¿Será el iPhone Ultra realmente "Ultra"? 5 funciones que el teléfono plegable podría eliminar de manera sorprendente, desde Face ID hasta MagSafe

El 9 de septiembre podría ser un día emocionante para los fans de Apple, ya que, además de las nuevas versiones de teléfonos que llevan mucho tiempo en el mercado, como el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, también esperamos que la empresa lance por fin su primer teléfono plegable, que posiblemente se llame iPhone Ultra.

Por supuesto, es casi seguro que este será el iPhone más caro de la historia; aunque, si lo ves como un iPhone y un iPad en uno, podría seguir siendo una buena inversión. Pero a pesar del precio sin duda elevado y de la posibilidad de que lleve «Ultra» en el nombre, es posible que en realidad carezca de algunas características estándar de los iPhone.

Su ausencia probablemente forme parte de un esfuerzo por mantener el dispositivo delgado, pero en algunos casos también podría ser una medida para reducir costos, y, en conjunto, podría hacer que algunos compradores se pregunten qué tan «Ultra» —y qué tan buena relación calidad-precio— tiene realmente el teléfono. A continuación detallamos estas posibles omisiones.

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1. Face ID

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Desde hace tiempo se rumorea que el iPhone Ultra no contará con Face ID; en su lugar, podría tener un sensor de huellas dactilares Touch ID. Aunque, a diferencia del último iPhone que incorporó Touch ID (el iPhone SE (2022)), es probable que este venga integrado en el botón de encendido, en lugar de estar ubicado en un gran botón de inicio debajo de la pantalla.

Aun así, han pasado muchos años desde que un iPhone de gama alta careciera de Face ID, y en los últimos años incluso los modelos económicos como el iPhone 17e lo han tenido, por lo que esta omisión podría ser realmente decepcionante.

No hay garantía de que el iPhone Ultra no vaya a tener Face ID, pero numerosas fuentes afirman que no lo tendrá, aparentemente porque será demasiado delgado para el sistema de cámaras TrueDepth de Apple que hace posible Face ID.

2. Una cámara con telephoto/teleobjetivo

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Otra víctima del probable diseño delgado del iPhone Ultra podría ser la cámara con teleobjetivo, ya que, según se informa, este teléfono solo contaría con una cámara trasera de doble lente, con sensores gran angular y ultra gran angular.

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Esta afirmación es muy creíble, ya que no solo se ha repetido en numerosas ocasiones, sino que el Samsung Galaxy Z Fold 8 —con el que probablemente comparta un factor de forma similar— tampoco cuenta más que con una cámara de doble lente.

Además, Apple no ha equipado ni al iPhone 17 estándar ni al iPhone Air con una cámara con teleobjetivo, por lo que la empresa no parece considerarla una característica esencial, ni siquiera para teléfonos bastante caros. Pero dado que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max sí cuentan con una, esto significaría que el iPhone Ultra estaría lejos de ser el mejor iPhone para la fotografía.

3. Un botón de acción

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple presentó los botones de acción en la serie iPhone 15 Pro y, desde entonces, muchos iPhones los han incorporado, pero, según se informa, el iPhone Ultra no los tendrá.

Hasta ahora hemos visto numerosas maquetas del teléfono, como las que ha compartido el filtrador Sonny Dickson, y en todas ellas falta el botón de acción, lo que podría indicar que el teléfono no lo tendrá —probablemente porque es demasiado delgado para albergar los componentes necesarios.

Estas maquetas tampoco cuentan con un interruptor de silencio, lo que podría convertirlo en el primer iPhone en carecer de ambos.

4. MagSafe

Una cartera MagSafe en la parte trasera de un iPhone 13 Pro (Image credit: TechRadar)

Al igual que con el botón de Acción, las maquetas del iPhone Ultra tampoco cuentan con un anillo MagSafe, y aunque esto podría ser simplemente una omisión en las maquetas, sí está presente en las maquetas de la serie iPhone 18 Pro, lo que sugiere que el iPhone Ultra podría no incluir imanes para conectar cargadores inalámbricos y accesorios.

Dicho esto, Mark Gurman —un analista especializado en Apple con un excelente historial— ha declarado en una entrevista con Tom’s Guide que «todo lo que he escuchado indica que ‌MagSafe‌ estará presente en este teléfono plegable. Lograron incorporarlo al iPhone Air, y no veo por qué no podrían hacerlo en el plegable».

Así que, por ahora, no estamos seguros de si MagSafe estará incluido o no. Nos inclinamos a creerle a Gurman, pero, por otro lado, parece que el iPhone Ultra podría carecer de algunas otras características que sí tiene el iPhone Air (como Face ID y un botón de acción), por lo que su comparación en este punto no cuadra del todo.

5. Una ranura para tarjeta SIM

El iPhone Air es demasiado delgado para tener una ranura para la tarjeta SIM, y es posible que el iPhone Ultra también lo sea (Image credit: Jacob Krol/Future)

Apple ya ha eliminado las ranuras físicas para tarjetas SIM en sus teléfonos en EE. UU. y en algunas otras regiones. Pero, a excepción del iPhone Air, todos sus teléfonos cuentan actualmente con ranuras para tarjetas SIM en la mayor parte del mundo, incluyendo el Reino Unido y Australia.

Sin embargo, es posible que el iPhone Ultra siga los pasos del iPhone Air y dependa exclusivamente de la eSIM, sin importar en qué país lo compres.

Esto es algo que hemos escuchado de múltiples fuentes y tendría sentido, ya que si el iPhone Air es demasiado delgado para una ranura de tarjeta SIM, es probable que el iPhone Ultra también lo sea. De hecho, de todas las posibles omisiones, esta es de la que estamos más seguros, aunque para los compradores en EE. UU. todo seguirá igual.

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