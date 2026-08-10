Comparé los tamaños de pantalla rumoreados del iPhone Ultra con los del Samsung Galaxy Z Fold 8: ¿cuál de estos plegables preferirías comprar?

Probablemente el iPhone Ultra no se lanzará hasta dentro de un mes más o menos, pero ya tenemos una idea bastante clara de qué podemos esperar —y eso no es solo gracias a las filtraciones y los rumores, sino también porque Samsung ha lanzado lo que creemos que es un teléfono muy similar.

Ese teléfono, por supuesto, es el Samsung Galaxy Z Fold 8, un dispositivo plegable con un diseño similar al de una tarjeta de identificación, lo cual concuerda mucho con lo que se rumorea que Apple está planeando para su primer plegable, que según se informa se llamará iPhone Ultra.

Ese diseño, y en particular los tamaños y formas de pantalla que genera, son posiblemente lo más interesante de estos teléfonos, ya que se diferencian de los plegables tipo libro y tipo concha a los que estamos acostumbrados.

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Pero, ¿qué tan similares serán las pantallas de estos dos teléfonos? Bueno, aunque no tendremos certeza de nada hasta que Apple presente el iPhone Ultra, a continuación hemos hecho algunas conjeturas fundamentadas, basadas en filtraciones y rumores sobre ese teléfono, junto con las especificaciones confirmadas del Galaxy Z Fold 8.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone Ultra (rumored) Samsung Galaxy Z Fold 8 Display (desplegado): 7.7-7.8 pulgadas, 4:3 7.6 pulgadas, 4:3 Display (plegado): 5.3-5.49 pulgadas, 16:10 5.5 pulgadas, 16:10 Dimensions (desplegado): 120.6 x 167.6 x 4.5-4.8mm 161.4 x 123.9 x 4.5mm Dimensions (plegado): 120.6 x 83.8 x 9.0-9.6mm 81.9 x 123.9 x 9.7mm

¿Cómo se compararán sus pantallas plegables?

Imágen 1 de 2 Samsung Galaxy Z Fold 8 (Crédito de la imagen: Richard Priday / TechRadar) An iPhone Ultra dummy unit (Crédito de la imagen: Sonny Dickson) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Al igual que el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, el Galaxy Z Fold 8 se abre como un libro, pero a diferencia del Z Fold 8 Ultra, que es alto y angosto, cuenta con una pantalla ligeramente más pequeña y con un formato más parecido al de un pasaporte, y esperamos algo similar del iPhone Ultra.

Para ser más específicos, el Galaxy Z Fold 8 cuenta con una pantalla AMOLED de 7.6 pulgadas con una resolución de 1828 x 2448, alrededor de 403 píxeles por pulgada, un brillo máximo de 3,000 nits y una relación de aspecto de 4:3.

Esa relación de aspecto lo hace más adecuado para ver videos en pantalla ancha que los plegables típicos tipo libro como el Galaxy Z Fold 8 Ultra, tal como lo muestra nuestra comparación de visualización de contenido; y, hablando de libros, podría decirse que también es una forma más adecuada para leer.

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Entonces, ¿qué hay del iPhone Ultra? Bueno, según las filtraciones, este dispositivo probablemente tendrá una pantalla plegable de entre 7.7 y 7.8 pulgadas. Diferentes fuentes apuntan a cifras ligeramente distintas, pero todas las filtraciones recientes lo sitúan más o menos en ese rango.

Así que eso lo haría un poquito más grande que la pantalla del Galaxy Z Fold 8, aunque aún más pequeño que el Galaxy Z Fold 8 Ultra de 8 pulgadas.

La silueta del supuesto iPhone Ultra sobre el Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Samsung / Future)

No estamos tan seguros de cuál será la resolución, pero el filtrador Digital Chat Station (vía MacRumors) afirmó el año pasado que sería de 1920 x 2713 y que tendría una relación de aspecto de 4:3. Aunque vale la pena señalar que esta resolución en realidad no daría como resultado una relación de aspecto de 4:3, por lo que al menos uno de estos números debe estar, aunque sea ligeramente, equivocado.

En cualquier caso, la relación de aspecto 4:3 coincidiría con la del Galaxy Z Fold 8, y aunque esta resolución rumoreada sería ligeramente mayor, el tamaño de pantalla un poco más grande debería significar que aún ofrece un número similar de píxeles por pulgada.

Nos inclinamos a creer más en la relación de aspecto que en la resolución, ya que las imágenes filtradas del iPhone Ultra muestran una forma de pantalla muy similar a la del Samsung Galaxy Z Fold 8.

