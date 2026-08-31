La tardía llegada de Apple al mercado de los plegables pone una enorme presión sobre el iPhone Ultra para elevar el nivel de la categoría, pero ¿realmente es posible?

En este momento tengo en mis manos el Samsung Galaxy Z Fold 8; solo lo dejé a un lado para escribir esto y decirles que, en mi opinión, es lo más parecido que tenemos por ahora a un iPhone Ultra, el iPhone plegable que esperamos conocer en persona el 9 de septiembre. Y lo que me pregunto no es solo si el verdadero iPhone Ultra será lo suficientemente bueno como para revolucionar la categoría de los teléfonos plegables hasta el punto de que, con el tiempo, pueda rivalizar con los teléfonos insignia estándar, sino si podrá superar el listón establecido por Samsung y, en menor medida, por sus rivales.

El iPhone Ultra llegará a la pequeña isla que son los teléfonos plegables en medio de un grupo de competidores bien establecidos. La lenta incursión de Apple en esta categoría ha permitido que Samsung, Google, Huawei, Motorola y Oppo perfeccionen sus habilidades en la creación de teléfonos plegables delgados, ligeros y potentes, que a menudo cuentan con excelentes pantallas, duración de batería y cámaras.

El Samsung Galaxy Z Fold 8 no es el mejor de ellos. No me malinterpreten, es un excelente teléfono plegable, pero no es el más delgado, no tiene la mayor duración de batería y cuenta con solo dos cámaras traseras. Por otro lado, su forma de pasaporte (cuando está plegado) lo hace atractivo de una manera difícil de cuantificar y, por el momento, único entre las opciones plegables actuales. Cuando está abierto, tiene un tamaño de pantalla casi tan grande como el de otros teléfonos plegables, pero con una relación de aspecto poco común de 4:3.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Imágen 1 de 4 The Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 y Z Fold 8 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) The Z Fold 8 Ultra, Z Flip 8 and Z Fold 8 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) The Galay Z Fold 8 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) The Galaxy Z Fold 8 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 4 Ver original Imágen 2 de 4 Ver original Imágen 3 de 4 Ver original Imágen 4 de 4 Ver original

El diseño es intencional, ya que Samsung espera cerrar la brecha entre el Galaxy Z Flip —de estilo concha y con un diseño a la vanguardia de la moda— y el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, mucho más potente y enfocado en la productividad.

Samsung está llenando ese vacío con la esperanza de expandir enormemente lo que sigue siendo un mercado muy pequeño. Sé que hay informes de que Samsung está agotando las existencias del Z Fold 8; uno de ellos afirma que se agotó y que ahora están produciendo de urgencia un millón de unidades más. Las ventas totales de la línea Z8 (Fold, Flip y Ultra) podrían situarse entre los 4 y los 5 millones de unidades. Eso suena bastante bien, pero un vistazo a las ventas típicas del iPhone tras su lanzamiento pone rápidamente esas cifras en perspectiva.

En 2024, las ventas por preorden del iPhone 16 alcanzaron, según se informa, los 37 millones de unidades. Apple solía proporcionar actualizaciones trimestrales sobre las ventas de unidades de iPhone, y eran, sinceramente, una locura. En diciembre de ese año, el gigante tecnológico de Cupertino vendió más de 77 millones de unidades. El año terminó con más de 217 millones de iPhones vendidos.

Lo que la industria cree, o al menos espera, es que la llegada del iPhone Ultra abra el mercado de formas que Samsung y sus modelos plegables aún no han logrado. Esta idea se basa en la suposición de que el iPhone Ultra será sustancialmente mejor que la línea de teléfonos plegables de Samsung.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Excepto que probablemente no lo será. Estoy convencido de que será un smartphone emocionante y excelente, pero Samsung, más que cualquier otra empresa, se ha acercado a perfeccionar el arte de los dispositivos plegables. El Z Fold 8 Ultra se despliega hasta quedar plano, tiene una pantalla casi sin pliegues y es tan ligero y delgado como un modelo insignia estándar, a la vez que ofrece el doble de utilidad.

El iPhone plegable: lo que esperamos

Representación generada por IA de Gemini del iPhone Ultra, basada en todos los rumores disponibles sobre sus especificaciones. Está lejos de ser perfecta, pero te da una idea de qué puedes esperar. (Image credit: Gemini)

Ni siquiera se espera que el iPhone plegable de Apple iguale al Z Fold 8 Ultra en cuanto a estilo y características. De hecho, es muy probable que tenga un diseño casi idéntico al del Z Fold 8. Así es, todos esperamos que Apple lance el mismo tipo de dispositivo plegable estilo «Passport», incluyendo el par de cámaras traseras sin teleobjetivo a la vista. Esto no debería sorprender demasiado, ya que la mayoría cree que Apple está adquiriendo su pantalla plegable a Samsung Display.

Entre los rumores que he leído sobre el iPhone Ultra de 5.5 pulgadas (plegado) y 7.8 pulgadas (desplegado) está que estará fabricado con una combinación de aluminio y titanio, al igual que el Z Fold 8. Con 4,5 mm, no será más delgado que el Z Fold 8 cuando esté desplegado. La principal diferencia de diseño podría ser el uso de lo que, según los rumores, se llamará «metal líquido» para intentar eliminar por completo el pliegue (algo que el Z Fold 8 Ultra y el Z Fold 8 casi han logrado).

Sin embargo, Apple podría tener una ventaja donde realmente importa: el rendimiento. La mayoría espera que cuente con el chip A20, junto con 12 GB de RAM y el modelo celular C2 propio de Apple. Todo esto podría convertirlo en un plegable más rápido, aunque el usuario promedio nunca lo note.

Hay quienes creen que Apple no necesita fabricar el mejor teléfono plegable del mundo; simplemente tiene que lanzarlo a un mercado que está dispuesto a comprarlo. ¿Cuántas personas han pospuesto la compra de un teléfono plegable porque Apple no ofrece uno? Podrían ser millones de personas, y si ese es el caso, tal vez sea precisamente el prestigio de Apple lo que haga crecer el mercado de los teléfonos plegables a una escala antes inimaginable.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.