría entusiasmar a cualquiera que alguna vez se haya preguntado: "¿Por qué comprar un teléfono plegable?".

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jugué un rato a un juego de nivel de consola en él, lo que demostró la nueva potencia del chip A20 Pro de 2 nanómetros, y tomé fotos con todas las cámaras, incluyendo la principal de 48 MP y el zoom óptico de 2x. En cuanto a este último, no me entusiasma mucho que solo ofrezca un zoom de 2x, pero al menos es óptico. Además, está bastante claro que este dispositivo, más delgado que el iPhone Air (cuando está desplegado), probablemente no pueda albergar un teleobjetivo más largo.

Hay una variedad de configuraciones para administrar la pantalla de la tapa y las cámaras, de modo que, por ejemplo, puedas usar la primera como visor para sacar selfies de primera calidad.

La pantalla principal también esconde una nueva cámara de FaceTime, que noté que desaparece efectivamente cuando no la estás usando.

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Me encanta que se pueda configurar el iPhone Duo como un reloj de escritorio, aunque noté que no quedaba del todo claro cómo ponerlo en modo de espera sin conectarlo a la base ni ponerlo en modo de suspensión.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La pantalla principal también es lo suficientemente grande para realizar varias tareas a la vez, y probé a dividirla entre Fotos y Mensajes: arrastras una app a un dock lateral y luego se abre en un lado. Después de abrir Fotos y Mensajes, arrastré y solté una foto en un mensaje. Fue una operación muy fluida.

La reorganización de la interfaz de iOS puede desconcertar a algunos, pero a mí me pareció intuitiva mientras probaba el iPhone Duo. Sin embargo, descubrí que el Panel de control sigue funcionando de la misma manera que en otros iPhones.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ah, el lápiz

Hay otras dos cosas que vale la pena destacar. El iPhone Duo será el primer iPhone compatible con el Apple Pencil con USB-C. Eso es algo muy importante. Hace tiempo que me quejo de que la maravillosa línea Galaxy Z Fold haya perdido esa capa de digitalización.

No veo la hora de probar el Apple Pencil en esa pantalla grande (no había Apple Pencils en el área de demostración). Apuesto a que el nanorrevestimiento incluso marcará la diferencia en cómo se siente el Pencil sobre la pantalla. Aún no sé si el iPhone Duo también será compatible con el Apple Pencil Pro, aunque espero que sí.

La otra cosa es que, sí, el iPhone Duo incluye MagSafe. Por cierto, cuenta con dos baterías que prometen una autonomía de “todo el día”.

Este es también el iPhone más caro de Apple, con un precio inicial de 1,999 dólares / 1,999 libras esterlinas / 3,499 dólares australianos para el modelo de 256 GB. Naturalmente, Apple te dirá que será mucho más accesible con un intercambio de tu dispositivo antiguo y la nueva opción de arrendamiento (pagar una suma mensual fija durante dos años y luego devolverlo para obtener uno nuevo),

En general, este es un comienzo emocionante para la primera incursión de Apple en el mercado de los dispositivos plegables. Claro, se apoya en los hombros de gigantes, pero como suele suceder, Apple ha hecho todo esto a la manera de Apple, y en este caso, eso parece ser algo muy bueno.

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