También esperamos que el iPhone Ultra cuente con una pantalla AMOLED, al igual que el teléfono de Samsung, ya que otros iPhone también la utilizan.

No se ha sabido mucho sobre el brillo de la pantalla del iPhone Ultra, pero el iPhone 17 Pro, por ejemplo, tiene un brillo máximo de 3,000 nits, por lo que el iPhone Ultra bien podría igualar esa cifra —y, de paso, igualar el brillo del Galaxy Z Fold 8—.

En ese caso, es posible que no haya una diferencia significativa entre sus pantallas plegables, y que la del iPhone sea probablemente solo un poco más grande —aunque también podría tener un pliegue menos visible, si hay que creer en los rumores—. También es probable que las esquinas del iPhone Ultra sean más curvas que las del Z Fold 8, según indican tanto las filtraciones —como la maqueta que se muestra arriba, compartida por Sonny Dickson— como las prácticas de diseño típicas de Apple.

¿Cómo se compararán sus exhibidores de portadas?

El Samsung Galaxy Z Fold 8 (izquierda) y una unidad de prueba del iPhone Ultra (derecha) (Image credit: TechRadar / Sonny Dickson)

El Samsung Galaxy Z Fold 8 cuenta con una pantalla de cubierta AMOLED de 5.5 pulgadas con una resolución de 1248 x 1972, aproximadamente 428 píxeles por pulgada y una relación de aspecto de 16:10. Esto le da una forma un poco más cuadrada que la de las pantallas de la mayoría de los teléfonos.

En cuanto al iPhone Ultra, podría tener una pantalla de cubierta de 5,49 pulgadas con una resolución de 1422 x 2088 (según la fuente mencionada en la sección anterior), o una pantalla de cubierta de 5,3 pulgadas (según un informe de acceso restringido publicado en The Information). En otras palabras, podría ser ligeramente más pequeña que la pantalla de cubierta del Z Fold 8 o tener aproximadamente el mismo tamaño. Además, lo más probable es que utilice tecnología AMOLED, al igual que otros iPhone.

No se ha dicho mucho sobre la relación de aspecto exterior del iPhone Ultra, pero es probable que, de nuevo, sea similar a la de 16:10 del Galaxy Z Fold 8 —tanto porque se ve similar en las imágenes filtradas y en las maquetas, como porque tendría sentido si su relación de aspecto interna es la misma, tal como se ha rumoreado—.

Así pues, al igual que con sus pantallas plegables, la principal diferencia entre la pantalla de la cubierta del iPhone Ultra y la del Samsung Galaxy Z Fold 8 podría ser simplemente su tamaño, siendo la de Apple posiblemente un poco más pequeña en este caso —aunque algunas filtraciones sugieren que tampoco habrá una diferencia real en este aspecto—. En tal caso, podrían ser simplemente las esquinas potencialmente más redondeadas del iPhone las que lo distingan.

¿Cómo se comparan sus dimensiones?

Imágen 1 de 2 Samsung Galaxy Z Fold 8 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) An iPhone Ultra dummy unit (Crédito de la imagen: Sonny Dickson) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

El tamaño de la pantalla tiene un gran impacto en las dimensiones, pero no es el único factor, ya que los biseles y los componentes internos también influyen; entonces, ¿cómo se comparará el iPhone Ultra con el plegable estilo pasaporte de Samsung en ese aspecto?

Pues bien, el Samsung Galaxy Z Fold 8 mide 123,9 x 161,4 x 4,5 mm cuando está desplegado y 123,9 x 81,9 x 9,7 mm cuando está plegado.

Las fuentes no coinciden del todo en cuanto a las dimensiones del iPhone Ultra, pero según diversas filtraciones, parece probable que mida 120.6 x 167.6 x 4.5-4.8 mm cuando está desplegado y 120.6 x 83.8 x 9.0-9.6 mm cuando está plegado, por lo que la discrepancia se centra principalmente en el grosor.

Eso, en cualquier caso, haría que el iPhone fuera ligeramente más corto que el teléfono de Samsung, pero también un poco más ancho. Cuando esté desplegado, podría tener el mismo grosor o ser ligeramente más grueso, y cuando esté plegado, aparentemente sería un poco más delgado.

Basándote en estos rumores sobre el tamaño de la pantalla y las dimensiones, ¿qué teléfono plegable preferirías comprar? Cuéntanoslo en la encuesta o en la sección de comentarios a continuación.

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