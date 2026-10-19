"Una demanda extraordinaria": la alta demanda del iPhone Duo significa que probablemente no podrás comprar el plegable de Apple directamente en una tienda el 23 de octubre

Las fechas de envío del iPhone Duo se han pospuesto hasta enero en todo el mundo

Es posible que las existencias sean limitadas si intentas comprar uno en una tienda Apple Store

La disponibilidad en tiendas y los primeros envíos de pedidos anticipados están programados para el 23 de octubre

Ya teníamos un indicio de que las ventas del iPhone Duo iban bastante bien cuando las fechas de entrega de las preventas comenzaron a extenderse hasta el próximo año. Ahora, al parecer, Apple también está advirtiendo a su personal de las tiendas que habrá pocas unidades disponibles en los establecimientos físicos.

Según empleados de las Apple Store que hablaron con MacRumors, Apple ha indicado que deben advertir a los clientes que no hicieron una preventa que no acudan a su tienda más cercana con la expectativa de comprar un iPhone Duo el viernes 23 de octubre.

Esa es la fecha prevista para que los pedidos anticipados en línea comiencen a enviarse a los compradores y, en teoría, también para que el iPhone Duo esté disponible en las tiendas físicas. Sin embargo, este nuevo informe sugiere que quizá no sea posible comprarlo de inmediato en los establecimientos.

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No está claro si las instrucciones que recibieron los empleados de Apple Store que hablaron con MacRumors se aplican a todo Estados Unidos o a nivel mundial. En cualquier caso, conviene ajustar las expectativas: no des por hecho que podrás entrar a una Apple Store el viernes y salir con un flamante iPhone Duo.

Satisfacer la demanda

Ya hemos podido probar el nuevo teléfono plegable (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dado que los plazos de entrega de los pedidos anticipados en línea ya se están extendiendo hasta 2027, es posible que haya bastantes fans de Apple interesados en el iPhone Duo que estén pensando en acudir directamente a las tiendas físicas; sin embargo, parece que las existencias también serán muy limitadas allí.

Antes de que se presentara el teléfono, se había rumoreado sobre un retraso en el lanzamiento debido a problemas de producción, y esto podría ser una consecuencia de ello. Sea cual sea la historia completa, al parecer Apple no puede satisfacer la demanda por el momento.

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple, y su precio inicial es de 1,999 dólares / 1,999 libras esterlinas / 3,499 dólares australianos. Una revisión rápida del sitio web de Apple al momento de escribir este artículo muestra que los envíos de los pedidos anticipados del modelo más económico de 256 GB están programados para enero en EE. UU., el Reino Unido y Australia.

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En un comunicado compartido con CNBC, Apple había descrito anteriormente los niveles de preventa del iPhone Duo como «nada menos que extraordinarios». Si has decidido que el iPhone Duo es el celular ideal para ti, hemos recopilado las mejores ofertas de preventa disponibles actualmente.

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