El iPhone Ultra está a punto de salir al mercado, pero si este informe es correcto, podría ser casi imposible comprarlo -al menos al principio

Según se informa, Apple solo logra fabricar unos pocos cientos de unidades del iPhone Ultra al día.

Al parecer, esto se debe a dificultades con la bisagra.

Si esto es cierto, probablemente no habrá muchas unidades listas para el lanzamiento.

Es probable que el iPhone Ultra plegable sea la estrella del evento “Surprise and shine” de Apple de mañana (9 de septiembre), pero si esperabas comprar uno, tal vez te resulte difícil hacerlo —al menos al principio—.

Según fuentes consultadas por Nikkei Asia, Apple solo logra producir «unos pocos cientos» de unidades del iPhone Ultra cada día, aparentemente debido a sus estándares de control de calidad extremadamente altos. El sitio no da más detalles al respecto, pero otros informes, como uno de OLED-info, sugieren que el problema radica en la bisagra, cuya producción resulta complicada.

Este sitio agrega que Samsung producirá tres millones de pantallas para el teléfono para finales de 2026, lo que sugiere que Apple podría estar esperando que el retraso en la bisagra disminuya con el tiempo. Pero por ahora, si estos informes son precisos, es de suponer que no habrá muchas unidades completas del iPhone Ultra.

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Un retraso en el envío o una escasez de existencias

Es posible que la estrella del próximo evento de Apple no esté disponible de inmediato (Image credit: Future)

Por lo tanto, aunque es casi seguro que este teléfono se anunciará mañana, es posible que Apple no abra las preventas hasta más adelante, o que tengas que ser uno de los primeros en la fila para recibirlo realmente en las próximas semanas —o tal vez incluso en los próximos meses—.

Por supuesto, tomaríamos estas afirmaciones con cautela, pero dado el tiempo que le ha tomado a Apple lanzar un teléfono plegable, es probable que la empresa haya enfrentado diversos problemas, y es creíble que aún pueda estar enfrentando algunos de última hora.

Esperemos, entonces, que la producción de la bisagra comience pronto a acelerarse. De lo contrario, si estás desesperado por tener un nuevo iPhone, tal vez te convenga quedarte con el próximo iPhone 18 Pro o el iPhone 18 Pro Max, que no tienen ningún componente plegable que represente un desafío.

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